ETV Bharat / state

Explainer: आपकी पंचायत बंटेगी या बचेगी? बिहार में परिसीमन के बाद मुखिया जी से अहम सवाल

पटना: बिहार में पंचायत चुनाव की समय-सीमा नजदीक आने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के बीच परिसीमन को लेकर असमंजस बढ़ता जा रहा है. मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर के आसपास समाप्त होने की स्थिति में है लेकिन अबतक 2026 के पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है. सरकार की ओर से परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव कराने की बात कही जा रही है. ऐसे में वर्तमान और पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव समय पर होंगे या परिसीमन की प्रक्रिया के कारण चुनाव आगे खिसकेंगे?

परिसीमन के कारण पंचायत चुनाव में देरी

बिहार में कुल 8,053 पंचायत है, जबकि 533 पंचायत समिति और 38 जिला परिषद क्षेत्र है. जहां अलग-अलग पदों के लिए हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं. पिछली बार साल 2021 में पंचायत चुनाव कराए गए थे. उस हिसाब से इस साल 2026 के अंत तक चुनाव हो जाना चाहिए लेकिन जिस तरह पंचायती राज विभाग परिसीमन के बाद ही चुनाव कराने की बात कर रहा है, उससे लगता नहीं कि चुनाव समय पर हो पाएगा.

बिहार पंचायत चुनाव पर परिसीमन का सस्पेंस (ETV Bharat)

क्या बोले सीएम?

21 सितंबर को पटना में आयोजित 'ग्राम संसद- बिहार चैप्टर: मुखिया संवाद' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने साफ कर दिया कि राज्य में अगला पंचायत चुनाव परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कराया जाएगा. सीएम ने कहा, पंचायत लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी गांवों के विकास में बेहद अहम होती है.'

सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

परिसीमन बना सबसे बड़ा सवाल

पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन होने का सीधा असर पंचायतों की सीमा, क्षेत्रफल, जनसंख्या और आरक्षण व्यवस्था पर पड़ सकता है. यही वजह है कि मुखिया और पूर्व मुखिया अपने-अपने क्षेत्र के भविष्य को लेकर असमंजस में हैं. प्रतिनिधियों को आशंका है कि परिसीमन के बाद पंचायत का क्षेत्र बंट सकता है. पंचायत की सीमा बदल सकती है और आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव हो सकता है. ऐसे में जिस सीट से मौजूदा प्रतिनिधि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसका स्वरूप ही बदल सकता है.

आरक्षण रोस्टर बदलने का भी डर

पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा आरक्षण रोस्टर को लेकर है. परिसीमन के बाद सीटों के आरक्षण में बदलाव हुआ तो सामान्य सीट आरक्षित हो सकती है और आरक्षित सीट सामान्य हो सकती है. इसी तरह महिला आरक्षण के कारण पुरुषों के लिए उपलब्ध सीट महिला कोटे में जा सकती है या वर्तमान में महिला सीट किसी अन्य श्रेणी में जा सकती है. ऐसे में कई मौजूदा मुखिया चुनावी तैयारी को लेकर भी असमंजस में हैं.

'डर तो है, परिसीमन के बाद क्या होगा'

पुनपुन प्रखंड की लखना पूर्वी पंचायत के मुखिया पति सिद्धेश्वर पासवान भी परिसीमन को लेकर बनी इस स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करते हैं. उनका कहना है कि डर तो है कि परिसीमन के बाद पंचायत की स्थिति क्या होगी. सीट अति पिछड़ा वर्ग में जाएगी या सामान्य हो जाएगी. क्षेत्रफल कितना बंटेगा, इसे लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है. हालांकि वह चाहते हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होना चाहिए.

"परिसीमन अपनी जगह एक प्रक्रिया है, लेकिन पंचायत चुनाव को तय समय-सीमा के भीतर कराया जाना चाहिए. कार्यकाल खत्म होने के बाद यदि चुनाव नहीं हुए तो पंचायत के विकास कार्यों पर इसका असर पड़ सकता है. इसलिए चुनाव को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ने के बजाय समय पर चुनाव कराने पर ध्यान दिया जाना चाहिए."- सिद्धेश्वर पासवान, मुखिया पति, लखन पूर्वी पंचायत, पुनपुन प्रखंड

'परिसीमन तो होनी ही चाहिए'

वहीं, सोनबाई पंचायत के पूर्व मुखिया वीरेंद्र कुमार कहते हैं कि परिसीमन जरूर होना चाहिए, ये भी जरूरी है. उनका मानना है कि परिसीन होने से पंचायत की संख्या बढ़ेगी. नई पंचायत के गठन होने से क्षेत्रफल कम होगा, इससे विकास कार्य का दायरा बढ़ेगा. हालांकि वह भी चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो. वह कहते हैं कि अगर वर्तमान कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में समाप्त हो जाता है और चुनाव अगले साल जून-जुलाई तक टल जाता है तो इस बीच पंचायत स्तर पर विकास कार्य बाधित हो जाएगा.

"परिसीमन तो होना चाहिए. इससे पंचायत की संख्या बढ़ेगी. आकार घटेगा तो विकास का दायरा बढ़ेगा. हमलोगों तो जुड़े हैं पंचायत के विकास करने के लिए. जैसे थाना का एरिया छोटा हो रहा है सुरक्षा-व्यवस्था बेहतर करने के लिए, वैसे ही छोटा-छोटा पंचायत होने से जनता अपने प्रतिनिधि से आसानी से मिल सकेंगे. "- वीरेंद्र कुमार, पूर्व मुखिया

'टर्म खत्म होने के बाद विकास कार्य प्रभावित होंगे'

सोनबाई पंचायत के पूर्व मुखिया के मुताबिक पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने और अगले चुनाव के बीच यदि लंबा अंतर रहता है तो विकास कार्यों की गति प्रभावित हो सकती है. उनका कहना है कि सरकार को इस स्थिति पर पहले से विचार करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय-सीमा के आसपास ही हो जाएं.

मीनापुर के शिवजी साहनी ने उठाया नई जनगणना का मुद्दा

मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड की महदेइया पंचायत के मुखिया शिवजी साहनी परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे इसके आधार को लेकर सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि अगर परिसीमन किया जाता है तो इसे केवल 2011 की जनगणना के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। नई जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर परिसीमन किया जाए, ताकि पंचायतों की मौजूदा आबादी और वास्तविक स्थिति उसके अनुरूप सामने आ सके.

2011 की आबादी के आंकड़ों पर परिसीमन को लेकर सवाल

पंचायत प्रतिनिधियों का एक वर्ग मानता है कि पिछले परिसीमन के बाद आबादी, बसावट और पंचायतों के क्षेत्रफल में काफी बदलाव आया है. ऐसे में वर्षों पुराने जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर नई पंचायत सीमाएं तय करने से मौजूदा वास्तविक स्थिति पूरी तरह सामने नहीं आ पाएगी. उनका तर्क है कि परिसीमन का उद्देश्य अगर पंचायतों को बेहतर प्रशासन और संतुलित आबादी के आधार पर व्यवस्थित करना है, तो इसके लिए यथासंभव नए और प्रासंगिक आंकड़े इस्तेमाल किए जाने चाहिए.

चुनाव टला तो क्या होगा?

पंचायत प्रतिनिधियों की चिंता सिर्फ चुनाव की तारीख को लेकर नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि अगर मौजूदा कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में समाप्त होता है और परिसीमन के कारण चुनाव अगले साल जून-जुलाई तक जाता है तो इस बीच पंचायतों की व्यवस्था किस तरह संचालित होगी. प्रतिनिधियों का कहना है कि कार्यकाल समाप्त होने और नए प्रतिनिधियों के चुने जाने के बीच की अवधि को लेकर सरकार को स्पष्ट रोडमैप देना चाहिए.

विकास कार्यों पर पड़ सकता है असर

मुखिया और पूर्व मुखिया लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं कि चुनाव में देरी का असर पंचायतों में चलने वाले विकास कार्यों पर पड़ सकता है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और दूसरी स्थानीय योजनाओं के साथ पंचायत स्तर की प्रशासनिक प्रक्रिया भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. प्रतिनिधियों का कहना है कि चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से पंचायत स्तर पर भी अनिश्चितता बनी हुई है.

परिसीमन हो, लेकिन चुनाव समय पर हो

गोपालगंज के माधोपुर पंचायत से धर्मेंद्र क्रांतिकारी भी समय पर पंचायत चुनाव कराने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि परिसीमन अपनी जगह जरूरी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि पंचायत चुनाव की समय-सीमा आगे बढ़ जाए। उनके मुताबिक परिसीमन हो, लेकिन चुनाव निर्धारित समय पर कराने की कोशिश होनी चाहिए.