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बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, दीपावली से छठ तक नहीं मिलेगा कोई अवकाश

बिहार पुलिस छुट्टी रद्द ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में दिवाली, काली पूजा और छठ महापर्व को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है. त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है.

विशेष परिस्थिति में ही मिलेगा अवकाश