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बिहार में 4000 माफियाओं पर पुलिस का बड़ा एक्शन, LJPR विधायक की संपत्ति भी होगी जब्त

बिहार पुलिस ने चार हजार माफियाओं की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया की शुरू, 800 मामलों में कोर्ट पहुंचा प्रस्ताव.रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

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जानकारी देतीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के.एस.अनुपम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 8:55 PM IST

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पटना: बिहार में अपराध और माफिया गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. राज्य में करीब चार हजार माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है. अलग-अलग जिलों से ऐसे अपराधियों और माफिया तत्वों की संपत्ति जब्ती से संबंधित प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजे गए हैं. इनमें कई मामलों में न्यायालय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है.

800 मामलों में कोर्ट पहुंचा प्रस्ताव

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के.एस.अनुपम ने सोमवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों से करीब चार हजार माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इनमें से करीब 800 मामलों में प्रस्ताव न्यायालय तक भेजे जा चुके हैं. पुलिस की ओर से संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है.

के.एस.अनुपम, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर (ETV Bharat)

माफिया के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई

एडीजी ने बताया कि पुलिस की रणनीति सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है. अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर उसे जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है. पुलिस मुख्यालय के स्तर से जिलों को ऐसे अपराधियों की पहचान करने और उनकी अवैध संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जुटाने के निर्देश दिए गए हैं.

"पुलिस की रणनीति सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है. अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर उसे जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है."- के.एस.अनुपम, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर

एलजेपीआर के विधायक का नाम भी शामिल

मिली जानकारी के मुताबिक इसी कार्रवाई के तहत चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े विधायक अमित रानू की संपत्ति जब्त किए जाने की भी बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार, संबंधित मामले में संपत्ति जब्ती की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. हालांकि, संपत्ति जब्ती की कार्रवाई न्यायिक और वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही पूरी होगी.

माफिया गतिविधियों से जुड़े आर्थिक हितों की जांच

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के. एस. अनुपम के मुताबिक, विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद करीब 800 मामलों को न्यायालय के समक्ष भेजा गया है. इन मामलों में अपराध से अर्जित संपत्ति और माफिया गतिविधियों से जुड़े आर्थिक हितों की जांच की जा रही है.

संगठित अपराध में शामिल लोगों पर दबाव

पुलिस का मानना है कि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कदम है. संपत्ति जब्त होने की कार्रवाई से संगठित अपराध में शामिल लोगों पर दबाव बढ़ेगा और अपराध से अर्जित धन के इस्तेमाल पर रोक लग सकेगी.

जिलों से लगातार भेजे जा रहे प्रस्ताव

एडीजी ने कहा कि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जिलों से लगातार माफिया और संगठित अपराध से जुड़े लोगों की संपत्ति का ब्योरा मांगा जा रहा है. संबंधित जिलों की पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति के स्रोत और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद प्रस्ताव तैयार कर रही है.

पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ किया कि माफिया और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. गिरफ्तारी के साथ-साथ अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई कर अपराध के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है.

"माफिया और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. गिरफ्तारी के साथ-साथ अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई कर अपराध के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है" - के.एस.अनुपम, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर

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