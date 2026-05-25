पेट्रोल ₹2.61, डीजल ₹2.71 और महंगा, जानें पटना समेत आपके शहर में क्या है नया रेट
बिहार में पेट्रोल-डीजल करीब ₹3 तक महंगा हो गया हैं. 15 मई के बाद से चौथी बढ़ोतरी है, जानें आपके शहर का नया रेट, पढ़ें
Published : May 25, 2026 at 9:51 AM IST
पटना: पश्चिम एशिया में जारी तेल संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई हैं. 25 मई सुबह 6 बजे पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर का इजाफा हुआ है. इस बढ़ोतरी के बाद पटना में अब पेट्रोल की कीमत ₹112.70 और डीजल ₹99.87 प्रति लीटर हो गई है.
ईंधन की कीमतों में 15 मई के बाद चौथी बढ़ोतरी : पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में यह चौथी बढ़ोतरी है. 23 मई 2026 को पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे और डीजल की कीमतों में 91 पैसे का इजाफा हुआ था. 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में औसतन 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. जबकि इससे पहले 15 मई को भी कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी.
शहर पेट्रोल डीजल
पटना 112.70 99.87
गया 114.37 100.32
नालंदा 113.99 99.98
मुजफ्फरपुर 114.07 96.98
मुसीबत में मीडिल क्लास? : वहीं बढ़ी हुई कीमतों ने एक बार फिर मीडिल क्लास और रोजाना वाहन इस्तेमाल करने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी है. गयाजी के संतोष प्राइवेट नौकरी करते है, उनका सवाल है कि चुनाव से पहले या चुनाव के वक्त पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ते है?.
''यह बढ़ोतरी मुझे जैसे मध्यम वर्ग की और रोजाना वाहन इस्तेमाल करने वालों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है. कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. राशन, दूध, पेट्रोल सब कुछ महंगा हो रहा है. ऐसे में आम आदमी कैसे जियेगा.'' - संतोष कुमार, स्थानीय, गयाजी
कहां पर जोड़ें और कहां से घटाएं?: पटना की गृहणी प्रियंका बताती है कि ''महंगाई बेकाबू हो रही है. पहले गैसे अब पेट्रोल डीजल को देख लीजिए. घर का बजट बैलेंस गड़बड़ा गया है. एक मध्यम वर्ग परिवार को हर महीने किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की स्कूल फीस से सामना करना पड़ता है. किचन का बजट देखती हूं तो समझ नहीं आता कि कहां जोड़ें और कहां से घटाएं.''
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में क्यों हुई बढ़ोतरी? : अर्थशास्त्री डॉ विद्यार्थी विकास का कहना है कि मई 2024 में जब डॉलर की कीमत ₹60 हुआ करती थी तो पेट्रोल 72 रुपए लीटर मिल रहे थे. आज $196 के स्तर पर पहुंच गया है तो पेट्रोल 113 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है.
''2014 के मुकाबले 2026 में डॉलर की कीमतों में 36 रुपए का इजाफा हुआ है और वही वृद्धि आंकड़ों में दिख रही है. 2024 में जहां पेट्रोल 72 रुपए लीटर था वही 2026 में पेट्रोल 113 रुपए लीटर है. कुल मिलाकर 41 रुपए का अंतर आया है जबकि डॉलर में ₹36 की वृद्धि हुई है.'' - डॉ विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री
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