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'चार सिर कटी लाश..' हत्याकांड के खुलासे के करीब बिहार पुलिस, एक सुराग से मिला हत्यारे का संकेत

कपड़ों और टेलर के टैग से मिला सुराग : ​इस खौफनाक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में शव के पास से मिले बच्चे के कपड़े सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरे हैं. बरामद ड्रेस आंगनबाड़ी केंद्र की प्रतीत हो रही है, जिस पर रामगढ़ बाजार की एक टेलर दुकान का टैग लगा हुआ है, जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ीं, तो पता चला कि संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र से एक बच्चा पिछले कई दिनों से गायब है. इसी सुराग के सहारे पुलिस संदिग्धों तक पहुंचने में कामयाब रही.

कैमूर : बिहार के कैमूर जिले में पिछले छह दिनों से सनसनी फैलाने वाले 'सिर कटी लाश' और टुकड़ों में मिले शरीर के वीभत्स मामले में पुलिस अब खुलासे के बेहद करीब पहुंच चुकी है. इलाके में एक के बाद एक कुल चार शव मिलने से जिले में हड़कंप मचा हुआ था, जिसके बाद गठित एसआईटी (SIT) टीम लगातार सुराग तलाशने में जुटी थी. अब पुलिस की तफ्तीश एक संदिग्ध लापता परिवार और बच्चे के कपड़ों पर टिक गई है.

​डहरक गांव का पूरा परिवार गायब : ​जांच के दौरान रामगढ़ थाना क्षेत्र के डहरक गांव से एक चौंकाने वाला इनपुट मिला, यहां के निवासी कृष्ण मुरारी का पूरा परिवार पिछले 5-6 दिनों से अचानक लापता है, घर पर ताला जड़ा हुआ है और परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मकान को सील कर दिया है. वहां चौकीदारों की तैनाती कर दी गई है.

​जल्द होगा मामले का पर्दाफाश : ​घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. कैमूर एसपी हरि मोहन शुक्ला ने बताया कि कृष्ण मुरारी का परिवार इस पूरे मामले में बेहद संदिग्ध है, पुलिस इस लापता परिवार को ही चारों हत्याओं की मुख्य कड़ी मानकर गंभीरता से तफ्तीश कर रही है. एसपी ने भरोसा जताया है कि एसआईटी जल्द ही इस पूरे सनसनीखेज हत्याकांड का अधिकारिक खुलासा कर देगी.

पुलिस टीम को मिला अहम सुराग (ETV Bharat)

"सिर कटी लाश और टुकड़ों में मिले शरीर के मामले में पुलिस खुलासे के बेहद करीब है. इस मामले में कृष्ण मुरारी का परिवार बेहद संदिग्ध है. परिवार लापता है और पुलिस की जांच इस परिवार को मुख्य कड़ी के रूप में गंभीरता से तफ्तीश कर रही है. जल्द ही एसआईटी इस सनसनीखेज हत्याकांड का आधिकारिक खुलासा कर देगी."- हरि मोहन शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, कैमूर

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