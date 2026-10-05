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बिहार में दारोगा भर्ती मामला : पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने सड़क पर कंटीले तार से की बैरिकेडिंग

पटना : पटना में आज बिहार पुलिस दारोगा भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला. 1,799 पदों की भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने और शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थी गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करने के लिए निकले.

प्रदर्शनकारी रौनक कुमार ने आयोग के अध्यक्ष पर भी सवाल उठाया. कहा कि परीक्षा कैंसिल करने का कोई आधार होता है. अगर कोई पेपर लीक का माफिया है, कोई सिंडिकेट है तो उसे उजागर कीजिए, उसे गिरफ्तार कीजिए. अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि उनके कार्यकाल में ही परीक्षा आयोजित हुई है. उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए.

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा दी और उसमें सफल होने के बाद कई महीनों से शारीरिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. ऐसे में मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने से उनका पूरा भविष्य अनिश्चित हो गया है. वे परीक्षा रद्द करने का नोटिस वापस लेने और पहले जारी किए गए परिणाम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

प्रदर्शन को देखते हुए पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. कई प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई थी, जबकि डाकबंगला चौराहे समेत संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई थी. पुलिस की ओर से कंटीले तार भी लगाए गए थे. प्रदर्शनकारियों को जेपी गोलंबर से पहले ही रोक दिया गया.

छात्रों का पटना में प्रदर्शन (ETV Bharat)

''अपरिहार्य कारणों की वजह से हमलोगों का मेंस कैंसिल हुआ है. यह स्वीकार नहीं करेंगे. बहुत ही मेबनत से लोग पीटी और मेंस निकालते हैं. फिजिकल के बाद हमलोगों का अंतिम परिणाम घोषित होता. उससे पहले यह तुगलकी फरमान सुनाया गया.'' - रौनक कुमार, प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों की दूसरी बड़ी मांग 1,799 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख तत्काल घोषित करने की है. उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक रोके रखने के बजाय आयोग और सरकार को आगे की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट समय सीमा जारी करनी चाहिए. इससे अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की दिशा तय करने में मदद मिलेगी.

कंटीले तार की बैरिकेडिंग (ETV Bharat)

पुलिस ने कर रखी थी पूरी तैयारी

यह अभ्यर्थी पिछले सात दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं. अब उन्होंने धरना स्थल से निकलकर सड़क पर उतरने का फैसला किया. आज गांधी मैदान के गेट नंबर-10 से मार्च शुरू हुआ. इसके बाद अभ्यर्थी जेपी गोलंबर, डाकबंगला समेत प्रमुख मार्गों से होते हुए मुख्यमंत्री आवास यानी लोक सेवक आवास की ओर बढ़ने की तैयारी में थे. इसी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है. जगह-जगह कंटीले तार भी लगाए गए. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सड़क पर उतरने को देखते हुए पटना पुलिस ने प्रमुख चौराहों और मार्च के संभावित रास्तों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की.

सड़क पर बैठकर किया विरोध (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 1,799 पदों पर दारोगा भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा 27 मई 2026 को हुई थी और इसका परिणाम 19 जून को जारी किया गया था. इसके बाद अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी में जुटे थे. लेकिन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 23 सितंबर को मुख्य लिखित परीक्षा रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया. इससे पहले बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मेंस परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर परीक्षा कैंसिल करने की मांग की थी और गर्दनीबाग में धरना पर बैठ गए थे. कई छात्र आमरण अनशन पर चले गए थे जिसके बाद सरकार ने अभ्यर्थियों की बात मांगी और परीक्षा कैंसिल कर दी लेकिन जो परीक्षा में क्वालीफाई हुए थे वह छात्र अब आंदोलन कर रहे हैं.

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