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बिहार में 4000 माफियाओं पर पुलिस का बड़ा एक्शन, LJPR विधायक की संपत्ति भी होगी जब्त

जानकारी देतीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के.एस.अनुपम ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में अपराध और माफिया गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. राज्य में करीब चार हजार माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है. अलग-अलग जिलों से ऐसे अपराधियों और माफिया तत्वों की संपत्ति जब्ती से संबंधित प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजे गए हैं. इनमें कई मामलों में न्यायालय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है.

800 मामलों में कोर्ट पहुंचा प्रस्ताव

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के.एस.अनुपम ने सोमवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों से करीब चार हजार माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इनमें से करीब 800 मामलों में प्रस्ताव न्यायालय तक भेजे जा चुके हैं. पुलिस की ओर से संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है.

के.एस.अनुपम, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर (ETV Bharat)

माफिया के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई

एडीजी ने बताया कि पुलिस की रणनीति सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है. अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर उसे जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है. पुलिस मुख्यालय के स्तर से जिलों को ऐसे अपराधियों की पहचान करने और उनकी अवैध संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जुटाने के निर्देश दिए गए हैं.

"पुलिस की रणनीति सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है. अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर उसे जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है."- के.एस.अनुपम, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर

एलजेपीआर के विधायक का नाम भी शामिल

मिली जानकारी के मुताबिक इसी कार्रवाई के तहत चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े विधायक अमित रानू की संपत्ति जब्त किए जाने की भी बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार, संबंधित मामले में संपत्ति जब्ती की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. हालांकि, संपत्ति जब्ती की कार्रवाई न्यायिक और वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही पूरी होगी.

माफिया गतिविधियों से जुड़े आर्थिक हितों की जांच