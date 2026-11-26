जहरीली शराब कांड में विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला, चार को आजीवन कारावास
Bihar Poisonous Liquor Death Case: जहरीली शराब से मौत मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास. विशेष उत्पाद न्यायालय का बड़ा फैसला. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : November 26, 2026 at 6:59 PM IST
पूर्वी चंपारण: जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में हुए जहरीली शराब कांड में विशेष उत्पाद न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में दोषी पाए गए चार अभियुक्तों को अदालत ने अलग-अलग धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम विशेष न्यायाधीश, उत्पाद न्यायालय संख्या-1 ने 26 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की.
जहरीली शराब कांड में विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला
मामला हरसिद्धि थाना कांड संख्या 249/23 से जुड़ा है, जो 15 अप्रैल 2023 को दर्ज किया गया था. इस कांड में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए), 34, 36 और 41 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 328, 201 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसका ट्रायल नंबर 1598/23 है.
चार दोषियों को आजीवन कारावास
अदालत ने जिन चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है, उनमें कोटवा थाना क्षेत्र के दिपहु गांव निवासी अजय कुमार यादव, तुरकौलिया थाना क्षेत्र के सोहेल छपरा निवासी राजेश सहनी, तुरकौलिया थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर निवासी नवल किशोर यादव उर्फ गब्बर यादव और कोटवा थाना क्षेत्र के दिपहु गांव निवासी ललन यादव शामिल हैं. सभी पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं.
गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था आपराधिक मामला
न्यायालय के फैसले के अनुसार, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत सभी चारों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और एक-एक रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है. वहीं, धारा 33 और 36 के तहत दस-दस वर्ष के कारावास एवं एक-एक रुपये आर्थिक दंड लगाया गया है.
इसके अलावा धारा 34 के तहत सभी अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास और पांच-पांच लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है. वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 304/34 के तहत भी सभी चारों दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा दी गई है.
विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई अलग-अलग सजा
अदालत ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. साथ ही, कारावास की अवधि में पहले से बिताए गए समय का समायोजन किया जाएगा. इस मामले का अनुसंधान मद्य निषेध इकाई, बिहार, पटना के पुलिस निरीक्षक जय प्रकाश ने किया था.
प्रभारी एसपी ने फैसले को बताया महत्वपूर्ण कार्रवाई
जहरीली शराब से जुड़े इस मामले में अदालत के फैसले को मद्यनिषेध कानून के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है. मोहिबुल्लाह अंसारी पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले के प्रभारी एसपी ने कहा कि हरसिद्धि जहरीली शराब कांड में न्यायालय द्वारा चारों दोषियों को कठोर सजा सुनाई गई है.
"पुलिस की प्रभावी जांच और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है. शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा."- मोहिबुल्लाह अंसारी,प्रभारी एसपी, पूर्वी चंपारण
क्या है मामला?
पंद्रह अप्रैल 2023 को हरसिद्धि थाना अंतर्गत धवई गांव में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मृत्यु हो गयी थी और 1 व्यक्ति की आखों की रोशनी चली गई थी. 3 वर्ष के अन्दर 21 नवंबर 2026 को ही 4 को दोषी पाया गया और कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है.
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