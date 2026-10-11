बिहार पुलिस डायल 112 के सिपाही ने की आत्महत्या, सर्विस पिस्टल से सिर में मारी गोली
किशनगंज में डायल 112 में तैनात एक सिपाही ने उठाया आत्मघाती कदम सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली, हुई मौत. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : October 11, 2026 at 1:52 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां सदर थाना में डायल 112 में तैनात एक सिपाही ने आत्मघाती कदम उठाया और अपनी ही सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली. वहीं घटना के बाद पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई. फौरन घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया.
पुलिस महकमे में सनसनी
मृतक सिपाही की पहचान भागलपुर जिले के निवासी समीर कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई. सदर थाना परिसर स्थित सिपाही बैरक में सुबह सुबह सिपाही समीर ने इस घटना को अंजाम दिया. गोली चलने की आवाज से परिसर में हड़कंप मच गया.
डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और आनन-फानन में घायल सिपाही को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए पूरे मामले की जानकारी ली.
सर्विस पिस्टल से खुद के सिर में मारी गोली
मौके पर मौजूद एसपी संतोष कुमार ने बताया कि समीर कुमार 2015 बैच के थे. आज सुबह 8 बजे से 8:15 के बीच में उन्होंने अपनी ही सर्विस पिस्टल से खुद के सिर में गोली मारी है. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि घटना से ठीक पहले सिपाही अपनी पत्नी या परिजन से फोन पर बात कर रहे थे.
"समीर कुमार 2015 बैच के थे. आज सुबह 8 बजे से 8:15 के बीच में उन्होंने अपनी ही सर्विस पिस्टल से खुद के सिर में गोली मारी है. यह बात सामने आई है कि घटना से ठीक पहले सिपाही अपनी पत्नी या परिजन से फोन पर बात कर रहे थे. फिलहाल तमाम बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है."- संतोष कुमार, एसपी, किशनगंज
परिजनों को किया गया सूचित
एसपी संतोष कुमार ने बताया कि फिलहाल आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. अभी एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और मामले की पड़ताल की जा रही है. उन्होंने कहा कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है.
मामले की गहन छानबीन शुरू
एसपी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है.अधिकारी का कहना है कि जांच पूरी होने और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस घटना के पीछे की असली वजह साफ हो सकेगी.
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