ETV Bharat / state

बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा: सहरसा से खगड़िया तक एक्शन, मास्टरमाइंड की तलाश में 5 जिलों में रेड

बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग के कई लोगों को पकड़ा गया. सहरसा, खगड़िया और जमुई में पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा.

CONSTABLE RECRUITMENT EXAM
सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान एक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 29, 2026 at 1:59 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सहरसा/खगड़िया/जमुई : बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार और गड़बड़ी के प्रयास में सहरसा से 3, खगड़िया से 1 दर्जन से अधिक और जमुई से 1 को हिरासत में लिया गया है. अब पुलिस गिरोह के सरगना की तलाश में जुट गई है. टीम पटना, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा और गया में भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

सहरसा से हिरासत में 3 संदिग्ध: सहरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है. एसडीपीओ आलोक कुमार, डीएसपी कमलेश्वर प्रसाद सिंह, हेडक्वार्टर 2 के धीरेंद्र पांडेय और डीआईयू के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की. सभी संदिग्धों से सदर थाने में पूछताछ शुरू की गई.

सहरसा से हिरासत में 3 संदिग्ध (ETV Bharat)

एक संदिग्ध है शिक्षक: हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान चंदन कुमार (पिता- लक्ष्मी प्रसाद यादव, निवासी बनमा इटहरी), चंदन कुमार (पिता- उपेंद्र यादव, निवासी सिमराहा) और विवेक यादव (पिता- देवेंद्र यादव, निवासी बरियाही बस्ती वार्ड संख्या-9) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार पहला चंदन कुमार एक पॉलिटेक्निक कैवेंडिश रेजिडेंशियल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करता था.

ब्लैंक चेक, मोबाइल सहित कई दस्तावेज बरामद: पुलिस जांच में इन संदिग्धों के पास से ब्लैंक चेक, पासबुक, मोबाइल फोन, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं. जांच के दौरान मगध विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र भी मिले हैं. इसके अलावा संजीव कुमार,पिता श्याम सिंह के नाम से दस्तावेज और हस्ताक्षरयुक्त चेक भी बरामद होने की बात सामने आई है.

कई ठिकानों पर रेड: प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि गिरोह का नेटवर्क कई जिलों तक फैला हुआ है. सूत्रों के अनुसार इसके तार भागलपुर समेत अन्य जिलों से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस की टीम पटना, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा और गया में भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

CONSTABLE RECRUITMENT EXAM
एक संदिग्ध है शिक्षक (ETV Bharat)

गया से भी कनेक्शन.. टीम रवाना: पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर एक संदिग्ध की तलाश में सहरसा सदर थाना की टीम गया जिले के लिए भी रवाना हुई है.पूछताछ में गया जिले का भी गिरोह का ख़ुलासा हुआ. सहरसा सदर थाने की टीम ने गया ज़िले निकल गयी है.

अभ्यर्थियों से मोटी रकम की वसूली: जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह कथित रूप से अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर परीक्षा में सेटिंग कराने का काम करता था. प्रारंभिक पूछताछ में एक अभ्यर्थी से करीब 8 लाख रुपये लेने की बात भी सामने आई है.

खगड़िया में 1 दर्जन से अधिक गिरफ्तार: वहीं खगड़िया से भी पेपर लीक करने के प्रयास में सक्रिय एक संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गिरोह में शामिल एक दर्जन से अधिक शातिर युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

CONSTABLE RECRUITMENT EXAM
परीक्षा के दौरान कदाचार की कोशिश नाकाम (ETV Bharat)

पूरे नेटवर्क पर शिकंजा: सूत्रों के अनुसार, यह गिरोह परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने की योजना बना रहा था. लेकिन पुलिस को समय रहते इसकी भनक लग गई. इसके बाद एसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर पूरे नेटवर्क को धर दबोचा. कार्रवाई के दौरान सेंट जेवियर्स स्कूल और डीएवी पब्लिक स्कूल से भी कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया.

हो सकती है अभी और भी गिरफ्तारी: रविवार को दिनभर पुलिस टीम विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी करती रही. पकड़े गए युवकों से पूछताछ जारी है ताकि पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा सके.पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया है कि जांच के आधार पर आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

"फिलहाल जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की जाएगी."- भानु प्रताप सिंह,एसपी, खगड़िया

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया परीक्षार्थी: सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान रोजगार परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी को इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पकड़ा गया. परीक्षा कक्ष में तैनात वीक्षक ने संदेह के आधार पर जांच की, जिसमें उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुआ. तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया.

जमुई में आधे से अधिक अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित: जमुई में परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही. प्रशासन की ओर से परीक्षा के निष्पक्ष संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे. प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कुल 5001 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था.

इनमें से 2221 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2780 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. इस प्रकार कुल निर्धारित परीक्षार्थियों में आधे से अधिक परीक्षा में शामिल नहीं हो सके. वहीं एक परीक्षार्थी को हिरासत में लिया गया.

"सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर एक परीक्षार्थी विक्की कुमार को निगरानी में रखा गया. परीक्षा समाप्त होने के बाद पूछताछ में संदिग्ध बयान होने पर थाना लाया गया. बारीकी से जांच करने पर एक ब्लूटूथ और एक अन्य उपकरण पाया गया. आगे की कार्रवाई की जा रही है."- विश्वजीत दयाल, जमुई पुलिस अधीक्षक

ये भी पढ़ें

कान में ब्लूटूथ लगाकर दे रहा था एग्जाम, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में 12 अभ्यर्थी गिरफ्तार

CSBC Constable Operator Exam: कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार के सभी 38 जिलों में सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न

सिपाही भर्ती परीक्षा: परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे चलाएगी 6 स्पेशल ट्रेनें, शेड्यूल जारी

TAGGED:

BIHAR POLICE
सिपाही भर्ती परीक्षा
RAID IN PATNA
पटना में छापा
CONSTABLE RECRUITMENT EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.