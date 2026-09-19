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बिहार के हर थाने में बनेगा बच्चों के लिए अलग 'सेफ जोन', 2 अक्टूबर से होगी शुरुआत

सभी थानों में 'चाइल्ड हेल्प डेस्क/चाइल्ड कॉर्नर' स्थापित करने की पहल ( ETV Bharat )

पटना : बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस थानों में बच्चों के लिए 'चाइल्ड हेल्प डेस्क/चाइल्ड कॉर्नर' स्थापित करने की पहल की है. इसका उद्देश्य बच्चों और कमजोर वर्ग से जुड़े लोगों को थाने में सुरक्षित, सहज और बाल-मित्र वातावरण उपलब्ध कराना है. पुलिस मुख्यालय ने 17 सितंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस व्यवस्था की जानकारी दी है.

लॉकअप से अलग होगी बच्चों की जगह

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक थाने में 'चाइल्ड हेल्प डेस्क' या 'चाइल्ड कॉर्नर' के लिए ऐसी जगह तय की जाएगी, जहां बच्चे और उनके अभिभावक आसानी से पहुंच सकें. इस स्थान को थाना परिसर के लॉकअप से पूरी तरह अलग रखने का निर्देश है, ताकि बच्चों को पुलिस थाने में किसी तरह का भय या असहजता महसूस न हो.

CWPO संभालेंगे 'चाइल्ड हेल्प डेस्क'की जिम्मेदारी

'चाइल्ड हेल्प डेस्क'का संचालन संबंधित थाने के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी (CWPO) के नेतृत्व में किया जाएगा. थाने में तैनात CWPO का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा. इसके साथ ही जिले के बाल संरक्षण पदाधिकारी (DCPO) का नाम और संपर्क नंबर भी सार्वजनिक करने को कहा गया है.

बच्चों और अभिभावकों को सीधे संपर्क की सुविधा

पुलिस मुख्यालय की इस व्यवस्था का एक अहम हिस्सा अधिकारियों की संपर्क जानकारी को सार्वजनिक करना है. इससे किसी समस्या या शिकायत की स्थिति में बच्चे और उनके अभिभावक संबंधित अधिकारी तक सीधे अपनी बात पहुंचा सकेंगे. शिकायतों और सहायता के अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई के साथ उनके निपटारे का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा.

बालिकाओं के लिए महिला पुलिसकर्मी रहेंगी उपलब्ध

बालिकाओं से जुड़े मामलों में संवाद और शिकायतों के समाधान के लिए योग्य महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. उनके मोबाइल नंबर भी संबंधित स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे. इसका उद्देश्य बालिकाओं को अपनी समस्या सहज तरीके से बताने के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद संपर्क उपलब्ध कराना है.