ETV Bharat / state

बिहार पुलिस डायल 112 के सिपाही ने की आत्महत्या, सर्विस पिस्टल से सिर में मारी गोली

किशनगंज में सिपाही ने उठाया आत्मघाती कदम ( ETV Bharat )

किशनगंज: बिहार के किशनगंज से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां सदर थाना में डायल 112 में तैनात एक सिपाही ने आत्मघाती कदम उठाया और अपनी ही सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली. वहीं घटना के बाद पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई. फौरन घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया.

पुलिस महकमे में सनसनी