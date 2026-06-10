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बिहार होमगार्ड क्लर्क भर्ती परीक्षा आज, प्रशासन अलर्ट.. पढ़ लें EOU की एडवाइजरी

पटना: बिहार होमगार्ड क्लर्क भर्ती परीक्षा आज होने जा रही है. 10 और 12 जून को परीक्षा होगी. परीक्षा को शांतिपूर्ण कराने के लिए बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने कमर कस ली है. EOU ने छात्रों को ठगों से बचाने के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिससे कोई भी छात्र किसी के झांसे में न आएं.

फर्जी कॉल से रहें सावधान: ईओयू ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी कि साइबर अपराधी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फर्जी फोन कॉल के जरिए अभ्यर्थियों को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं. ऐसे लोग प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर पैसे की मांग कर सकते हैं, जो पूरी तरह से धोखाधड़ी है.

आर्थिक अपराध इकाई की एडवाइजरी (ETV Bharat)

मैसेज या कॉल आने पर तुरंत करें शिकायत: एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी या व्यक्ति को परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र या परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर कोई फोन कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट प्राप्त होती है और बदले में पैसे मांगे जाते हैं, तो वह तुरंत सतर्क हो जाए. ऐसी किसी भी सूचना की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना या साइबर थाना को देने की अपील की गई है.