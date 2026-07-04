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बिहार पुलिस का CCTNS सर्वर ठप, हार्ड डिस्क क्रैश होने से ऑनलाइन FIR और नागरिक सेवाएं बंद

पटना: बिहार की पुलिस व्यवस्था के लिए तकनीकी खराबी बड़ी समस्या बन गई है. मुख्यालय के सर्वर में प्रॉब्लम आने से कार्य प्रभावित हुआ है. खास तौर पर ऑनलाइन सेवाएं पूरे तौर पर बाधित हैं. मुख्यालय के स्तर पर इसे ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं.

विधि व्यवस्था पर पड़ा असर: विधि व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ा है. पुलिस मुख्यालय के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हलकान हैं. पुलिस की ऑनलाइन सेवाएं बाधित हैं, खास तौर पर विधि व्यवस्था प्रभावित हुई है. मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस मुख्यालय की CCTNS सेवाएं तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित हुई हैं.

हार्ड डिस्क क्रैश होने से समस्या: पुलिस मुख्यालय से मिल रही जानकारी के मुताबिक समस्या सर्वर की हार्ड डिस्क क्रैश होने से हुई है. जिसके कारण कई ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई हैं. ऑनलाइन FIR और अन्य नागरिक सेवाएं प्रभावित हैं. वर्तमान में सिटीजन सर्विसेज पोर्टल भी काम नहीं कर रहा है.

ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह ठप: थानों से केस डायरी और FIR का ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पा रहा है. इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय, न्यायालय, जेल और अन्य एजेंसियों के बीच डेटा का ऑनलाइन आदान-प्रदान भी प्रभावित हुआ है. तकनीकी समस्या उत्पन्न होने से ऑनलाइन FIR पूरी तरह बाधित है.