91 पुलिसकर्मी लहूलुहान..BDO की गई एक आंख की रोशनी.. पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट
राज्यभर में आंदोलन के दौरान कुल 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था.339 नाबालिगों और छात्रों को मुक्त कर दिया गया. पढ़ें पूरी रिपोर्ट
Published : July 27, 2026 at 7:40 PM IST
पटना: बिहार में विभिन्न छात्र संगठनों एवं कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों द्वारा 25 जुलाई को किए गए धरना-प्रदर्शन और जुलूस के दौरान कई जिलों में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई. इस संबंध में सोमवार को बिहार पुलिस मुख्यालय ने विस्तृत जानकारी जारी करते हुए बताया कि राज्यभर में आंदोलन के दौरान कुल 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इनमें बड़ी संख्या में छात्र और नाबालिग भी शामिल थे.
339 नाबालिगों और छात्रों को छोड़ा गया: पुलिस मुख्यालय के अनुसार, हिरासत में लिए गए 694 लोगों में से सत्यापन के बाद 339 नाबालिगों और छात्रों को मुक्त कर दिया गया. वहीं, हिंसक घटनाओं में शामिल पाए गए 355 लोगों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. पुलिस का कहना है कि इन लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है और विधि सम्मत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
91 पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी घायल: पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि आंदोलन के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस पर पथराव, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसक घटनाओं के कारण 91 पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. घायल होने वालों में सिवान के पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक के अलावा दो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हैं. कई थाना प्रभारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जबकि गांधी मैदान थाना प्रभारी को गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी दी गई है.
14 सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त: रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा के दौरान 14 सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जबकि एक सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिया गया. इसके अलावा घटनाओं में 13 आम नागरिकों के भी घायल होने की सूचना पुलिस मुख्यालय ने दी है. सारण जिले में हुई हिंसक घटना को पुलिस मुख्यालय ने अत्यंत गंभीर बताया है.
सदर प्रखंड BDO की एक आंख की गई रोशनी: जानकारी के अनुसार, सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हमले में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई है और उनका इलाज पटना स्थित आईजीआईएमएस में चल रहा है. इसके अतिरिक्त सारण के रिविलगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी जानलेवा हमला किया गया. हमले में उनके सिर में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उनकी मेदांता अस्पताल में सर्जरी कराई गई. पुलिस मुख्यालय के अनुसार दोनों प्रशासनिक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हैं और चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.
"आंदोलन की आड़ में हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले की घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है. सभी मामलों में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है तथा दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं."- बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के कुछ अंश
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