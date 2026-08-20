बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों की मौत पर मिलेगा 5 लाख, जानें बिहार सरकार का आदेश
बिहार पंचायती राज प्रतिनिधियों के आश्रितों को पांच-पांच लाख का अनुग्रह अनुदान मिलेगा. 2025 के संकल्प के तहत लागू हुई योजना. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : August 20, 2026 at 12:39 PM IST
पटना: बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत के 10 जनप्रतिनिधियों के आश्रितों को कुल 50 लाख रुपये अनुदान राशि देने की स्वीकृति दे दी है. पूर्णिया, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) और बेगूसराय जिलों के इन प्रतिनिधियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी. विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है. प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी.
2025 के संकल्प के तहत लागू हुई योजना: असल में 27 जून 2025 को सरकार ने एक संकल्प जारी किया था. इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के निर्वाचित होने की घोषणा की तिथि से पद पर बने रहने तक यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा. यह व्यवस्था 27 जून से लागू है. इसी के आधार पर इन 10 जनप्रतिनिधियों के परिवारों को राशि स्वीकृत की गई है.
पूर्णिया जिले से सबसे अधिक लाभार्थी: त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में सबसे ज्यादा संख्या पूर्णिया के हैं. इनमें वार्ड सदस्य बहुरी राम, पंच राजेन्द्र महतो, पंच राजेश कुमार मंडल, वार्ड सदस्य सरिता रानी, पंच उमा लाल राय और पंच रामविलास मंडल शामिल हैं. इनके आश्रितों को भी पांच-पांच लाख रुपये मिलेंगे.
अन्य जिलों के प्रतिनिधियों के नाम: बेगूसराय की पंच रामकली देवी, मधेपुरा के वार्ड सदस्य दीपक कुमार और ग्राम पंचायत सदस्य बेचो देवी तथा पूर्वी चंपारण की उप मुखिया लवंगी देवी के आश्रितों को भी यही राशि दी जाएगी. कुल मिलाकर इन 10 परिवारों को अनुदान का लाभ मिलेगा.
सीधे बैंक खाते में जाएगी राशि: पंचायती राज विभाग ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए. इससे परिवारों को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी और राशि समय पर पहुंच जाएगी.
जनप्रतिनिधियों की मांग पर लिया गया था फैसला: त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए. इन्हीं मांगों को देखते हुए सरकार ने जून में संकल्प जारी कर योजना लागू की थी. अब इसे अमल में लाया जा रहा है.
पंचायत चुनाव से पहले बड़ा कदम: यह फैसला पंचायत चुनाव से ठीक पहले आया है. बिहार में फिलहाल 2011 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का काम चल रहा है. परिसीमन के बाद त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या काफी बढ़ जाएगी. नए आरक्षण रोस्टर के साथ अगले साल चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में यह अनुग्रह अनुदान योजना जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
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