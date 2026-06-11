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बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाले पर बड़ा एक्शन, मुंगेर से 15 गिरफ्तार, साथ ले गई पटना पुलिस

मुंगेर: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित फर्जीवाड़ा और जालसाजी के मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंगेर जिले से 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों के खिलाफ चल रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है.

सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा: गिरफ्तार सभी आरोपियों को पूछताछ और पहचान की प्रक्रिया के लिए पटना ले जाया गया है. मामले की जांच कई पहलुओं पर जारी है और पुलिस को इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश है.

पटना पुलिस को मिले अहम सुराग: जानकारी के अनुसार सिपाही भर्ती परीक्षा में अनियमितता, फर्जी दस्तावेजों के उपयोग, दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने और अवैध तरीके से सफलता दिलाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच के दौरान पटना पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले थे.

मुंगेर से पकड़ाए 15 आरोपी: इन्हीं सूचनाओं के आधार पर मुंगेर जिले में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों से 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. मुंगेर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि यह कार्रवाई पटना के सचिवालय थाना कांड संख्या 160/25 और गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 76/25 में दर्ज मामलों के तहत की गई है.

"इन मामलों में भर्ती परीक्षा से जुड़े कई गंभीर आरोपों की जांच चल रही है. जांच एजेंसियों को संदेह है कि फर्जीवाड़े का यह नेटवर्क कई जिलों तक फैला हो सकता है और इसमें संगठित रूप से अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है."- सैयद इमरान मसूद, मुंगेर पुलिस अधीक्षक

तारापुर से एक साथ छह की गिरफ्तारी: गिरफ्तार किए गए 15 आरोपियों में से छह तारापुर अनुमंडल क्षेत्र से पकड़े गए हैं. पुलिस की संयुक्त टीम ने संग्रामपुर, रघुपुर और तारापुर थाना पुलिस के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर इन लोगों को हिरासत में लिया है.

इन लोगों को दबोचा गया: बताया जा रहा है कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी सत्य कुमार, रघुपुर थाना क्षेत्र के बलराम कुमार और मिथुन कुमार, तारापुर थाना क्षेत्र के काजीचक मिल्की निवासी राहुल कुमार, मोहनगंज निवासी कृष्ण पासवान और महापुर निवासी रामजीवन कुमार तांती को गिरफ्तार किया गया है.

इसके अलावा खड़गपुर, शामपुर, सफियाबाद, कासिम बाजार और बरियारपुर थाना क्षेत्रों से भी अन्य आरोपियों को पकड़ा गया है. सभी गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सीधे तौर पर फर्जीवाड़े में शामिल थे या किसी बड़े गिरोह के संपर्क में काम कर रहे थे.