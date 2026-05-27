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'93% घरों तक पहुंचा शुद्ध पानी.. अब 2 घंटे अतिरिक्त सप्लाई', मंत्री संजय सिंह का ऐलान

पटना: बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर लगातार काम कर रही है. अब बिहार के 93 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल का शुद्ध जल पहुंच चुका है.

प्रेस वार्ता में दी जानकारी: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने विभाग की योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में जहां केवल 2.66 लाख परिवारों तक नल का जल पहुंचता था, वहीं अब यह संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 1.87 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंच गई है.

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बदला पानी सप्लाई का समय: उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पानी की समस्या को लेकर बेहद गंभीर हैं और इसी को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अब सप्लाई पानी की समयावधि को बढ़ा दिया गया है. मंत्री संजय सिंह ने नए समय की घोषणा करते हुए बताया कि पहले गर्मी के दिनों में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पानी की आपूर्ति होती थी, जिसे अब बढ़ाकर सुबह 5 बजे से 9 बजे तक कर दिया गया है.

ठंड और शाम का समय: मंत्री ने आगे बताया कि ठंड के दिनों में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होने वाली जलापूर्ति अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगी. इसके साथ ही शाम के समय पहले 4 बजे से 6 बजे तक पानी सप्लाई होती थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 बजे से 7 बजे तक कर दिया गया है. अब उपभोक्ताओं को सुबह और शाम दोनों समय एक-एक घंटा अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा.

"पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है, इसी के तहत अब सुबह-शाम सप्लाई वाले पानी का समय बढ़ा दिया गया है. अब उपभोक्ताओं को सुबह और शाम दोनों समय एक-एक घंटा अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा." - संजय कुमार सिंह, PHED मंत्री

खराब चापाकल होंगे दुरुस्त: मंत्री संजय सिंह ने कहा कि राज्य में करीब 86 हजार चापाकल खराब पड़े हुए हैं, जिन्हें तुरंत दुरुस्त करने का कड़ा निर्देश दिया गया है. इसके अलावा जो वर्षों पुराने चापाकल हैं, उन्हें भी चिन्हित करने को कहा गया है ताकि उन्हें समय रहते बदला जा सके.

सूखाग्रस्त इलाकों में नए चापाकल: उन्होंने बताया कि आपदा मद से विभाग को पर्याप्त राशि प्राप्त हुई है, जिसके बाद दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों में 1000 नए चापाकल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है. उनका कहना था कि गर्मी के दौरान लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और जहां जरूरत है वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.