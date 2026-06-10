बिहार होमगार्ड क्लर्क भर्ती परीक्षा आज, प्रशासन अलर्ट.. पढ़ लें EOU की एडवाइजरी
बिहार होमगार्ड क्लर्क भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है. EOU ने शांतिपूर्ण परीक्षा को लेकर एडवाइजरी किया है.
Published : June 10, 2026 at 9:49 AM IST
पटना: बिहार होमगार्ड क्लर्क भर्ती परीक्षा आज होने जा रही है. 10 और 12 जून को परीक्षा होगी. परीक्षा को शांतिपूर्ण कराने के लिए बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने कमर कस ली है. EOU ने छात्रों को ठगों से बचाने के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिससे कोई भी छात्र किसी के झांसे में न आएं.
फर्जी कॉल से रहें सावधान: ईओयू ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी कि साइबर अपराधी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फर्जी फोन कॉल के जरिए अभ्यर्थियों को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं. ऐसे लोग प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर पैसे की मांग कर सकते हैं, जो पूरी तरह से धोखाधड़ी है.
मैसेज या कॉल आने पर तुरंत करें शिकायत: एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी या व्यक्ति को परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र या परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर कोई फोन कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट प्राप्त होती है और बदले में पैसे मांगे जाते हैं, तो वह तुरंत सतर्क हो जाए. ऐसी किसी भी सूचना की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना या साइबर थाना को देने की अपील की गई है.
सोशल मीडिया URL पुलिस से करें शेयर: आर्थिक अपराध इकाई ने लोगों से यह भी आग्रह किया है कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी अफवाह, भ्रामक संदेश या अपुष्ट जानकारी को सोशल मीडिया या व्हाट्सएप समूहों में आगे फॉरवर्ड न करें. यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र वायरल होने का दावा किया जाता है, तो संबंधित पोस्ट, अकाउंट और यूआरएल की जानकारी तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराएं.
इन आधिकारिक नंबरों और ईमेल पर दें सूचना
- व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर: 9031829067
- ऑफिशियल ईमेल: digeou-bih@gov.in
- साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन: अगर पैसों की ठगी हुई है, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें.
10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना: आर्थिक अपराध इकाई ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में कदाचार या अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर 10 वर्ष तक के कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता, 2023 में भी परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं. इसलिए परीक्षार्थी और अभिभावक को इससे बचने की सलाह दी है.
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