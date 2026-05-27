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'93% घरों तक पहुंचा शुद्ध पानी.. अब 2 घंटे अतिरिक्त सप्लाई', मंत्री संजय सिंह का ऐलान

नल-जल योजना के तहत अब रोजाना दो घंटे अतिरिक्त पानी मिलेगा,PHED मंत्री ने खराब चापाकल भी जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश.पढ़ें खबर

BIHAR PHED MINISTER SANJAY SINGH
प्रेस वार्ता करते PHED मंत्री संजय कुमार सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 9:01 PM IST

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पटना: बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर लगातार काम कर रही है. अब बिहार के 93 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल का शुद्ध जल पहुंच चुका है.

प्रेस वार्ता में दी जानकारी: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने विभाग की योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में जहां केवल 2.66 लाख परिवारों तक नल का जल पहुंचता था, वहीं अब यह संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 1.87 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंच गई है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

बदला पानी सप्लाई का समय: उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पानी की समस्या को लेकर बेहद गंभीर हैं और इसी को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अब सप्लाई पानी की समयावधि को बढ़ा दिया गया है. मंत्री संजय सिंह ने नए समय की घोषणा करते हुए बताया कि पहले गर्मी के दिनों में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पानी की आपूर्ति होती थी, जिसे अब बढ़ाकर सुबह 5 बजे से 9 बजे तक कर दिया गया है.

ठंड और शाम का समय: मंत्री ने आगे बताया कि ठंड के दिनों में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होने वाली जलापूर्ति अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगी. इसके साथ ही शाम के समय पहले 4 बजे से 6 बजे तक पानी सप्लाई होती थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 बजे से 7 बजे तक कर दिया गया है. अब उपभोक्ताओं को सुबह और शाम दोनों समय एक-एक घंटा अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा.

"पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है, इसी के तहत अब सुबह-शाम सप्लाई वाले पानी का समय बढ़ा दिया गया है. अब उपभोक्ताओं को सुबह और शाम दोनों समय एक-एक घंटा अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा." - संजय कुमार सिंह, PHED मंत्री

खराब चापाकल होंगे दुरुस्त: मंत्री संजय सिंह ने कहा कि राज्य में करीब 86 हजार चापाकल खराब पड़े हुए हैं, जिन्हें तुरंत दुरुस्त करने का कड़ा निर्देश दिया गया है. इसके अलावा जो वर्षों पुराने चापाकल हैं, उन्हें भी चिन्हित करने को कहा गया है ताकि उन्हें समय रहते बदला जा सके.

सूखाग्रस्त इलाकों में नए चापाकल: उन्होंने बताया कि आपदा मद से विभाग को पर्याप्त राशि प्राप्त हुई है, जिसके बाद दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों में 1000 नए चापाकल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है. उनका कहना था कि गर्मी के दौरान लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और जहां जरूरत है वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

ऑपरेटरों के वेतन का मुद्दा: मंत्री संजय सिंह ने नल-जल योजना में कार्यरत ऑपरेटरों के वेतन भुगतान को भी एक गंभीर मुद्दा बताया. उन्होंने कहा, "ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जलमीनार और टंकियां लगी हुई हैं, वहां कई ऑपरेटरों को वर्षों से भुगतान नहीं हो पा रहा है. इसके पीछे कारण यह है कि जिन लोगों ने जमीन उपलब्ध कराई थी, उन्हें ही ऑपरेटर बना दिया गया था."

जमीन हस्तांतरण का नियम: उन्होंने नियम स्पष्ट करते हुए कहा, "सरकारी नियम के अनुसार जमीन का हस्तांतरण राज्यपाल के नाम पर होने के बाद ही वेतन भुगतान संभव है. इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए 3 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, जिसमें स्थायी रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा.

जल-जीवन-हरियाली का असर: मंत्री ने कहा कि राज्य के 114450 वार्डों में जलापूर्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं और जल-जीवन-हरियाली अभियान का सकारात्मक असर भी देखने को मिला है. पहले जहां भूजल स्तर की अति गंभीर श्रेणी वाली पंचायतों की संख्या 138 थी, वह अब घटकर केवल 19 रह गई है. उन्होंने दावा किया कि इस अभियान से जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने में बड़ी सफलता मिली है.

व्हाट्सएप से करें शिकायत: संजय सिंह ने कहा कि विभाग ने आम लोगों की सुविधा के लिए “नल जल शिकायत” मोबाइल ऐप और केंद्रीकृत शिकायत प्रणाली पहले से शुरू कर रखी है. अब नागरिक सीधे विभाग के प्रधान सचिव के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

महादलित टोलों पर फोकस: उन्होंने कहा कि मोटर जलने या पाइप लीकेज जैसी समस्याओं को 24 घंटे के भीतर ठीक करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही छूटे हुए महादलित टोलों में अगले तीन महीने के भीतर नल-जल योजना का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. मंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला जैसे बड़े आयोजनों के लिए 100 नए हाईटेक वाटर एटीएम लगाने की भी तैयारी की जा रही है.

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