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अगले साल होगा पंचायत चुनाव! परिसीमन के लिए बिहार सरकार ने जारी की 3 करोड़ की राशि

बिहार में पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन होगा. इस बीच सरकार ने 3 करोड़ की राशि जारी कर दी है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

Bihar Panchayat elections
2027 में होगा पंचायत चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 6:41 PM IST

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पटना: बिहार में 2011 की जनसंख्या के आधार पर पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन किया जाएगा. ऐसे में इस साल अब पंचायत चुनाव नहीं होगा. मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 में खत्म हो रहा है. राज्य में पिछली बार पंचायत चुनाव 2021 में हुए थे. 2021 का पंचायत चुनाव सितंबर से दिसंबर के बीच कराया गया था.

अगले साल होगा पंचायत चुनाव: उस चुनाव में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद समेत पंचायतों के अलग-अलग पदों के लिए मतदान हुआ था लेकिन परिसीमन, आरक्षण, वोटर लिस्ट और मतदान केंद्र तय करने में लगने वाले समय को देखते हुए इस साल होने वाला पंचायत चुनाव टल गया है. अब पंचायत चुनाव 2027 में होगा. परिसीमन के लिए सरकार ने कमर कस ली है और 3 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई है.

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बिहार सरकार ने 3 करोड़ की राशि जारी की (ETV Bharat)

परिसीमन में लगेगा 6 महीने का समय: सरकार ने परिसीमन के बाद चुनाव कराने का फैसला लिया है. परिसीमन में कम से कम 6 महीना समय जरूर लगेगा. पंचायत चुनाव में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा. आबादी के हिसाब से पंचायतों और वार्डों का गठन किया जाएगा. यानी किस पंचायत में कितनी आबादी है, इसके आधार पर उसके क्षेत्र और वार्डों की संख्या तय की जा सकती है.

पंचायतों की सीमाएं बदलेंगी: इस परिसीमन के बाद कई पंचायतों की सीमाएं बदल जाएगी. कुछ पंचायतों में नए वार्ड जुड़ सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर पंचायतों का नया गठन भी हो सकता है. इसका सीधा असर मुखिया और दूसरे पंचायत पदों की संख्या पर पड़ेगा. बिहार में करीब 8053 मुखिया के पद हैं. नई आबादी के हिसाब से पंचायतों का गठन होने के बाद इन पदों की संख्या बढ़ सकती है. इसके करीब 13 हजार तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

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पंचायत चुनाव से पहले होगा परिसीमन (ETV Bharat)

मुखिया के दावेदारों की बढ़ेगी तादाद: अगर ऐसा होता है तो पंचायत चुनाव में मुखिया बनने के लिए दावेदारों की संख्या भी काफी बढ़ सकती है. मुखिया या पंचायत के किसी दूसरे पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में होना चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना भी जरूरी है. पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र होना जरूरी है.

दलीय आधार पर नहीं होता है चुनाव: बिहार में अभी दलीय आधार पर नहीं होता है पंचायत चुनाव लेकिन दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने की मांग कई दलों की तरफ से होती रही है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की तरफ से दलीय आधार पर पंचायत चुनाव हो, इसकी मांग की जा रही है. हालांकि परिसीमन के बाद देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है. दलीय आधार पर चुनाव का सबसे अधिक विरोध नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से ही होता रहा है.

परिसीमन के बाद बनेगा नया आरक्षण रोस्टर: बिहार में पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद ही नया आरक्षण रोस्टर तैयार होगा जिसमें एससी एसटी अत्यंत पिछड़ा और महिलाओं के लिए सीट तय होगा. परिसीमन के बाद कई पंचायत में आरक्षित और सामान्य सीटों की स्थिति भी बदल जाएगी. परिसीमन को लेकर हलचल बढ़ी हुई है बिहार सरकार ने परिसीमन के लिए 3 करोड रुपये की राशि जारी कर दी है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है.

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