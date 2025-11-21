ETV Bharat / state

बिहार पुलिस ने पूछा- वाहन चलाते समय कौन सा दस्तावेज जरूरी है? जवाब सुन चौंक जाएंगे

बिहार पुलिस का एक पोस्ट दो दिनों से वायरल हो रहा है. पुलिस ने सवाल पूछा इसका लोग जबरदस्त जवाब दे रहे हैं. पढ़ें

बिहार पुलिस का सवाल (सौ. बिहार पुलिस X)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 21, 2025 at 2:48 PM IST

पटना : बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट डालकर पूछा कि वाहन चलाते समय कौन सा मूल दस्तावेज अनिवार्य है? इस बाबत उन्होंने 4 विकल्प भी दिए. इसपर कई जवाब भी आए हैं. जिसमें कुछ बेहत दिलचस्प भी है.

'गाड़ी होना जरूरी है' : एक यूजर निप्पू कुमार शर्मा ने जवाब देते हुए लिखा, 'मोटरसाइकिल होना ज्यादा जरूरी है, जो चोरी हो गया है.' इसमें उन्होंने फुलवारी शरीफ थाने में दिए गए आवेदन को भी संलग्न किया है.

आवेदन में क्या है? : सादर अवगत कराना है कि मैं राजगीर मिस्त्री, पिता-इन्द्रदेव मिस्त्री, ग्राम-मौलीनगर, मनेर का रहने वाला हूं. मोटरसाईकिल मेरे नाम से पंजिकृत है, जिसका इस्तेमाल मेरे पुत्र पिंटु कुमार के द्वारा किया जाता है. दिनांक 19.11.2025 सुबह के तकरीबन 11:00 बजे पिंटु मेरी बेटी रजनी देवी के इलाज के संबंध में AIIMS (पटना) के प्रांगण ने दाखिल हुआ. मोटरसाईकिल को पार्किंग में खड़ा किया. जब शाम 5 बजे निकला तो मोटसाइकिल गायब थी.

एक अनय यूजर राकेश यादव ने लिखा, 'क्या गाड़ी चलाते समय digilocker में डॉक्यूमेंट्स मान्य है बिहार में?'. मो. इम्तियाज अंसारी लिखते हैं, '100 रूपए बस पॉकेट में रहना चाहिए'. जीतेश लिखते हैं, 'जब तक 100-200 का नोट नहीं है, तबतक कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है'.

एक अन्य यूजर पीके भारद्वाज ने पुलिस के दिए गए ऑप्शन पर कहा कि, 'या फिर इनमें से कुछ नहीं, 500 की पत्ती जरूरी है.' एक दूसरे यूजर ने कटाक्ष भरे लहजे में सवाल पूछा, 'आप लोगों की कीमत क्यों लगायी जा रही है आम लोगों के द्वारा?'. एक दूसरे यूजर्स ने पूछा, 'सर, क्या बिहार में m.parivahan एप पर डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता है क्या? हार्ड कॉपी हमेशा रखना मुश्किल होता है.'

क्या ऑप्शन दिए गए हैं? : दरअसल, बिहार पुलिस ने पूछा है वाहन चलाते समय कौन सा मूल दस्तावेज अनिवार्य है? चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, 1) ड्राइविंग लाइसेंस + RC, 2) इंश्योरेंस सर्टिफिकेट + PUC, 3) ड्राइविंग लाइसेंस + RC + इंश्योरेंस + PUC और 4) इनमें से कोई नहीं. RC का अर्थ होता है Registration Certificate (पंजीयन प्रमाणपत्र) और PUC का अर्थ होता है Pollution Under Control certificate (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र).

