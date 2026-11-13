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हरियाणा में बिहार की झलक! छठ पूजा पर फरीदाबाद के घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, पूर्वांचली समाज की सरकार से खास अपील

Bihar People Celebrate Chhath In Faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: छठ महापर्व आते ही घरों में रौनक बढ़ जाती है. कहीं ठेकुआ की खुशबू फैलती है, तो कहीं पूजा की तैयारियों में पूरा परिवार जुट जाता है. बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, परिवार और अपनी मिट्टी से जुड़ाव का प्रतीक है. औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में रहने वाले हजारों प्रवासी परिवारों के लिए यह पर्व खुशियां तो लेकर आता है, लेकिन साथ ही गांव से दूर होने का दर्द भी ताजा कर देता है. किसी को गांव की गलियां याद आती हैं, तो किसी को मां के हाथों से बना प्रसाद और परिवार के साथ नदी या तालाब के किनारे मनाया जाने वाला छठ.

हरियाणा में बिहार की झलक: