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बिहार में पकड़ी गई 'सॉल्वर गैंग' की महासाजिश! पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा में पास कराने का ऐसे हुआ भंडाफोड़

भानु प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, खगड़िया ( ETV Bharat )