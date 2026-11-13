हरियाणा में बिहार की झलक! छठ पूजा पर फरीदाबाद के घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, पूर्वांचली समाज की सरकार से खास अपील
Bihar People Celebrate Chhath In Faridabad: फरीदाबाद में पूर्वांचली समाज घर से दूर छठ महापर्व धूमधाम से मना रहा है.
Published : November 13, 2026 at 9:02 PM IST
फरीदाबाद: छठ महापर्व आते ही घरों में रौनक बढ़ जाती है. कहीं ठेकुआ की खुशबू फैलती है, तो कहीं पूजा की तैयारियों में पूरा परिवार जुट जाता है. बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, परिवार और अपनी मिट्टी से जुड़ाव का प्रतीक है. औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में रहने वाले हजारों प्रवासी परिवारों के लिए यह पर्व खुशियां तो लेकर आता है, लेकिन साथ ही गांव से दूर होने का दर्द भी ताजा कर देता है. किसी को गांव की गलियां याद आती हैं, तो किसी को मां के हाथों से बना प्रसाद और परिवार के साथ नदी या तालाब के किनारे मनाया जाने वाला छठ.
हरियाणा में बिहार की झलक:
रोजगार की तलाश में सालों पहले फरीदाबाद आए इन लोगों ने धीरे-धीरे यहीं अपना घर बसा लिया. बच्चों की पढ़ाई, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें ऐसा बांधा कि अब चाहकर भी हर साल गांव जाना संभव नहीं हो पाता. ऐसे में ये लोग फरीदाबाद में ही छठ घाट बनाकर अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं. पूजा के दौरान हाथ भले ही फरीदाबाद की धरती पर जुड़ते हैं, लेकिन आंखों के सामने आज भी अपना गांव और वहां छूट गए अपने लोग ही नजर आते हैं.
9 महीने की उम्र में फरीदाबाद आए आकाश:
फरीदाबाद में रहने वाले आकाश गुप्ता बताते हैं कि जब वह महज 9 महीने के थे, तभी उनके माता-पिता रोजगार की तलाश में फरीदाबाद आ गए थे. आज उनकी उम्र के साथ उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं. कई पीढ़ियां इसी शहर में रह रही हैं, लेकिन छठ आते ही गांव की यादें फिर ताजा हो जाती हैं. आकाश कहते हैं कि अब तो हम यहीं के होकर रह गए हैं. बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते गांव जाना आसान नहीं है. हर साल यहीं छठ मनाते हैं, लेकिन अपने घर और गांव को बहुत मिस करते हैं. गांव में छठ का माहौल ही अलग होता है. परिवार के सभी लोग एक साथ जुटते हैं. घर में कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं. आसपास के लोग मिलकर घाट तक जाते हैं और पूरा गांव त्योहार में शामिल होता है. यहां फरीदाबाद में भी हम श्रद्धा के साथ छठ मनाते हैं, लेकिन गांव वाली बात और अपनों के साथ बिताए पल हमेशा याद आते हैं.
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रोजी-रोटी ने गांव से दूर किया, अब फरीदाबाद में मनाते हैं छठ:
स्थानीय विभाग में कार्यरत सूरज बताते हैं कि कभी-कभी गांव जाना हो जाता है, लेकिन छठ महापर्व उन्होंने ज्यादातर फरीदाबाद में ही मनाया है. धीरे-धीरे गांव जाना भी कम होता जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह रोजी-रोटी और नौकरी की जिम्मेदारियां हैं. गांव में छठ का अलग ही आनंद होता है. पूरा परिवार एक साथ नदी या तालाब के किनारे पूजा करता है. यहां फरीदाबाद में कई बार खुद गड्ढे खोदकर छठ घाट तैयार करना पड़ता है. इस बार भी हम सभी ने मिलकर घाट का निर्माण करवाया है. लोगों की अपनी-अपनी श्रद्धा है और उसी के अनुसार वे चंदा देकर सहयोग करते हैं. इसी सहयोग से हजारों परिवार यहां छठ महापर्व मनाते हैं.
स्थानीय पार्षद, जनप्रतिनिधियों और सरकार की तरफ से घाटों के लिए अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. दिल्ली में छठ पूजा के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ. सरकार को पूर्वांचल और प्रवासी समाज की भावनाओं को समझना चाहिए. केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अक्सर कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग उनके कलेजे के टुकड़े हैं. ऐसे में हमारी भी उम्मीद है कि वे हमारे त्योहार में शामिल हों और छठ घाटों की समस्याओं को दूर कराने के लिए सहयोग करें.- सूरज, बिहार के निवासी
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26 साल पहले आए राजवीर, गांव की यादें आज भी ताजा: मूल रूप से बिहार के निवासी राजवीर बताते हैं कि करीब 26 साल पहले वह फरीदाबाद आए थे. अब यहीं घर बना लिया है और परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन बचपन और जवानी में गांव में बिताए दिन आज भी याद आते हैं. राजवीर कहते हैं कि गांव में छठ मनाने की खुशी ही अलग होती है. वहां पूरा परिवार एक साथ होता है. रिश्तेदार, दोस्त और गांव के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं. यहां जिंदगी कुछ अलग है. सुबह घर से ऑफिस जाना, शाम को वापस आना और इसी भागदौड़ के बीच त्योहार मनाना पड़ता है. यही वजह है कि हम जैसे प्रवासी और पूर्वांचल के लोग जहां भी रहते हैं, वहां अपने स्तर पर छठ घाट तैयार करते हैं.वह बताते हैं कि इस बार भी लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके घाट बनाया है. यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा करने पहुंचते हैं, लेकिन जगह कम पड़ जाती है.
घाट के आसपास गंदगी और सीवर के पानी की समस्या भी बनी हुई है. पहले सामने के खाली मैदान में बड़े स्तर पर छठ पूजा होती थी, लेकिन अब वहां पानी भरा हुआ है. ऐसे में पूजा के लिए यही जगह बची है. सरकार को हमारी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. हम कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे, बस इतना चाहते हैं कि जिस पर्व को हम इतनी श्रद्धा से मनाते हैं, उसके लिए साफ-सुथरा घाट और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और छठ महापर्व और भी बेहतर तरीके से मनाया जा सकेगा.- राजवीर, बिहार के निवासी
चार दिनों तक चलता है छठ महापर्व: छठ महापर्व मुख्य रूप से चार दिनों तक मनाया जाता है. इस दौरान व्रती बेहद कठिन नियमों का पालन करते हुए भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करते हैं. पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इसका समापन होता है.
- पहला दिन: नहाय-खायव्रती स्नान करके घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई करते हैं. सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है. इसी दिन से पर्व की शुद्धता और नियमों की शुरुआत होती है.
- दूसरा दिन: पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को गुड़ की खीर, रोटी और अन्य प्रसाद तैयार किया जाता है. पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके बाद करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है
- तीसरा दिन: संध्या अर्घ्यव्रती और परिवार के लोग फल, ठेकुआ, गन्ना और अन्य पूजन सामग्री से सजे सूप लेकर घाट पहुंचते हैं. डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.
- चौथा दिन: उषा अर्घ्य और पारण सुबह सूर्योदय से पहले व्रती घाट पर पहुंचते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इसके बाद पूजा संपन्न होती है और व्रती पारण करके अपना व्रत खोलते हैं.
परंपरा नहीं भूले, अब बच्चों को भी सिखा रहे छठ का महत्व: गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद फरीदाबाद में बसे इन परिवारों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को नहीं छोड़ा है. यहां छठ घाटों पर परिवार के लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं. नई पीढ़ी को भी इस पर्व का महत्व समझाया जाता है. बच्चों को बताया जाता है कि छठ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है.किसी को गांव का पुराना तालाब याद आता है तो किसी को बचपन में माता-पिता के साथ घाट पर जाने के दिन. किसी को रिश्तेदारों के साथ बिताई शाम याद आती है तो किसी को घर में बनने वाला ठेकुआ और प्रसाद. मोबाइल पर गांव की तस्वीरें देखकर मन को समझाना पड़ता है कि अब यही शहर उनका घर है.
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