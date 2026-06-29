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बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा: सहरसा से खगड़िया तक एक्शन, मास्टरमाइंड की तलाश में 5 जिलों में रेड

सहरसा/खगड़िया/जमुई : बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार और गड़बड़ी के प्रयास में सहरसा से 3, खगड़िया से 1 दर्जन से अधिक और जमुई से 1 को हिरासत में लिया गया है. अब पुलिस गिरोह के सरगना की तलाश में जुट गई है. टीम पटना, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा और गया में भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

सहरसा से हिरासत में 3 संदिग्ध: सहरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है. एसडीपीओ आलोक कुमार, डीएसपी कमलेश्वर प्रसाद सिंह, हेडक्वार्टर 2 के धीरेंद्र पांडेय और डीआईयू के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की. सभी संदिग्धों से सदर थाने में पूछताछ शुरू की गई.

सहरसा से हिरासत में 3 संदिग्ध (ETV Bharat)

एक संदिग्ध है शिक्षक: हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान चंदन कुमार (पिता- लक्ष्मी प्रसाद यादव, निवासी बनमा इटहरी), चंदन कुमार (पिता- उपेंद्र यादव, निवासी सिमराहा) और विवेक यादव (पिता- देवेंद्र यादव, निवासी बरियाही बस्ती वार्ड संख्या-9) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार पहला चंदन कुमार एक पॉलिटेक्निक कैवेंडिश रेजिडेंशियल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करता था.

ब्लैंक चेक, मोबाइल सहित कई दस्तावेज बरामद: पुलिस जांच में इन संदिग्धों के पास से ब्लैंक चेक, पासबुक, मोबाइल फोन, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं. जांच के दौरान मगध विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र भी मिले हैं. इसके अलावा संजीव कुमार,पिता श्याम सिंह के नाम से दस्तावेज और हस्ताक्षरयुक्त चेक भी बरामद होने की बात सामने आई है.

कई ठिकानों पर रेड: प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि गिरोह का नेटवर्क कई जिलों तक फैला हुआ है. सूत्रों के अनुसार इसके तार भागलपुर समेत अन्य जिलों से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस की टीम पटना, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा और गया में भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

एक संदिग्ध है शिक्षक (ETV Bharat)

गया से भी कनेक्शन.. टीम रवाना: पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर एक संदिग्ध की तलाश में सहरसा सदर थाना की टीम गया जिले के लिए भी रवाना हुई है.पूछताछ में गया जिले का भी गिरोह का ख़ुलासा हुआ. सहरसा सदर थाने की टीम ने गया ज़िले निकल गयी है.

अभ्यर्थियों से मोटी रकम की वसूली: जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह कथित रूप से अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर परीक्षा में सेटिंग कराने का काम करता था. प्रारंभिक पूछताछ में एक अभ्यर्थी से करीब 8 लाख रुपये लेने की बात भी सामने आई है.

खगड़िया में 1 दर्जन से अधिक गिरफ्तार: वहीं खगड़िया से भी पेपर लीक करने के प्रयास में सक्रिय एक संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गिरोह में शामिल एक दर्जन से अधिक शातिर युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.