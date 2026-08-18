ETV Bharat / state

बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, 27,969 अभ्यर्थी चयनित

बिहार पुलिस के कॉस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक.

Bihar Police Recruitment Exam result
बिहार पुलिस मुख्यालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने तीन अलग-अलग विज्ञापनों के तहत आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक जांच एवं माप यानी PET/PST के लिए बुलाया जाएगा.

27,969 अभ्यर्थी हुए चयनित : पर्षद की ओर से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है. केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अनुसार तीन विज्ञापनों (03/2025, 01/2026 और 02/2026) के तहत ऑनलाइन माध्यम से कुल 16 लाख से अधिक वैध आवेदन प्राप्त हुए थे. लिखित परीक्षा के बाद अब कुल 27,969 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक जांच एवं माप यानी PET/PST के लिए चयनित किया गया है.

इनमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 17,959 है. जबकि महिला अभ्यर्थियों की संख्या 9,994 है. वहीं 16 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं. कुल चयनित अभ्यर्थियों में 434 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं.

'सिर्फ पर्षद की वेबसाइट पर भरोसा करें' : केंद्रीय चयन पर्षद (Central Selection Board Of Constable) के मुताबिक PET/PST कार्यक्रम की सूचना केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in/ पर अलग से जारी की जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए केवल पर्षद की वेबसाइट पर प्रकाशित आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें.

'अंतिम चयन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर' : पर्षद ने अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के फर्जी फोन, संदेश या व्यक्ति के झांसे में नहीं आने की चेतावनी दी है. चयन प्रक्रिया पूरी तरह स्वच्छ और कदाचार मुक्त रखने की बात कही गई है. पर्षद के अनुसार अंतिम चयन अभ्यर्थियों की मेधा और परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें :-

12वीं स्तर के विज्ञान और गणित के कठिन सवालों ने परीक्षार्थियों को उलझाया, सिपाही परिचालक परीक्षा संपन्न

CSBC Constable Operator Exam: कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार के सभी 38 जिलों में सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न

TAGGED:

BIHAR CONSTABLE EXAM RESULT
बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी
कॉस्टेबल परीक्षा का परिणाम प्रकाशित
BIHAR POLICE RECRUITMENT EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.