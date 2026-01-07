ETV Bharat / state

'खरमास के बाद कई कांग्रेसी विधायक NDA में होंगे शामिल', नीतीश के मंत्री का बड़ा दावा

पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ( ETV Bharat )

पटना : लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी पीएचईडी के मंत्री संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए मंत्री संजय सिंह ने कहा कि खरमास के बाद कांग्रेस में बड़ा उथल-पुथल होने वाला है. और कई कांग्रेसी विधायक एनडीए का हिस्सा बनेंगे. उन्होंने इशारा किया कि कांग्रेस के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं. ''बिहार में कांग्रेस के लोग और उनके विधायक संपर्क में हैं. मधुबनी में जो हुआ और चुनाव के बाद कांग्रेस की हर बैठक में जो कुछ हो रहा है, वह भी स्पष्ट कर रहा है. खरमास के बाद कांग्रेस के कई विधायक एनडीए का हिस्सा होंगे यह तय है. कांग्रेस की कार्यशैली से विधायक और कार्यकर्ता नाराज हैं.''- संजय सिंह, मंत्री, पीएचईडी विभाग 'बंगाल में एनडीए की बनेगी सरकार' : वहीं बंगाल में चुनाव लड़ने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जो भी आदेश होगा वह उस अनुरूप काम करेंगे. वह पार्टी के सिपाही हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्देश होगा, जिस राज्य के लिए निर्देश होगा वहां जाकर वह काम करेंगे. एनडीए के लिए काम करेंगे. हमें उम्मीद है कि बंगाल में इस बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी. पीएचईडी मंत्री संजय सिंह का बयान (ETV Bharat) दरअसल, पटना के बापू टावर सभागार में 104 नव नियुक्त सहायक अभियंताओं के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में संजय सिंह ने हिस्सा लिया. लोगों की समस्याओं का हर संभव समाधान करने का आह्वान किया. कार्यक्रम के बाद मंत्री संजय सिंह ने कहा कि आज के वर्कशॉप में विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपनी बातों को रखा है.