बिहार STF ने किया अपराधी का एनकाउंटर, मुख्य अपराधी समेत 3 गिरफ्तार
पटना में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग कर दी. जवाबी हमले में उसे पैर में गोली लगी. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 14, 2026 at 1:07 PM IST
पटना : बिहार के पटना में अपराधियों और STF के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है. जवाबी फायरिंग में बदमाश झामू के पैर में गोली लगी है. पुलिस के मुताबिक पटना सिटी के आलमगंज इलाके का रहने वाला शुभम कई आपराधिक कांड में शामिल था जो कि फरार चल रहा था. गुप्त सूचना पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची हुई थी तभी ये एनकाउंटर हुआ.
पटना में अपराधी का एनकाउंटर
आरोप है कि पुलिस को देखकर अपराधी शुभम ऊर्फ झामू ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जबावी करवाई में फायरिंग की. पुलिस के मुठभेड़ में शुभम घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए PMCH भेजा गया. पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल और खोखा बरामद किया है. FSL टीम जांच कर साक्ष्य जुटा रही है.
गुप्त सूचना पर कार्रवाई
घटना के संबंध में ग्रामीण एसपी कोमल मीणा ने बताया कि बिहार एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि कदमकुआं थाना क्षेत्र पटना कॉलेज में कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकठ्ठा हुए हैं. उसी सूचना के आधार पर कार्रवाई के लिए पटना कॉलेज पहुंची तो वहां 5 अपराधी एकत्रित थे, पुलिस को देखते ही भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को खदेड़ कर पकड़ा, जिनमें 3 भागने में सफ़ल रहे जबकि दो को कट्टा और कारतूस के साथ पुलिस गिरफ्तार करने में सफलता मिली.
''एक का नाम अंशु और दूसरे का नाम कृष है. जिसका पुलिस ने पीछा कर तीन अन्य अपराधी को पकड़ा. मुख्य अभियुक्त शुभम कुमार भागने के क्रम में पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसपर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, उसमें शुभम कुमार को पैर में गोली लगी और उसके साथ शामिल अन्य दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.''- कोमल मीणा, एसपी ग्रामीण, पटना
आरोपी शुभम कई कांडों में पहले से वांछित
ग्रामीण एसपी ने बताया कि शुभम के साथ आलोक और बंटी की भी गिरफ्तारी हुई है. शुभम कुमार पर 10 से 12 आपराधिक मामले पटना के विभिन्न थाना में दर्ज हैं. बिहार एसटीएफ की टीम पर शुभम कुमार ने फायरिंग कर दी. फतुहा थाना की पुलिस के सहयोग से आरोपी शुभाम को गिरफ्तार कर लिया गया है.
''शुभम इलाजरत है, अन्य गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ चल रही है. इस पूरे घटनाक्रम में दो देसी कट्टा 3 जिंदा कारतूस एवं मोबाइल बरामद किया गया है.''- कोमल मीणा, एसपी ग्रामीण, पटना
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