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बिहार में सोलर पैनल लगाने पर मिल रही भारी सब्सिडी, जानें सरकार से मिलेंगे कितने पैसे?

"तीन किलोवाट तक के सोलर सिस्टम लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जा रही है. करीब दो लाख रुपये की लागत वाले सिस्टम में लगभग एक लाख रुपये तक की सरकारी सहायता का प्रावधान बताया गया है. इसमें केंद्र की ओर से करीब 70 हजार रुपये और राज्य की ओर से करीब 28 हजार रुपये की सहायता की बात कही गई है. बाकी राशि के लिए बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसे करीब 10 साल में चुकाने की व्यवस्था बताई गई है." - राम कृपाल यादव, सहकारिता मंत्री, बिहार

सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने बताया कि सौर और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तर पर काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत निजी कंपनियां भी बिहार में निवेश कर रही हैं. मंत्री के मुताबिक कुछ कंपनियां करीब 3,000 करोड़ रुपये तो कुछ कंपनियां 10,000 करोड़ रुपये तक के निवेश की योजना पर काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ बिहार में लोगों तक पहुंचाने पर जोर है. रूफटॉप सोलर के जरिए घरों को बिजली उत्पादन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

इस योजना में करीब 82,679 करोड़ रुपये सीधे बिजली उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च किए जाने हैं. इसमें नई उत्पादन क्षमता विकसित करने के साथ सौर ऊर्जा और पंप्ड स्टोरेज जैसी परियोजनाएं शामिल हैं. वहीं ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करीब 24,683 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसके तहत करीब 680 सर्किट किलोमीटर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित करने की योजना है. इसका उद्देश्य नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करना है.

इसी जरूरत को देखते हुए बिहार में साल 2025 में बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के तहत बिजली क्षेत्र के लिए अगले पांच वर्षों में करीब 1.38 लाख करोड़ रुपये के निवेश की बड़ी योजना तैयार की गई. यह पूरा निवेश सिर्फ सौर ऊर्जा पर खर्च नहीं होगा. इसके दायरे में बिजली उत्पादन की नई परियोजनाएं, सोलर प्रोजेक्ट, पंप्ड स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, ट्रांसमिशन नेटवर्क, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, वितरण व्यवस्था, डिजिटल सिस्टम और रखरखाव जैसी योजनाएं शामिल हैं.

फिलहाल राज्य में औसत दैनिक बिजली मांग करीब 7,300 से 7,400 MW के आसपास रहती है. गर्मी के मौसम में पीक डिमांड करीब 9,500 MW तक पहुंच जाती है. आने वाले वर्षों में यह जरूरत और बढ़ने वाली है. 2030 तक बिहार की पीक बिजली मांग करीब 11,747 MW तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में बिजली की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को मजबूत करना जरूरी होगा.

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2011-12 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत करीब 134 यूनिट थी, जो 2024-25 में बढ़कर 374 यूनिट तक पहुंच गई. यानी लोगों तक बिजली की पहुंच बढ़ने के साथ उसकी खपत भी तेजी से बढ़ी है.

बिहार में सौर ऊर्जा पर जोर देने की एक बड़ी वजह राज्य में लगातार बढ़ती बिजली की मांग भी है. करीब दो दशक पहले राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 17 लाख थी, जो अब बढ़कर 2.2 करोड़ से अधिक हो चुकी है. गांवों से लेकर शहरों तक बिजली कनेक्शन का विस्तार हुआ है और घरेलू उपभोग के साथ कृषि, कारोबार और उद्योगों की बिजली जरूरत भी बढ़ी है.

इस लिहाज से मौजूदा सौर क्षमता और कुल नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के बीच करीब 22 GW का अंतर है. यही वह गैप है जिसे अगले कुछ वर्षों में बड़े निवेश और परियोजनाओं के जरिए कम करने की चुनौती बिहार के सामने है.

दूसरी ओर 2029-30 तक करीब 23.968 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. यहां यह समझना जरूरी है कि 23.968 GW का आंकड़ा केवल सौर ऊर्जा का लक्ष्य नहीं, बल्कि कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है. इसमें सौर ऊर्जा के अलावा अन्य नवीकरणीय स्रोत भी शामिल हैं.

इसको देखते हुए बिजली क्षेत्र में करीब 1.38 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना पर काम हो रहा है. इसमें बड़े सोलर प्रोजेक्ट, रूफटॉप सोलर, ऊर्जा भंडारण, ट्रांसमिशन और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसी योजनाएं शामिल हैं. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक राज्य में करीब 1,922 MW यानी 1.92 GW सौर ऊर्जा क्षमता कमीशन हो चुकी है.

पटना: बिहार में बिजली की बढ़ती मांग के बीच राज्य सरकार ने अगले कुछ वर्षों में सौर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की बड़ी योजना तैयार की है. सरकार का लक्ष्य 2030 तक करीब 24 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का है, लेकिन फिलहाल राज्य में करीब 1.92 GW सौर ऊर्जा क्षमता ही कमीशन हो सकी है. यानी आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर नई क्षमता जोड़ने की चुनौती है.

राम कृपाल यादव के मुताबिक तीन किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम सामान्य परिस्थितियों में महीने में करीब 400 से 450 यूनिट तक बिजली पैदा कर सकता है. घर में बिजली की खपत के बाद अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है. नेट मीटरिंग के जरिए इसका हिसाब किया जाता है. इससे उपभोक्ता का बिजली खर्च कम होने के साथ ग्रिड पर दबाव घटाने में भी मदद मिल सकती है. मंत्री ने यह भी माना कि 2030 के लक्ष्य के मुकाबले बिहार अभी पीछे है. उन्होंने कहा कि सरकार स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है और जहां भी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी. सौर ऊर्जा के विस्तार के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है.

छह जिलों में काम शुरू

सरकार की योजनाओं के साथ निजी क्षेत्र में भी रूफटॉप सोलर को लेकर काम शुरू हो चुका है. एल्विन एनर्जी के बिहार प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि उनकी कंपनी ने राज्य में काम शुरू कर दिया है. फिलहाल कंपनी छह जिलों में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पर काम कर रही है. उन्होंने बताया कि कंपनी अगले तीन वर्षों में बिहार के अलग-अलग जिलों में करीब 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

"कंपनी का लक्ष्य करीब 20 हजार लोगों को सौर ऊर्जा से जुड़े कामों में रोजगार से जोड़ना है. फिलहाल कंपनी बड़े सोलर एनर्जी प्लांट की तैयारी नहीं कर रही है. उसका फोकस रूफटॉप सोलर पर है. कंपनी घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने, पैनल उपलब्ध कराने और उन्हें बिजली ग्रिड से जोड़ने के काम में लगी है."- मनीष कुमार,एल्विन एनर्जी के बिहार प्रबंधक

कजरा में 301 MW का सोलर प्लांट

बड़े सोलर प्रोजेक्टों की बात करें तो लखीसराय के कजरा में करीब 2,866 करोड़ रुपये की लागत से 301 MW क्षमता का सोलर पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है. इस परियोजना के साथ 523 MWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS भी जोड़ा गया है.

इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उत्पादन और बिजली की मांग के बीच समय का अंतर होने पर बिजली को स्टोर करके जरूरत के समय इस्तेमाल करने में मदद करना है. इसके अलावा औरंगाबाद में 150 MW क्षमता के सोलर पार्क के लिए भी शुरुआती काम शुरू हो चुका है. बड़े प्रोजेक्टों के जरिए राज्य में ग्रिड स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

सरकारी भवनों की छत बिजली उत्पादन का माध्यम

बिहार में सरकारी भवनों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है. राज्य में करीब 12,000 से 12,800 सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर लगाने की दिशा में काम हुआ है. इससे करीब 115 MW की सौर क्षमता विकसित की गई है. इसके अलावा करीब 500 MW की अतिरिक्त क्षमता को मंजूरी मिली है. बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 के तहत अब राज्य के सभी सरकारी बिल्डिंग इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं जहां रूफटॉप सोलर का इंस्टालेशन हो सके और सभी जगह रूफटॉप सोलर का इंस्टालेशन अनिवार्य कर दिया गया है.

इस मॉडल का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों की बिजली जरूरत का एक हिस्सा उनकी अपनी छतों से पूरा करना है. इससे बिजली खर्च कम करने के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन का विकेंद्रीकरण भी किया जा सकता है. यानी बिजली उत्पादन केवल बड़े प्लांटों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी भवन, घर और दूसरी संस्थागत इमारतें भी छोटे बिजली उत्पादक केंद्र बन सकती हैं.

खेतों तक पहुंचेगी सौर ऊर्जा

कृषि क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर है. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी PM-KUSUM के तहत कृषि फीडरों के सोलराइजेशन की योजनाएं शामिल हैं. बिहार में करीब 457 MW क्षमता के फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है. इससे कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के साथ दिन के समय सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश है. यदि कृषि फीडर सोलराइज होते हैं तो किसानों को बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था में भी बदलाव आ सकता है और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर दबाव कम किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से 10 लाख घरों को जोड़ने का लक्ष्य

बिहार में घरेलू रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बड़े स्तर पर लागू करने का लक्ष्य है. राज्य में करीब 10 लाख उपभोक्ताओं तक इस योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में काम किया जा रहा है. दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अर्बन प्रोजेक्ट-1 के मुख्य अभियंता श्री राम शर्मा के मुताबिक दक्षिण बिहार के शहरी इलाकों में अब तक 30,740 घर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर से जुड़ चुके हैं. इन घरों में लगाए गए सोलर सिस्टम से करीब 108.58 MW क्षमता की बिजली उत्पादन व्यवस्था तैयार हुई है.

6.1 GWh स्टोरेज क्यों जरूरी?

बिहार का लक्ष्य केवल सौर पैनल लगाने और बिजली उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है. रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 में 2029-30 तक करीब 23.968 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ करीब 6.1 GWh यानी 6,100 MWh ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है. सौर ऊर्जा के साथ स्टोरेज इसलिए जरूरी है क्योंकि सोलर प्लांट दिन में बिजली पैदा करते हैं, जबकि बिजली की मांग का बड़ा हिस्सा शाम और रात में भी रहता है. ऐसे में दिन में पैदा हुई अतिरिक्त बिजली को बैटरी या पंप्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था में सुरक्षित रखकर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकता है. कजरा परियोजना में 523 MWh BESS का प्रावधान इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है.

बड़ी छलांग की जरूरत

बिहार के सामने अब चुनौती केवल नई सौर परियोजनाएं शुरू करने की नहीं, बल्कि उन्हें तय समय में जमीन पर उतारने की भी है. मौजूदा करीब 1.92 GW सौर क्षमता की तुलना में 2030 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को करीब 23.968 GW तक पहुंचाने का लक्ष्य काफी बड़ा है. इसके लिए बड़े सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर, सरकारी भवनों का सोलराइजेशन, कृषि फीडरों का सोलराइजेशन और निजी निवेश सभी को एक साथ गति देनी होगी.

दूसरी तरफ बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में करीब 7,300-7,400 MW की औसत मांग और गर्मियों में करीब 9,500 MW की पीक डिमांड के मुकाबले 2030 में पीक डिमांड 11,747 MW तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में नई ऊर्जा क्षमता के साथ ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी होगा.

यानी बिहार के लिए आने वाले तीन से चार साल सौर और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिहाज से अहम रहने वाले हैं. सरकार की 1.38 लाख करोड़ रुपये की व्यापक निवेश योजना, PPP मॉडल में निजी कंपनियों की भागीदारी, कजरा और औरंगाबाद जैसे बड़े प्रोजेक्ट, सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के जरिए घरेलू उपभोक्ताओं को जोड़ने की कोशिश एक साथ चल रही है. अब बड़ा सवाल यह है कि इन योजनाओं की रफ्तार मौजूदा 1.92 GW सौर क्षमता और 2030 के करीब 24 GW नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के बीच के बड़े अंतर को कितनी तेजी से कम कर पाती है.

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