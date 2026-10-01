Explainer: आपकी पंचायत बंटेगी या बचेगी? बिहार में परिसीमन के बाद मुखिया जी से अहम सवाल
बिहार के मुखिया चाहते हैं कि जल्दी पंचायत चुनाव हो लेकिन परिसीमन के कारण इस साल यह संभव नहीं दिख रहा है. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा
Published : October 1, 2026 at 9:04 PM IST
पटना: बिहार में पंचायत चुनाव की समय-सीमा नजदीक आने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के बीच परिसीमन को लेकर असमंजस बढ़ता जा रहा है. मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर के आसपास समाप्त होने की स्थिति में है लेकिन अबतक 2026 के पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है. सरकार की ओर से परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव कराने की बात कही जा रही है. ऐसे में वर्तमान और पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव समय पर होंगे या परिसीमन की प्रक्रिया के कारण चुनाव आगे खिसकेंगे?
परिसीमन के कारण पंचायत चुनाव में देरी
बिहार में कुल 8,053 पंचायत है, जबकि 533 पंचायत समिति और 38 जिला परिषद क्षेत्र है. जहां अलग-अलग पदों के लिए हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं. पिछली बार साल 2021 में पंचायत चुनाव कराए गए थे. उस हिसाब से इस साल 2026 के अंत तक चुनाव हो जाना चाहिए लेकिन जिस तरह पंचायती राज विभाग परिसीमन के बाद ही चुनाव कराने की बात कर रहा है, उससे लगता नहीं कि चुनाव समय पर हो पाएगा.
क्या बोले सीएम?
21 सितंबर को पटना में आयोजित 'ग्राम संसद- बिहार चैप्टर: मुखिया संवाद' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने साफ कर दिया कि राज्य में अगला पंचायत चुनाव परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कराया जाएगा. सीएम ने कहा, पंचायत लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी गांवों के विकास में बेहद अहम होती है.'
परिसीमन बना सबसे बड़ा सवाल
पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन होने का सीधा असर पंचायतों की सीमा, क्षेत्रफल, जनसंख्या और आरक्षण व्यवस्था पर पड़ सकता है. यही वजह है कि मुखिया और पूर्व मुखिया अपने-अपने क्षेत्र के भविष्य को लेकर असमंजस में हैं. प्रतिनिधियों को आशंका है कि परिसीमन के बाद पंचायत का क्षेत्र बंट सकता है. पंचायत की सीमा बदल सकती है और आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव हो सकता है. ऐसे में जिस सीट से मौजूदा प्रतिनिधि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसका स्वरूप ही बदल सकता है.
आरक्षण रोस्टर बदलने का भी डर
पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा आरक्षण रोस्टर को लेकर है. परिसीमन के बाद सीटों के आरक्षण में बदलाव हुआ तो सामान्य सीट आरक्षित हो सकती है और आरक्षित सीट सामान्य हो सकती है. इसी तरह महिला आरक्षण के कारण पुरुषों के लिए उपलब्ध सीट महिला कोटे में जा सकती है या वर्तमान में महिला सीट किसी अन्य श्रेणी में जा सकती है. ऐसे में कई मौजूदा मुखिया चुनावी तैयारी को लेकर भी असमंजस में हैं.
'डर तो है, परिसीमन के बाद क्या होगा'
पुनपुन प्रखंड की लखना पूर्वी पंचायत के मुखिया पति सिद्धेश्वर पासवान भी परिसीमन को लेकर बनी इस स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करते हैं. उनका कहना है कि डर तो है कि परिसीमन के बाद पंचायत की स्थिति क्या होगी. सीट अति पिछड़ा वर्ग में जाएगी या सामान्य हो जाएगी. क्षेत्रफल कितना बंटेगा, इसे लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है. हालांकि वह चाहते हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होना चाहिए.
"परिसीमन अपनी जगह एक प्रक्रिया है, लेकिन पंचायत चुनाव को तय समय-सीमा के भीतर कराया जाना चाहिए. कार्यकाल खत्म होने के बाद यदि चुनाव नहीं हुए तो पंचायत के विकास कार्यों पर इसका असर पड़ सकता है. इसलिए चुनाव को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ने के बजाय समय पर चुनाव कराने पर ध्यान दिया जाना चाहिए."- सिद्धेश्वर पासवान, मुखिया पति, लखन पूर्वी पंचायत, पुनपुन प्रखंड
'परिसीमन तो होनी ही चाहिए'
वहीं, सोनबाई पंचायत के पूर्व मुखिया वीरेंद्र कुमार कहते हैं कि परिसीमन जरूर होना चाहिए, ये भी जरूरी है. उनका मानना है कि परिसीन होने से पंचायत की संख्या बढ़ेगी. नई पंचायत के गठन होने से क्षेत्रफल कम होगा, इससे विकास कार्य का दायरा बढ़ेगा. हालांकि वह भी चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो. वह कहते हैं कि अगर वर्तमान कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में समाप्त हो जाता है और चुनाव अगले साल जून-जुलाई तक टल जाता है तो इस बीच पंचायत स्तर पर विकास कार्य बाधित हो जाएगा.
"परिसीमन तो होना चाहिए. इससे पंचायत की संख्या बढ़ेगी. आकार घटेगा तो विकास का दायरा बढ़ेगा. हमलोगों तो जुड़े हैं पंचायत के विकास करने के लिए. जैसे थाना का एरिया छोटा हो रहा है सुरक्षा-व्यवस्था बेहतर करने के लिए, वैसे ही छोटा-छोटा पंचायत होने से जनता अपने प्रतिनिधि से आसानी से मिल सकेंगे. "- वीरेंद्र कुमार, पूर्व मुखिया
'टर्म खत्म होने के बाद विकास कार्य प्रभावित होंगे'
सोनबाई पंचायत के पूर्व मुखिया के मुताबिक पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने और अगले चुनाव के बीच यदि लंबा अंतर रहता है तो विकास कार्यों की गति प्रभावित हो सकती है. उनका कहना है कि सरकार को इस स्थिति पर पहले से विचार करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय-सीमा के आसपास ही हो जाएं.
मीनापुर के शिवजी साहनी ने उठाया नई जनगणना का मुद्दा
मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड की महदेइया पंचायत के मुखिया शिवजी साहनी परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे इसके आधार को लेकर सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि अगर परिसीमन किया जाता है तो इसे केवल 2011 की जनगणना के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। नई जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर परिसीमन किया जाए, ताकि पंचायतों की मौजूदा आबादी और वास्तविक स्थिति उसके अनुरूप सामने आ सके.
2011 की आबादी के आंकड़ों पर परिसीमन को लेकर सवाल
पंचायत प्रतिनिधियों का एक वर्ग मानता है कि पिछले परिसीमन के बाद आबादी, बसावट और पंचायतों के क्षेत्रफल में काफी बदलाव आया है. ऐसे में वर्षों पुराने जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर नई पंचायत सीमाएं तय करने से मौजूदा वास्तविक स्थिति पूरी तरह सामने नहीं आ पाएगी. उनका तर्क है कि परिसीमन का उद्देश्य अगर पंचायतों को बेहतर प्रशासन और संतुलित आबादी के आधार पर व्यवस्थित करना है, तो इसके लिए यथासंभव नए और प्रासंगिक आंकड़े इस्तेमाल किए जाने चाहिए.
चुनाव टला तो क्या होगा?
पंचायत प्रतिनिधियों की चिंता सिर्फ चुनाव की तारीख को लेकर नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि अगर मौजूदा कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में समाप्त होता है और परिसीमन के कारण चुनाव अगले साल जून-जुलाई तक जाता है तो इस बीच पंचायतों की व्यवस्था किस तरह संचालित होगी. प्रतिनिधियों का कहना है कि कार्यकाल समाप्त होने और नए प्रतिनिधियों के चुने जाने के बीच की अवधि को लेकर सरकार को स्पष्ट रोडमैप देना चाहिए.
विकास कार्यों पर पड़ सकता है असर
मुखिया और पूर्व मुखिया लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं कि चुनाव में देरी का असर पंचायतों में चलने वाले विकास कार्यों पर पड़ सकता है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और दूसरी स्थानीय योजनाओं के साथ पंचायत स्तर की प्रशासनिक प्रक्रिया भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. प्रतिनिधियों का कहना है कि चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से पंचायत स्तर पर भी अनिश्चितता बनी हुई है.
परिसीमन हो, लेकिन चुनाव समय पर हो
गोपालगंज के माधोपुर पंचायत से धर्मेंद्र क्रांतिकारी भी समय पर पंचायत चुनाव कराने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि परिसीमन अपनी जगह जरूरी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि पंचायत चुनाव की समय-सीमा आगे बढ़ जाए। उनके मुताबिक परिसीमन हो, लेकिन चुनाव निर्धारित समय पर कराने की कोशिश होनी चाहिए.
'परिसीमन हो लेकिन चुनाव की समय-सीमा न बदले'
धर्मेंद्र क्रांतिकारी के मुताबिक पंचायत प्रतिनिधियों के लिए चुनाव की समय-सीमा सबसे महत्वपूर्ण है. परिसीमन से पंचायतों की सीमा और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव हो सकता है, लेकिन इसके कारण चुनाव को अनिश्चित अवधि तक आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए. पंचायत प्रतिनिधियों के बीच भी यही मांग सामने आ रही है कि सरकार चुनाव को लेकर जल्द स्थिति स्पष्ट करे.
कोई तैयारी में जुटा, कोई कह रहा- अभी क्या तैयारी करें?
परिसीमन को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों की रणनीति भी अलग-अलग दिखाई दे रही है. कुछ वर्तमान मुखिया संभावित चुनाव को देखते हुए अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, जबकि कुछ प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक परिसीमन और आरक्षण रोस्टर की तस्वीर साफ नहीं होगी, तब तक चुनावी तैयारी करना मुश्किल है. उन्हें आशंका है कि जिस पंचायत और सीट को ध्यान में रखकर वे तैयारी कर रहे हैं, परिसीमन के बाद उसका स्वरूप ही बदल सकता है.
सीट बदली तो पूरी चुनावी रणनीति बदल जाएगी
पंचायत प्रतिनिधियों के लिए परिसीमन सिर्फ सीमा निर्धारण की प्रक्रिया नहीं है. इसका सीधा संबंध उनकी चुनावी संभावनाओं और राजनीतिक तैयारी से भी है. अगर किसी पंचायत का हिस्सा दूसरी पंचायत में चला जाता है, नई पंचायत बनती है या आरक्षण रोस्टर बदलता है तो मौजूदा प्रतिनिधियों को अपनी पूरी रणनीति नए सिरे से तैयार करनी पड़ सकती है. यही वजह है कि परिसीमन की अंतिम तस्वीर आने तक कई प्रतिनिधि इंतजार करने के मूड में हैं.
सरकार का तर्क
सरकार और सत्तापक्ष की ओर से परिसीमन को पंचायत चुनाव से पहले कराने की बात कही जा रही है. तर्क दिया जा रहा है कि पिछले परिसीमन के बाद कई इलाकों की आबादी बढ़ी है और पंचायतों का क्षेत्रफल भी कई जगह बड़ा है. ऐसे में आबादी और क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए पंचायतों को नए सिरे से व्यवस्थित करने की जरूरत है. सरकार की ओर से यही संकेत दिया गया है कि पंचायत चुनाव परिसीमन के बाद ही कराया जाएगा.
"सरकार ने ये घोषणा की है कि आगे पंचायत का चुनाव परिसीमन के आधार पर किया जाएगा. जब सरकार की घोषणा है तो परिसीमन होगा. इस साल चुनाव होना है लेकिन परिसीमन होगा तो विलंब हो सकता है, ये मैं मानता हूं. विकास कार्य नहीं रुकेगा. भौगोलिक और आबादी के हिसाब से एकरुपता लाने के लिए परिसीमन जरूरी है."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, भाजपा
विपक्ष ने सरकार से मांगी स्पष्टता
वहीं राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की नीति और फैसलों में स्पष्टता होनी चाहिए. पार्टी की ओर से सवाल उठाया गया है कि परिसीमन को लेकर अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं. विपक्ष का कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि परिसीमन कब होगा, पंचायत चुनाव कब होंगे और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद व्यवस्था किस तरह संचालित होगी.
'जनता और पंचायत प्रतिनिधियों को स्पष्ट जवाब मिले'
विपक्ष का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता सिर्फ जनप्रतिनिधियों की समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर आम लोगों पर भी पड़ता है. पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं और स्थानीय प्रशासन से जुड़े फैसलों को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए. सरकार को चुनाव और परिसीमन की पूरी समय-सीमा सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि पंचायत प्रतिनिधियों और जनता दोनों को आगे की स्थिति पता हो.
मुखिया संघ की मांग- चुनाव के बाद हो परिसीमन
कई पंचायत प्रतिनिधि परिसीमन के पक्ष में हैं, लेकिन उनका सुझाव है कि पहले पंचायत चुनाव कराया जाए और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाए. उनका तर्क है कि मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाए तो पंचायत प्रतिनिधियों की संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था में लंबा अंतराल नहीं आएगा. बाद में नई जनसंख्या और नए आंकड़ों के आधार पर पंचायतों का परिसीमन किया जा सकता है.
नई जनगणना के आंकड़ों का इंतजार करने की मांग
कुछ पंचायत प्रतिनिधियों की दूसरी बड़ी मांग नई जनगणना के आंकड़ों को परिसीमन का आधार बनाने की है. उनका कहना है कि अगर पुराने 2011 के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया गया और उसके बाद नई जनगणना के आंकड़े सामने आए तो पंचायतों की आबादी और सीमाओं को फिर से समायोजित करने की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में उनका तर्क है कि नई जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने से प्रक्रिया अधिक अद्यतन हो सकती है.
अब सबसे बड़ा सवाल- पंचायत चुनाव कब?
बिहार पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल चुनाव की तारीख को लेकर है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 2026 के पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा अभी तक नहीं हुई है. दूसरी तरफ पंचायत प्रतिनिधियों का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने का समय नजदीक है. ऐसे में परिसीमन, आरक्षण रोस्टर और चुनाव की समय-सीमा तीनों मुद्दे एक-दूसरे से जुड़ गए हैं.
परिसीमन बनाम समय पर चुनाव
बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मौजूदा स्थिति का सबसे बड़ा पेच यही है कि सरकार परिसीमन के बाद चुनाव कराने की बात कर रही है, जबकि पंचायत प्रतिनिधियों का एक बड़ा वर्ग पहले चुनाव और बाद में परिसीमन की मांग कर रहा है. एक तरफ सरकार के सामने पंचायतों की बदलती आबादी और क्षेत्रफल को व्यवस्थित करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पंचायत प्रतिनिधि समय पर चुनाव और विकास कार्यों की निरंतरता को लेकर चिंतित हैं.
बिहार में पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय
बिहार में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं. इसके के तहत ग्राम पंचायत के सदस्य (वार्ड मेंबर), मुखिया (ग्राम पंचायत प्रमुख), पंच (ग्राम कचहरी के पंच), सरपंच (ग्राम कचहरी प्रमुख), पंचायत समिति सदस्य (प्रखंड स्तर) और जिला परिषद सदस्य (जिला स्तर) चुने जाते हैं.
ये भी पढ़ें:
बिहार में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर CM सम्राट चौधरी ने कर दिया बड़ा एलान
बिहार में समय पर होगा पंचायत चुनाव? पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर
अगले साल होंगे पंचायत चुनाव? परिसीमन के लिए बिहार सरकार ने जारी की 3 करोड़ की राशि
बिहार पंचायत चुनाव में मल्टी-पोस्ट EVM से डलेंगे वोट, बोले मंत्री दीपक प्रकाश
'मैं तब तक जूता-चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक...' बिहार के इस जनप्रतिनिधि ने क्यों खाई कसम?
क्या इस बार बिहार में दलीय आधार पर होंगे पंचायत चुनाव, किसे फायदा.. किसे नुकसान?