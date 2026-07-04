ETV Bharat / state

बिहार पुलिस का CCTNS सर्वर ठप, हार्ड डिस्क क्रैश होने से ऑनलाइन FIR और नागरिक सेवाएं बंद

बिहार पुलिस मुख्यालय के सर्वर की हार्ड डिस्क क्रैश होने से CCTNS प्रणाली ठप हो गई है. ऑनलाइन FIR और थानों का कामकाज प्रभावित है.

Bihar Police Headquarters
बिहार पुलिस मुख्यालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 4, 2026 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार की पुलिस व्यवस्था के लिए तकनीकी खराबी बड़ी समस्या बन गई है. मुख्यालय के सर्वर में प्रॉब्लम आने से कार्य प्रभावित हुआ है. खास तौर पर ऑनलाइन सेवाएं पूरे तौर पर बाधित हैं. मुख्यालय के स्तर पर इसे ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं.

विधि व्यवस्था पर पड़ा असर: विधि व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ा है. पुलिस मुख्यालय के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हलकान हैं. पुलिस की ऑनलाइन सेवाएं बाधित हैं, खास तौर पर विधि व्यवस्था प्रभावित हुई है. मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस मुख्यालय की CCTNS सेवाएं तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित हुई हैं.

हार्ड डिस्क क्रैश होने से समस्या: पुलिस मुख्यालय से मिल रही जानकारी के मुताबिक समस्या सर्वर की हार्ड डिस्क क्रैश होने से हुई है. जिसके कारण कई ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई हैं. ऑनलाइन FIR और अन्य नागरिक सेवाएं प्रभावित हैं. वर्तमान में सिटीजन सर्विसेज पोर्टल भी काम नहीं कर रहा है.

ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह ठप: थानों से केस डायरी और FIR का ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पा रहा है. इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय, न्यायालय, जेल और अन्य एजेंसियों के बीच डेटा का ऑनलाइन आदान-प्रदान भी प्रभावित हुआ है. तकनीकी समस्या उत्पन्न होने से ऑनलाइन FIR पूरी तरह बाधित है.

मुंबई के एक्सपर्ट की पैनी नजर: बिहार पुलिस के एडीजी मॉडर्नाइजेशन के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वर में समस्या की बात कही गई है. उन्होंने बताया है कि मुंबई से NIC के इंजीनियरों को बुलाया गया है और तकनीकी समस्या को दूर करने का काम चल रहा है.

हालात पर काबू पाने की कोशिश: अधिकारियों द्वारा जल्द ही समस्या को ठीक कर लेने का दावा किया गया है. इसके अलावा न्यायिक कार्यों में भी समस्या उत्पन्न हुई है. विधि व्यवस्था के लिए 112 को लगाया गया है. 112 के सामंजस्य में भी तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही है. मुख्यालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

SERVER HARD DISK CRASHED
ONLINE FIR
BIHAR POLICE HEADQUARTERS
बिहार पुलिस सर्वर क्रैश
BIHAR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.