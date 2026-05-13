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बिहार में आधी रात 2 अपराधियों का एनकाउंटर, STF ने 2 शार्प शूटर को मारी गोली

पटना में एनकाउंटर के बाद घटनास्थल पर अपराधी के चप्पल और हथियार ( ETV Bharat )

डीएसपी ने की पुष्टि: घटना को लेकर दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि पटना एसटीएफ की सूचना पर स्थानीय पुलिस और STF के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई. आनंदपुर गाँव के बांध के पास घेराबंदी के दौरान जब अपराधियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, तब वे पुलिस पर फायरिंग करने लगे. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जो दोनों अपराधियों के पैर में लगी. घटनास्थल से पुलिस ने एक देशी कट्टा और एक पिस्टल भी बरामद की है.

दोनों के पैर में मारी गोली: हालांकि लेकिन दोनों कुख्यात अपराधी पुलिस पर फायरिंग करने लगे. इसके बाद पुलिस और STF ने जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैर में गोली मारी. जिससे दोनों घायल हो गया और पकड़ा गया. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा.

घेराबंदी और जवाबी कार्रवाई: जानकारी के अनुसार STF को सूचना मिली थी कि दोनों अपराधी बिहटा थानाक्षेत्र में हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. जिसके बाद STF और स्थानीय बिहटा पुलिस को दोनों कुख्यात अपराधियों का लोकेशन बिहटा के आनंदपुर गांव के बांध के पास मिला. पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी को लेकर क्षेत्र में घेराबंदी की और उन्हें सरेंडर करने को कहा.

पटना में दो अपराधियों का एनकाउंटर: पुलिस ने घटनास्थल से कई हथियार भी बरामद किए हैं. गिरफ्तार कुख्यात अपराधियों की पहचान विदेशी राय एवं पप्पू राय के रूप में हुई है. दोनों शार्प शूटर थे और उन पर पटना जिले सहित अन्य कई जिलों में हत्या, लूट एवं कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं.

दोनों के पैर में मारी गोली (ETV Bharat)

"पटना एसटीएफ को सूचना मिली थी कि दो अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. इस दौरान आनंदपुर गाँव के पास दो अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है." - अमरेंद्र कुमार झा, डीएसपी 2, दानापुर पटना

विदेशिया पर हत्या का मामला दर्ज: पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने बताया कि अवधेश साव उर्फ विदेशिया के ऊपर कई हत्या और आपराधिक मामले दर्ज थे. फिलहाल हाल के दिनों में एक घटना में वांटेड चल रहा था. एक टीम के द्वारा क्षेत्र में छापेमारी की जा रही थी. इसी क्रम में सूचना मिली कि विदेशिया बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटा हुआ है. अवधेश साव, पप्पू राय और दीपक को पकड़ा गया. उसे पूछताछ की गई. हथियार रिकवरी को लेकर अवधेश साव, और पप्पू राय को बिहटा क्षेत्र में लाया गया.

एनकाउंटर में घायल अपराधी (ETV Bharat)

"अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जा रहा थी. बचाव में पुलिस ने फायरिंग की दोनों अपराधी के पैर में गोली लगी है. तीसरा साथी आरोपी दीपक कुमार ने पहले ही सरेंडर किया था. तीनों गौरीचक थाना क्षेत्र में अंजनी सिंह हत्याकांड में शामिल थे और शूटर का काम करते थे. घटनास्थल से पुलिस ने अपराधी के दो हथियार एक पिस्टल और देसी कट्टा को बरामद कर लिया है. मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से घायल हैं." - कार्तिकेय कुमार शर्मा, पटना एसएसपी

क्या है 'ऑपरेशन लंगड़ा'?: बिहार पुलिस वर्तमान में राज्य में अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जाती है. अक्सर गिरफ्तारी के दौरान अपराधी पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करते हैं. ऐसे में पुलिस अपनी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करती है और अपराधियों के पैर में गोली मारकर उन्हें काबू में करती है, जिसे सामान्य भाषा में 'ऑपरेशन लंगड़ा' कहा जाता है.

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