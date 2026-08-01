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जमीन खरीद-बिक्री पर रोक हटी, बिहार में 11 सेटेलाइट टाउनशिप पर सरकार का बड़ा फैसला

बिहार के 11 सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पढ़ें सरकार का आदेश

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11 सेटेलाइट टाउनशिप पर सरकार का बड़ा फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 1, 2026 at 6:48 PM IST

3 Min Read
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पटना: राजधानी पटना के प्रस्तावित पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड ने टाउनशिप की विकास योजना-2047 (प्रारूप) को अधिसूचित कर दिया है. इसके साथ ही विशेष क्षेत्र में भूमि की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है.

जमीन खरीद-बिक्री पर रोक हटी : नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड की अध्यक्षता में 31 जुलाई को आयोजित बोर्ड की 14वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके बाद पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए विकास योजना-2047 के प्रारूप को अधिसूचित कर दिया गया है.

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नीतीश मिश्रा, नगर विकास एवं आवास मंत्री (ETV Bharat)

''विकास योजना के प्रारूप का राजपत्र (गजट) में प्रकाशन कर दिया गया है. अधिसूचना जारी होने के बाद अगले 60 दिनों तक आम नागरिकों, भू-स्वामियों और अन्य संबंधित हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे. निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद नियमानुसार विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा.'' - नीतीश मिश्रा, नगर विकास एवं आवास मंत्री

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बिहार के 11 सैटेलाइट टाउनशिप (ETV Bharat)

हस्तांतरण पर भी लगी रोक समाप्त : मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि विकास योजना का प्रारूप अधिसूचित होने के साथ ही पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक समाप्त कर दी गई है. इससे क्षेत्र में भूमि संबंधी गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी और परियोजना के विकास कार्यों को गति मिलेगी.

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जमीन खरीद-बिक्री पर रोक हटी (ETV Bharat)

नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विकसित, आधुनिक और सुनियोजित बिहार के विजन को साकार करने की दिशा में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. प्रस्तावित टाउनशिप में विश्वस्तरीय शहरी आधारभूत संरचना, बेहतर सड़क और परिवहन संपर्क, पर्यावरण के अनुकूल विकास तथा नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है. इसका उद्देश्य भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक सुव्यवस्थित, समावेशी और टिकाऊ शहरी मॉडल तैयार करना है.

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क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल टाउनशिप परियोजना को गति देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे क्षेत्र में सुनियोजित शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही नागरिकों और निवेशकों को स्पष्ट एवं पारदर्शी नियोजन व्यवस्था का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार आधुनिक, व्यवस्थित और सतत शहरी विकास को प्राथमिकता देते हुए ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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किसानों को कैसे मिलेगा फायदा (ETV Bharat)

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