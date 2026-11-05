बिहार में अपराधियों का दुस्साहस देखिए, ASI को मारी गोली
ASI Shot In Darbhanga: पुलिस टीम पर हमला, पेट्रोलिंग कर रहे ASI को बदमाशों ने मारी गोली, आर-पार हुई बुलेट. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर.
Published : November 5, 2026 at 7:06 PM IST
दरभंगा : बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं. तभी तो पुलिस पर फायरिंग करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं. कुछ ऐसा ही मामले दरभंगा के सकतपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है. घटना के बाद हलचल मच गई है.
ASI को मारी गोली
दरअसल, उजान गांव में गुरुवार को पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया. इस दौरान थाना में ASI रणधीर कुमार को गोली मार दी गई. गोली उनके बाएं पैर में लगी और पैर को चीरते हुए आर-पार हो गई. घायल ASI को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.
बगीचे में छिपे बदमाश ने चयाली गोली
रणधीर कुमार पटना जिले के नौबतपुर के रहने वाले हैं. बताया जाता है कि पुलिस टीम उजान गांव के पास पेट्रोलिंग कर रही थी. इसी दौरान ASI रणधीर कुमार पुलिस वाहन में बैठकर मोबाइल पर बात कर रहे थे. तभी बगीचे में छिपे किसी बदमाश ने उन पर गोली चला दी. गोली उनके बाएं पैर में लगी और आर-पार निकल गई. अचानक हुई इस घटना से पुलिस टीम में अफरा-तफरी मच गई.
आरोपी की तलाश में पुलिस
पैट्रोलिंग टीम में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल ASI को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस इलाके में छापेमारी और तलाशी अभियान में जुट गई. बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्रों में भी जांच कर रही है.
''पुलिस टीम पर गश्ती के दौरान ASI रणधीर कुमार को गोली मारी गई है. घायल पुलिसकर्मी का इलाज DMCH में चल रहा है. मामले की तफ्तीश की जा रही है. जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.''- जगुनाथ रेड्डी, एसएसपी, दरभंगा
घटना के बाद पुलिस सतर्क
पुलिस टीम पर हमले की इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस सतर्क हो गई है. फिलहाल अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है.
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