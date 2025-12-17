ETV Bharat / state

बिहार के मंत्री ने ऐसा फरमान दिया कि ठेकेदारों से लेकर अधिकारी तक के हाथ-पांव फूल रहे

पीएचईडी मंत्री ने फरमान जारी किया. कहा जिनका बिजली बिल बकाया होगा उन ठेकेदारों को टेंडर नहीं मिलेगा. अधिकारी का वेतन भी बंद होगा.

PHED Minister Sanjay Singh
पीएचईडी मंत्री संजय सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 17, 2025 at 7:09 PM IST

4 Min Read
पटना : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यानी पीएचईडी विभाग में लंबित योजनाओं और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. बुधवार को विभागीय मंत्री संजय सिंह ने कई अहम फैसलों की घोषणा की. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विभाग के साथ काम कर रहे जिन ठेकेदारों पर बिजली बिल का बकाया है, उन्हें आगामी किसी भी टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

योजनाओं की प्रगति कर लिया जायजा : मंत्री संजय सिंह ने बताया कि बुधवार को विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्यभर की योजनाओं की प्रगति, बकाया राशि और अधिकारियों की कार्यशैली की गहन समीक्षा की गई. बैठक में यह सामने आया कि कई योजनाओं में ठेकेदारों द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है. जिसके कारण न केवल विभाग की छवि प्रभावित हो रही है, बल्कि योजनाओं के संचालन में भी बाधा आ रही है.

पीएचईडी विभाग के मंत्री संजय सिंह का बयान (ETV Bharat)

जिनका बकाया होगा बिजली बिल नहीं मिलेगा टेंडर : मंत्री ने कहा कि अब विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय कर दी गई है. जिन ठेकेदारों पर बिजली बिल का बकाया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बकाया राशि का भुगतान किए बिना किसी भी ठेकेदार को नए कार्य या टेंडर नहीं दिए जाएंगे.

अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज : सिर्फ ठेकेदार ही नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय है. मंत्री संजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन पदाधिकारियों के क्षेत्र में बकाया राशि की वसूली लंबित है, उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की गई है. उन्होंने साफ कहा कि अगर संबंधित पदाधिकारी एक महीने के भीतर बकाया बिजली बिल की वसूली सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा.

''लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आम लोगों से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है, जहां पानी जैसी बुनियादी सुविधा से संबंधित योजनाएं संचालित होती हैं. ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही या वित्तीय गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभाग की प्राथमिकता है कि सभी योजनाएं समय पर पूरी हों और सरकारी राजस्व का नुकसान न हो. इसके अलावा नलजल योजना सही से कम करे और जहां खराबी किसी शिकायत मिले वहां तुरंत समाधान किया जाए, इस संबंध में भी निर्देश दिया गया है.''- संजय सिंह, मंत्री, पीएचईडी विभाग

PHED Minister Sanjay Singh
संवाददाता सम्मेलन के दौरान पीएचईडी मंत्री संजय सिंह (ETV Bharat)

सप्ताह में 2 दिन औचक निरीक्षण करेंगे अधिकारी : मंत्री संजय सिंह ने कहा कि अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यालय में सप्ताह में दो दिन औचक निरीक्षण करें. इस दौरान यदि कोई अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले तो तुरंत उन्हें वीडियो कॉल करें. विभाग के किसी कार्य से यदि ड्यूटी से बाहर ग्राउंड पर है तो ठीक है, लेकिन यदि कोई अपने निजी कार्य से ड्यूटी के दौरान ड्यूटी में रहते हुए बाहर है तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करें.

लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश : मंत्री संजय सिंह ने यह भी बताया कि समीक्षा बैठक में राज्यभर की लंबित योजनाओं की सूची तैयार की गई है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समय-सीमा के भीतर इन योजनाओं को पूरा करें. जिन जिलों में योजनाएं लंबे समय से अटकी हुई हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी. सरकार का उद्देश्य पारदर्शी व्यवस्था लागू करना और विभागीय कार्यों में सुधार लाना है. इसके लिए नियमित समीक्षा बैठकें की जाएंगी और प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग होगी.

