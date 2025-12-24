ETV Bharat / state

हाथ में ट्रांसफर लेटर... थैले में पेट्रोल की बोतल, सिपाही के कांड से बिहार पुलिस में मचा कोहराम

पटना: बिहार पुलिस के एक सिपाही द्वारा आत्मदाह का प्रयास किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. ट्रांसफर से नाराज सिपाही ने राजधानी पटना स्थित जिला परिषद कार्यालय परिसर में अपनी जान देने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया.

सिपाही ने की आत्मदाह की कोशिश: इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, पूरा मामला सचिवालय थाना क्षेत्र के 5 हार्डिंग रोड स्थित जिला परिषद कार्यालय से जुड़ा है.

ट्रांसफर से था नाराज: यहां पदस्थापित बिहार पुलिस के सिपाही ने स्थानांतरण से नाराज होकर आत्मदाह का प्रयास किया. सचिवालय थाना को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर 1 दिसंबर को सिपाही का स्थानांतरण पूर्णिया जिला बल में कर दिया गया था.

बिहार पुलिस मुख्यालय (ETV Bharat)

खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश: इसी आदेश से नाराज होकर सिपाही 18 तारीख को जिला परिषद कार्यालय पहुंचे. आवेदन के अनुसार, सिपाही अपने साथ एक थैला लेकर कार्यालय परिसर में पहुंचे. थैले से उन्होंने करीब एक लीटर पेट्रोल की बोतल निकाली और अपने शरीर पर पेट्रोल उड़ेलते हुए आग लगाने की कोशिश करने लगे.

पुलिसकर्मियों ने बचाई जान: अचानक हुए इस घटनाक्रम से कार्यालय परिसर में मौजूद कर्मियों में अफरा-तफरी मच गई. लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही स्थिति गंभीर हो गई. हालांकि, मौके पर शाखा में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी रामविनय प्रसाद और अन्य कर्मियों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए सिपाही को आत्मदाह करने से रोक लिया.

वरीय अधिकारियों को सिपाही ने दी धमकी: कर्मचारियों ने पेट्रोल की बोतल छीन ली और उन्हें काबू में कर लिया. इस दौरान सिपाही ने जोर-जोर से हंगामा किया और वरीय अधिकारियों को आत्महत्या के मामले में फंसाने की धमकी भी दी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया.