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बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी, इतने पदों पर अभ्यर्थियों का चयन

बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम जारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में पुलिस सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत बिहार पुलिस में सिपाही के 83 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम और चयन सूची जारी कर दी है. पर्षद की ओर से 9 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस नोट में इसकी जानकारी दी गई है. चयनित अभ्यर्थियों की सूची पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

2.33 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया था पंजीकरण