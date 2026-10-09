बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी, इतने पदों पर अभ्यर्थियों का चयन
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में 250 अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा में भाग लिया, 83 अभ्यर्थियों का चयन किया गया. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : October 9, 2026 at 7:06 PM IST
पटना: बिहार में पुलिस सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत बिहार पुलिस में सिपाही के 83 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम और चयन सूची जारी कर दी है. पर्षद की ओर से 9 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस नोट में इसकी जानकारी दी गई है. चयनित अभ्यर्थियों की सूची पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.
2.33 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया था पंजीकरण
केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, बिहार पुलिस के विशेष शाखा में सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) के 83 पदों पर नियुक्ति के लिए 29 जनवरी 2026 को विज्ञापन जारी किया गया था. भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2,33,479 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 64,408 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था.
254 अभ्यर्थी हुए थे शॉर्टलिस्टेड
अभ्यर्थियों के लिए दो प्रश्नपत्रों की लिखित परीक्षा 24 जून 2026 को एक ही पाली में आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर शारीरिक जांच एवं माप परीक्षा के लिए 254 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था.
250 अभ्यर्थियों ने लिया शारीरिक परीक्षा में भाग
लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच एवं माप परीक्षा यानी पीएसटी का आयोजन 12 सितंबर 2026 को पटना में किया गया था. इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए 254 अभ्यर्थियों में से 250 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें 156 पुरुष और 94 महिला अभ्यर्थी शामिल थीं.
शारीरिक जांच एवं माप परीक्षा के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी 83 रिक्त पदों के विरुद्ध 83 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है.
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