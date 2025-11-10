ETV Bharat / state

उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी.. तो मांझी की समधन और बहू.. दूसरे चरण में इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला

उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी से लेकर मांझी की बहू तक की किस्मत का फैसला कल होगा. 5 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट है.

बिहार में दूसरे चरण का मतदान कल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 10, 2025 at 6:36 PM IST

7 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सोमवार 11 नवंबर को होगा. इस चरण में कुल 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग संपन्न होगी. इस चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें 9 वर्तमान मंत्री और 15 पूर्व मंत्री शामिल हैं.

11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान: इस चरण की कई सीटें बेहद दिलचस्प बन चुकी हैं क्योंकि कई राजनीतिक दिग्गजों की साख यहां दांव पर लगी है. रोचक तथ्य यह भी है कि 5 सीट ऐसी है जहां महागठबंधन के दल आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं.

मैदान में कुशवाहा की पत्नी और मांझी की बहू: दूसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं के परिवार भी मैदान में हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम से चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी इमामगंज सीट से चुनाव लड़ रही हैं. बाराचट्टी सीट से वर्तमान एमएलए ज्योति देवी पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की समधन मैदान में हैं. इन दोनों सीटों पर प्रतिष्ठा का सवाल नेताओं के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता (ETV Bharat)

कुल 45399 बूथों पर मतदान: दूसरे चरण में कुल 45399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें सात बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जहां दोपहर 3:00 बजे तक ही मतदान होगा. 554 बूथ पर वोटिंग शाम 4:00 बजे तक और 106 बूथ पर शाम 5:00 बजे तक होगी. बाकी सभी बूथों पर शाम 6:00 बजे तक मतदान संपन्न होगा. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष बंदोबस्त किए हैं.

मैदान में 12 मंत्री: दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के नौ मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं. सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, चैनपुर से जमा खान, धमदाहा से लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्ण नंदन पासवान, बेतिया से रेणु देवी, छतरपुर से नीरज कुमार बबलू, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, गया से प्रेम कुमार, फुलपरास से शीला मंडल, सिकटी से विजय मंडल और अमरपुर से जयंत राज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इन सभी के लिए यह चरण बेहद अहम है क्योंकि इनमें से कई मंत्रियों को एंटी इनकंबेंसी का सामना भी करना पड़ रहा है.

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी (ETV Bharat)

महागठबंधन के दिग्गज : महागठबंधन की ओर से भी कई बड़े चेहरे दूसरे चरण में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाए हुए हैं. राजद से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और माले विधायक दल के नेता महबूब आलम इस चरण में चुनावी मैदान में हैं. इन सीटों पर महागठबंधन की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हैं.

करगहर बना हॉट सीट: रोहतास जिले की करगहर सीट इस बार सबसे चर्चित सीटों में शामिल है. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का गांव इसी इलाके में आता है, इसलिए इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हैं. जन सुराज पार्टी ने यहां से भोजपुरी गायक रितेश पांडे को टिकट दिया है. कांग्रेस के टिकट पर वर्तमान विधायक संतोष मिश्रा दोबारा मैदान में हैं. सीपीआई ने भी यहां अपना उम्मीदवार उतारा है जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है.

6 सीटों पर महागठबंधन के दल आमने-सामने: नरकटियागंज, चैनपुर, करगहर, कहलगांव, सुल्तानगंज और जमुई (सिकंदरा) सीटों पर भी इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि महागठबंधन के दल आपस में यहां फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं.

"इन सीटों पर विपक्षी वोटों के बंटवारे का फायदा एनडीए को मिल सकता है. कई सीटों पर उम्मीदवारों की जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं."- प्रवीण बागी, राजनीतिक विश्लेषक

नीतीश कुमार (ETV Bharat)

सीमांचल और मगध में महागठबंधन की मजबूत पकड़: दूसरे चरण के तहत सीमांचल के पांच जिलों की 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है. फिलहाल इन सीटों में से 17 पर एनडीए का कब्जा है. मगध क्षेत्र के पांच जिलों की 26 विधानसभा सीटों में एनडीए के पास केवल 6 सीटें हैं जबकि शेष पर महागठबंधन का कब्जा है. इसका अर्थ यह है कि महागठबंधन इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है.

भागलपुर और तिरहुत में एनडीए का पलड़ा भारी: भागलपुर क्षेत्र के तीन जिलों की 16 विधानसभा सीटों में 12 पर फिलहाल एनडीए का कब्जा है. वहीं, तिरहुत क्षेत्र के पांच जिलों की 40 विधानसभा सीटों में 31 सीटें एनडीए के पास हैं. यह क्षेत्र एनडीए का गढ़ माना जाता है और यहां महागठबंधन को पिछली बार के मुकाबले कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

शाहाबाद क्षेत्र में महागठबंधन की पकड़ बरकरार: शाहाबाद क्षेत्र के दो जिलों की 11 विधानसभा सीटों पर इस बार भी महागठबंधन का दबदबा नजर आ रहा है. इन सभी सीटों पर फिलहाल महागठबंधन का कब्जा है. इस क्षेत्र में एनडीए को अपने पुराने समीकरणों को बदलने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी.

PK की एंट्री से रोचक मुकाबला: प्रवीण बागी का मानना है कि इसी क्षेत्र से प्रशांत किशोर आते हैं, इसके कारण इस बार मुकाबला रोचक हो गया है क्योंकि प्रशांत किशोर के प्रति क्षेत्र के लोगों का अच्छा रुझान है. प्रशांत किशोर के पिता एक चिकित्सक रहे हैं और समाज में प्रतिष्ठा भी अच्छी रही है जिसके कारण प्रशांत किशोर को यहां सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है जो एनडीए और महागठबंधन दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है.

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

चरम पर राजनीतिक तापमान: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी ने बताया कि बिहार का चुनाव हमेशा रोचक होता है और दूसरा चरण और भी दिलचस्प हो गया है. वजह है कि प्रशांत किशोर के कारण मामला त्रिकोणीय हो गया है इसलिए लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. प्रशांत किशोर शाहाबाद क्षेत्र से आते हैं इसके कारण यह क्षेत्र रोचक हो गया है.

"पिछले चुनाव में शाहाबाद में एनडीए शून्य रही थी जबकि तिरहुत क्षेत्र पर भाजपा का दबदबा रहा था. ऐसे में प्रशांत किशोर कहां किसको डैमेज कर रहे हैं यह नतीजे तय करेंगे. कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से प्रमुख गठबंधन महागठबंधन और एनडीए में बेचैनी बढ़ी हुई है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

दूसरे चरण ने बढ़ाई दिलचस्पी: कौशलेंद्र प्रियदर्शी ने बताया कि कई मंत्रियों की साख इस चुनाव में दांव पर लगी है. इसके कारण मुकाबले और रोचक हो गया है. 5 सीट पर महागठबंधन के डाल ही आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, जिससे इन सीटों पर महागठबंधन को नुकसान ही होना है.

14 नवंबर को परिणाम: हालांकि अभी लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच ही दिख रही है और पहले चरण का जो रुझान रहा है उसके बाद दूसरे चरण के लिए दोनों गठबंधन ने अपनी ताकत झोंक दी है. दूसरा चरण तय करेगा की सत्ता किसकी आ रही है. एक तरफ एनडीए महिलाओं को जो 10 हजार दिए हैं उसको भुना रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन महिलाओं को पैसे देने और सरकारी नौकरी के वादे को भुना रही है. लेकिन जनता क्या तय कर रही है यह 14 नवंबर का परिणाम तय करेगा.

