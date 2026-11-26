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जहरीली शराब कांड में विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला, चार को आजीवन कारावास

पूर्वी चंपारण: जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में हुए जहरीली शराब कांड में विशेष उत्पाद न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में दोषी पाए गए चार अभियुक्तों को अदालत ने अलग-अलग धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम विशेष न्यायाधीश, उत्पाद न्यायालय संख्या-1 ने 26 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की.

मामला हरसिद्धि थाना कांड संख्या 249/23 से जुड़ा है, जो 15 अप्रैल 2023 को दर्ज किया गया था. इस कांड में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए), 34, 36 और 41 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 328, 201 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसका ट्रायल नंबर 1598/23 है.

प्रभारी एसपी का बयान (ETV Bharat)

चार दोषियों को आजीवन कारावास

अदालत ने जिन चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है, उनमें कोटवा थाना क्षेत्र के दिपहु गांव निवासी अजय कुमार यादव, तुरकौलिया थाना क्षेत्र के सोहेल छपरा निवासी राजेश सहनी, तुरकौलिया थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर निवासी नवल किशोर यादव उर्फ गब्बर यादव और कोटवा थाना क्षेत्र के दिपहु गांव निवासी ललन यादव शामिल हैं. सभी पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं.

गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था आपराधिक मामला

न्यायालय के फैसले के अनुसार, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत सभी चारों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और एक-एक रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है. वहीं, धारा 33 और 36 के तहत दस-दस वर्ष के कारावास एवं एक-एक रुपये आर्थिक दंड लगाया गया है.

इसके अलावा धारा 34 के तहत सभी अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास और पांच-पांच लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है. वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 304/34 के तहत भी सभी चारों दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा दी गई है.

विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई अलग-अलग सजा

अदालत ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. साथ ही, कारावास की अवधि में पहले से बिताए गए समय का समायोजन किया जाएगा. इस मामले का अनुसंधान मद्य निषेध इकाई, बिहार, पटना के पुलिस निरीक्षक जय प्रकाश ने किया था.