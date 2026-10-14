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बिहार STF ने किया अपराधी का एनकाउंटर, मुख्य अपराधी समेत 3 गिरफ्तार

पटना में अपराधी का एनकाउंटर ( ETV Bharat )

पटना में अपराधी का एनकाउंटर