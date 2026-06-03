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बिहार में पीएचडी दाखिले का बदला नियम, अब यूजीसी-नेट अंकों के आधार पर होगा प्रवेश

जो छात्र बिहार के विश्वविद्यालयों से पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. आगे पढ़ें पूरी जानकारी

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बिहार में पीएचडी दाखिले का बदला नियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 3, 2026 at 4:03 PM IST

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पटना : बिहार के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. अब शोधार्थियों को पीएचडी में प्रवेश के लिए अलग से विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी. राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024 और 2025 के लिए पीएचडी नामांकन पूरी तरह राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी-नेट में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा. इस फैसले के बाद राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है.

यूजीसी-नेट का प्रदर्शन महत्वपूर्ण : नई व्यवस्था के तहत शोधार्थियों के चयन का आधार केवल यूजीसी-नेट का प्रदर्शन होगा. इससे पहले विभिन्न विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते थे, जिसके कारण अभ्यर्थियों को अतिरिक्त परीक्षा और खर्च का सामना करना पड़ता था.

सभी विश्वविद्यालय को भेजा गया पत्र : अब एक समान प्रक्रिया लागू होने से प्रवेश व्यवस्था अधिक पारदर्शी और मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद है. लोकभवन की ओर से सभी कुलपतियों को पत्र भेजकर कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीएचडी नामांकन प्रक्रिया संचालित की जाए.

निर्देश में क्या कहा गया है? : पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के अंकों को ही पात्रता और चयन का आधार बनाया जाएगा. इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया को नए नियमों के अनुरूप संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है.

''पहले से चल रही प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है. जिन अभ्यर्थियों का पीएचडी प्रवेश पहले ही पीएचडी प्रवेश परीक्षा यानी पैट के माध्यम से हो चुका है, उन पर इस नई व्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ऐसे छात्रों का नामांकन पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही मान्य रहेगा. नई व्यवस्था केवल आगामी प्रवेश प्रक्रियाओं पर लागू होगी.''- लोकभवन, बिहार

निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए पहले ही आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं या आवेदन शुल्क प्राप्त कर लिया है, तो अभ्यर्थियों को शुल्क वापस करने अथवा उसे नई नामांकन प्रक्रिया में समायोजित करने की व्यवस्था की जाए. इससे छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होगी और अनावश्यक विवाद की स्थिति भी नहीं बनेगी.

'आदेश के पालन को गंभीरता से लिया जाएगा' : राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र में सभी विश्वविद्यालयों से निर्देशों के शीघ्र अनुपालन की अपेक्षा की गई है. विश्वविद्यालयों को नई व्यवस्था लागू करने के बाद इसकी अनुपालन रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है. साथ ही यह संकेत दिया गया है कि आदेश के पालन को गंभीरता से लिया जाएगा.

''इस निर्णय से बिहार में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था के अनुरूप हो जाएगी. इससे शोध में गुणवत्ता बढ़ाने, चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और छात्रों को अनावश्यक प्रवेश परीक्षाओं से राहत देने में मदद मिलेगी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य के हजारों शोधार्थियों को सीधे यूजीसी-नेट के अंकों के आधार पर पीएचडी में दाखिले का अवसर मिलेगा.''- दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल

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