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बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का अंतिम रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का चयन

17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को भी सफलता मिली है. 20 जून से मेडिकल और चरित्र सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी. पढ़ें खबर

जितेंद्र कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय चयन पर्षद
जितेंद्र कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय चयन पर्षद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
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पटना : केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का अंतिम परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया. चयन पर्षद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 19,838 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है. चयनित अभ्यर्थी पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in/ पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी : अंतिम चयन सूची में कुल 19 हजार 838 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. इनमें बिहार पुलिस के लिए 16 हजार 852 तथा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए 2 हजार 986 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. चयनित अभ्यर्थियों में 12 हजार 509 पुरुष, 7 हजार 312 महिलाएं और 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल हैं. इसके अलावा 332 प्रशिक्षित गृह रक्षकों तथा 190 स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी चयन सूची में स्थान दिया गया है.

''चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई है. सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 20 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 के बीच चरित्र सत्यापन और मेडिकल जांच कराई जाएगी. इसके बाद नियुक्ति से संबंधित आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.''- जितेंद्र कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय चयन पर्षद

'आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें' : पर्षद की ओर से अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर नजर बनाए रखें. आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

17 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन : पर्षद अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 17 लाख 6 हजार 628 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 13 लाख 30 हजार 121 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे. लिखित परीक्षा के आधार पर 99 हजार 690 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था.

'परीक्षा और आरक्षण नियमों के आधार पर अंतिम मेधा सूची' : जितेंद्र कुमार ने कहा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 79 हजार 932 अभ्यर्थी शामिल हुए. इनमें 50 हजार 477 पुरुष, 29 हजार 36 महिला और 29 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल थे. सभी चरणों की परीक्षा और आरक्षण नियमों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की गई.

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