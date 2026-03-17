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बिहार एनकाउंटर में STF जवान शहीद, दो कुख्यात अपराधी मारे गए

बिहार में एनडाउंटर में एक जवान की मौत हो गयी. वहीं पुलिस ने दो कुख्यात को ढ़ेर कर दिया है.

Encounter In Motihari
मोतिहारी में एनकाउंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 17, 2026 at 7:59 AM IST

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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में एनकाउंटर की घटना सामने आयी है. इस एनकाउंटर में तीन की मौत हो गयी है, जिसमें एक पुलिस जवान भी शामिल हैं. एनकाउंटर में पुलिस ने कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे को ढे़र कर दिया है. इस घटना में एसटीएफ जवान श्रीराम यादव शहीद हो गए.

दो अपराधी ढे़ेर: जानकारी के अनुसार सोमवार की रात ढ़ाई बजे अपराधियों और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस ने गुप्त सूचना पर जिले के रामडीहा गांव की घेराबंदी करने पहुंची थी. इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में दो अपराधियों को ढ़ेर कर दिया.

Encounter In Motihari
मोतिहारी में एनकाउंटर (ETV Bharat)

पुलिसकर्मियों की हत्या की धमकी: मामला तब शुरू हुआ जब चकिया थाने के अतिरिक्त थानाध्यक्ष को नेपाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया. कॉल करने वाले कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे ने अपना नाम बताते हुए कहा, 'यह क्या चल रहा है सर... न्यूज में देखे हैं कि पुलिस अपराधी के मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, पता है अगली न्यूज क्या होगी सर? अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 10 से 15 पुलिसकर्मियों की हुई मौत, अपराधी फरार. गुंडई क्या होती है, आपको और पूरे शहर को दिखा देंगे.'

धमकी से मचा था हड़कंप: यह धमकी इतनी बेबाक थी कि पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. दोनों आरोपी चकिया थाना इलाके के ही रहने वाले थे और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज थे. पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू की. कॉल ट्रेसिंग के जरिए बदमाशों की लोकेशन रामडीहा गांव में पकड़ी गई.

15-20 मिनट तक फायरिंग: STF की टीम के साथ स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बदमाशों को घेर लिया. खुद को मुसीबत में फंसता देख कुंदन और प्रियांशु ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने भी मुंहतोड़ कार्रवाई की. दोनों पक्षों के बीच करीब 15-20 मिनट तक गोलीबारी होती रही.

एसटीएफ जवान शहीद: आखिरकार, दोनों बदमाशों को गोली लग गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई, लेकिन इस दौरान STF के जवान श्रीराम यादव को भी गोली लगी, जिन्हें इलाज के दौरान बचाया नहीं जा सका. शहीद जवान श्रीराम यादव मोतिहारी के निवासी थे और परिवार में पत्नी व दो छोटे बच्चे हैं. उनके शहादत पर पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई.

AK-47 राइफल, दो पिस्टल बरामद: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक बदमाशों के पास से एक AK-47 राइफल, दो पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये दोनों नेपाल सीमा से सटे इलाके में सक्रिय अपराधी थे और हथियारों की तस्करी में लिप्त थे. चकिया थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई एक मुठभेड़ में घायल बदमाश का जिक्र करते हुए उन्होंने पुलिस को खुली चुनौती दी थी.

हरकिशोर राय, डीआईजी, पूर्वी चंपारण (ETV Bharat)

ताबड़तोड़ छापेमारी: एनकाउंटर की सूचना मिलते ही DIG चंपारण रेंज, SP मोतिहारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मौके का मुआयना किया और फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी. पूरे चकिया थाना क्षेत्र में पुलिस टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

"घायल जवान को हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. दोनों अपराधियों की भी मौत हो गयी. दोनों अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है." -हरकिशोर राय, डीआईजी, पूर्वी चंपारण

जंगल की ओर भाग निकले अन्य अपराधी: संदेह है कि कुंदन और प्रियांशु के 3-4 साथी मुठभेड़ के दौरान जंगल की ओर भाग निकले, इनमें से कुछ पर भी आर्म्स एक्ट व अन्य अपराधों के केस दर्ज हैं. पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी कर दी है और नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं.

डीएम-एसपी ने जवान को दी श्रद्धांजलि: शहीद श्रीराम यादव को श्रद्धांजलि देते हुए SP मोतिहारी स्वर्ण प्रभात ने कहा, "हमारे जवान ने कर्तव्य पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. उनके परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी. अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने भी शहीद के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया.

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मोतिहारी में एनकाउंटर (ETV Bharat)

कुख्यात था दोनों अपराधी: स्थानीय लोगों का कहना है कि रामडीहा गांव लंबे समय से अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था. नेपाल की सीमा से सटा यह क्षेत्र हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी का केंद्र रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि कुंदन ठाकुर इलाके का कुख्यात गुंडा था, जो लूटपाट और वसूली के जरिए दहशत फैलाता था. प्रियांशु दुबे उसके करीबी सहयोगी था. दोनों की मौत से इलाके में राहत की सांस ली जा रही है, लेकिन शहीद जवान की शहादत पर सब स्तब्ध हैं.

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