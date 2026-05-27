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बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का अंतिम रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का चयन

जितेंद्र कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय चयन पर्षद ( ETV Bharat )

पटना : केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का अंतिम परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया. चयन पर्षद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 19,838 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है. चयनित अभ्यर्थी पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in/ पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी : अंतिम चयन सूची में कुल 19 हजार 838 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. इनमें बिहार पुलिस के लिए 16 हजार 852 तथा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए 2 हजार 986 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. चयनित अभ्यर्थियों में 12 हजार 509 पुरुष, 7 हजार 312 महिलाएं और 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल हैं. इसके अलावा 332 प्रशिक्षित गृह रक्षकों तथा 190 स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी चयन सूची में स्थान दिया गया है. ''चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई है. सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 20 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 के बीच चरित्र सत्यापन और मेडिकल जांच कराई जाएगी. इसके बाद नियुक्ति से संबंधित आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.''- जितेंद्र कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय चयन पर्षद