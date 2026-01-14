ETV Bharat / state

'SKOCH ऑर्डर ऑफ मेरिट' से बिहार पंचायती राज विभाग सम्मानित, जल संरक्षण की दिशा में बेहतरीन प्रदर्शन

बिहार पंचायती राज विभाग को SKOCH ने सम्मानित किया जिससे जल-जीवन-हरियाली अभियानो को राष्ट्रीय पहचान मिली

दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग
दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग (ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 4:49 PM IST

पटना : बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. बीते दिनों विभाग को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के SKOCH 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' सम्मान से नवाजा गया है. यह सम्मान मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी जल-जीवन-हरियाली अभियान के प्रभावी और जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया है.

'यह अवार्ड पूरे बिहार के लिए' : इस अभियान ने ग्रामीण बिहार में जल संरक्षण को नई दिशा दी है. विभागीय मंत्री दीपक प्रकाश ने इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय बताया है. पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि बेहतर और समर्पित कार्य के कारण पंचायती राज विभाग को यह अवार्ड मिला है. वास्तव में यह सम्मान बिहार राज्य को मिला है.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

''इस तरह के राष्ट्रीय पुरस्कार से न सिर्फ विभागीय पदाधिकारी बल्कि पंचायती राज संस्थाएं और उनके माध्यम से काम करने वाले जनप्रतिनिधि भी प्रोत्साहित होते हैं. यह सम्मान सभी को और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है, ताकि राज्य के गांवों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को नई गति मिल सके.''- दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग

25579 कुओं का हुआ जीर्णोद्धार : पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि विभाग ने एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य भर में सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार का व्यापक अभियान चलाया. अब तक कुल 25579 सार्वजनिक कुओं का कायाकल्प किया जा चुका है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल कुओं की सफाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके आसपास 19033 सोख्ता पिट्स का निर्माण भी कराया गया है. इसका उद्देश्य वर्षा जल को जमीन में समाहित कर भूजल स्तर को स्थायी रूप से रिचार्ज करना है. इस प्रयास से कई इलाकों में जल स्तर में सुधार देखा जा रहा है.

कुएं सामाजिक मेलजोल का भी केंद्र : निदेशक ने इस योजना के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि बिहार की ग्रामीण संस्कृति में कुओं का विशेष महत्व रहा है. खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कुएं केवल जल स्रोत नहीं बल्कि सामाजिक संवाद और आपसी मेल-जोल का केंद्र भी रहे हैं. वर्षों से उपेक्षित इन पारंपरिक जल संरचनाओं के पुनर्जीवन से न सिर्फ पानी की उपलब्धता बढ़ी है बल्कि गांवों की सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित किया गया है. साथ ही इसका सकारात्मक प्रभाव कृषि, हरियाली और पर्यावरण संतुलन पर भी पड़ा है.

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से निगरानी : तकनीकी पारदर्शिता को लेकर निदेशक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि इस पूरी योजना की निगरानी ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से की जा रही है. इससे कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च पर लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि डिजिटल निगरानी प्रणाली से पारदर्शिता बनी रहती है और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है. यही कारण है कि योजना का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी तरीके से हो सका.

छत वर्षा जल का भी होगा संरक्षण : भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए निदेशक ने बताया कि अब सभी पंचायत सरकार भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि सरकारी भवन भी जल संरक्षण का उदाहरण बन सकें. इसके अलावा पंचायत वन महोत्सव के तहत राज्य के हर वार्ड में पांच-पांच वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है. इससे न केवल हरित आवरण बढ़ेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी मजबूत होगी.

और भी नवाचार होंगे : मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायती राज विभाग मुख्यमंत्री के जल-जीवन-हरियाली संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में विभाग जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में और भी नवाचार करेगा. SKOCH ‘ऑर्डर ऑफ मेरिट’ सम्मान से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार अब राष्ट्रीय स्तर पर भी निरंतर विकास और पर्यावरण संरक्षण के मॉडल के रूप में पहचान बना रहा है.

