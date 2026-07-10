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97.84 लाख पेंशनधारियों के खाते में पैसे ट्रांसफर, CM सम्राट चौधरी ने 1,423.94 करोड़ रुपये डीबीटी से भेजा

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,423.94 करोड़ रुपये की राशि बैंक अकाउंट में हस्तांतरण किया. इसके तहत तीनों राज्य पेंशन योजना में जून 2026 और तीनों एनएसएपी पेंशन योजना में मई और जून 2026 की राशि सम्मिलित है.

10 तारीख को 'बिहार पेंशन दिवस': मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए अब प्रत्येक माह की 10 तारीख को 'बिहार पेंशन दिवस' के रूप में मनाया जाने की घोषणा की थी. सीएम ने कहा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के सभी पात्र पेंशनधारियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख को डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाए.

97.84 लाख पेंशनधारियों को लाभ: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य के 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1,423.94 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और समाज के वंचित वर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.

"लोकसेवक आवास के संकल्प सभागार से 'बिहार पेंशन दिवस' के अवसर पर आज बिहार के 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ₹1,423.94 करोड़ की राशि हस्तांतरित की. हमारी सरकार गरीब, वंचित, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं जरूरतमंद वर्गों की गरिमा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

'पेंशन से कोई वंचित न रहे': सम्राट चौधरी ने कहा कि सहयोग शिविर कार्यक्रम और पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम के अवसर पर लोगों से संवाद कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी के पात्र लाभार्थी छूटे नहीं, इसके लिये अभियान चलायें. जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, उनका आधार जल्द लिंक करायें. उन्होंने कहा कि पेंशन वितरण समयबद्ध, पारदर्शी और शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मानपूर्वक सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके.