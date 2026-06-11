बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाले पर बड़ा एक्शन, मुंगेर से 15 गिरफ्तार, साथ ले गई पटना पुलिस
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स के बैठने की बात सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई. मुंगेर से 15 आरोपी पकड़ाए.
Published : June 11, 2026 at 2:26 PM IST
मुंगेर: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित फर्जीवाड़ा और जालसाजी के मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंगेर जिले से 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों के खिलाफ चल रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है.
सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा: गिरफ्तार सभी आरोपियों को पूछताछ और पहचान की प्रक्रिया के लिए पटना ले जाया गया है. मामले की जांच कई पहलुओं पर जारी है और पुलिस को इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश है.
पटना पुलिस को मिले अहम सुराग: जानकारी के अनुसार सिपाही भर्ती परीक्षा में अनियमितता, फर्जी दस्तावेजों के उपयोग, दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने और अवैध तरीके से सफलता दिलाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच के दौरान पटना पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले थे.
मुंगेर से पकड़ाए 15 आरोपी: इन्हीं सूचनाओं के आधार पर मुंगेर जिले में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों से 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. मुंगेर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि यह कार्रवाई पटना के सचिवालय थाना कांड संख्या 160/25 और गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 76/25 में दर्ज मामलों के तहत की गई है.
"इन मामलों में भर्ती परीक्षा से जुड़े कई गंभीर आरोपों की जांच चल रही है. जांच एजेंसियों को संदेह है कि फर्जीवाड़े का यह नेटवर्क कई जिलों तक फैला हो सकता है और इसमें संगठित रूप से अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है."- सैयद इमरान मसूद, मुंगेर पुलिस अधीक्षक
तारापुर से एक साथ छह की गिरफ्तारी: गिरफ्तार किए गए 15 आरोपियों में से छह तारापुर अनुमंडल क्षेत्र से पकड़े गए हैं. पुलिस की संयुक्त टीम ने संग्रामपुर, रघुपुर और तारापुर थाना पुलिस के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर इन लोगों को हिरासत में लिया है.
इन लोगों को दबोचा गया: बताया जा रहा है कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी सत्य कुमार, रघुपुर थाना क्षेत्र के बलराम कुमार और मिथुन कुमार, तारापुर थाना क्षेत्र के काजीचक मिल्की निवासी राहुल कुमार, मोहनगंज निवासी कृष्ण पासवान और महापुर निवासी रामजीवन कुमार तांती को गिरफ्तार किया गया है.
इसके अलावा खड़गपुर, शामपुर, सफियाबाद, कासिम बाजार और बरियारपुर थाना क्षेत्रों से भी अन्य आरोपियों को पकड़ा गया है. सभी गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सीधे तौर पर फर्जीवाड़े में शामिल थे या किसी बड़े गिरोह के संपर्क में काम कर रहे थे.
जांच के घेरे में भर्ती माफिया का नेटवर्क: सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियां अब भर्ती परीक्षा में सक्रिय कथित माफिया नेटवर्क की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है. पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि क्या अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उनकी जगह दूसरे लोगों को परीक्षा दिलाई गई थी या फर्जी प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों के जरिए चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया.
पूरे नेटवर्क की जांच कर रही पुलिस: जांच में यह भी देखा जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों का संबंध किसी कोचिंग नेटवर्क, दलाल गिरोह या बाहरी राज्यों के ऐसे संगठनों से तो नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कराने का काम करते हैं. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं.
पटना पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप: मुंगेर जिले में एक साथ 15 लोगों की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. पुलिस की इस कार्रवाई को भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
रडार पर आ सकते हैं और भी लोग: वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष और गहराई से की जाए तो भर्ती परीक्षा में धांधली से जुड़े कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का अंतिम रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का चयन
बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट के लिए 11,847 अभ्यर्थी चयनित