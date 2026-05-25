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राष्ट्रपति भवन में बिहार की प्रतिभाओं का सम्मान, लोक कला से कृषि विज्ञान तक तीन हस्तियों को पद्मश्री

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्मश्री से बिहार के तीन हस्तियों - भरत सिंह भारती, विश्वबंधु और गोपाल जी त्रिवेदी (मरणोपरांत) को सम्मानित करेंगी. पढ़ें-

Padma Shri 2026
पद्म पुरस्कार 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 2:13 PM IST

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पटना: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर समारोह में बिहार से जुड़ी तीन प्रमुख हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत करेंगी. लोक कला, भोजपुरी लोक संगीत और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले इन तीनों व्यक्तियों को यह सम्मान उनके लंबे संघर्ष और समर्पण के लिए दिया जा रहा है. बिहार के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण है क्योंकि इन हस्तियों ने राज्य की सांस्कृतिक और कृषि विरासत को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से स्थापित किया है.

लोक कला के संरक्षक विश्वबंधु को सम्मान: लोक कला के क्षेत्र में दिवंगत विश्वबंधु को मरणोपरांत पद्मश्री प्रदान किया जाएगा. बिहार की पारंपरिक लोक संस्कृति और लोक नृत्य को नई पहचान दिलाने वाले विश्वबंधु दशकों तक गांव-गांव घूमकर लोक नृत्यों और परंपराओं के संरक्षण में जुटे रहे. उन्होंने हजारों मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से बिहार की लोक कला को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया और अनेक ग्रामीण कलाकारों व युवाओं को मंच प्रदान किया. सांस्कृतिक जगत में उनकी मिट्टी से जुड़ी यह पहचान हमेशा याद की जाएगी.

भोजपुरी लोक संगीत के संवाहक भारत सिंह भारती: भोजपुर जिले के भारत सिंह भारती को भोजपुरी लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन के लिए पद्मश्री सम्मान मिलेगा. पारंपरिक भोजपुरी लोकगीतों की विभिन्न विधाओं को बचाने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में उनके योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है. बदलते समय में आधुनिक संगीत के प्रभाव के बावजूद उन्होंने लोक धुनों और गांवों की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा. वर्षों तक लोकगीतों का संग्रह तथा ग्रामीण कलाकारों को मंच देने का कार्य उन्होंने निरंतर जारी रखा.

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संगीत के संवाहक भारत सिंह भारती (ETV Bharat)

कृषि विज्ञान में गोपाल जी त्रिवेदी का अमूल्य योगदान: कृषि वैज्ञानिक गोपाल जी त्रिवेदी को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा. लंबे समय तक कृषि शिक्षा और वैज्ञानिक खेती से जुड़े रहे त्रिवेदी ने किसानों के बीच आधुनिक कृषि तकनीकों को पहुंचाने और अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की. बिहार सहित पूर्वी भारत में खेती की नई तकनीकों और कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका अग्रणी रही.

12 मई 2026 को हुआ त्रिवेदी का निधन: गोपाल जी त्रिवेदी का विगत 12 मई 2026 को निधन हो गया था. उनके कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत इस उच्च सम्मान के लिए चुना है. उनकी मेहनत से किसान समुदाय को आधुनिक खेती के नए आयाम मिले और पूर्वी भारत की कृषि व्यवस्था को नई दिशा मिली.

बिहार के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण: इन तीनों सम्मानों की घोषणा से बिहार के कला, संस्कृति और कृषि जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है. लोक कलाकारों, भोजपुरी संगीत प्रेमियों और किसान समुदाय ने इसे अपने क्षेत्रों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है. पद्मश्री सम्मान इन हस्तियों के जीवन-कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का प्रतीक है.

राज्य की सांस्कृतिक और कृषि विरासत को मिली मजबूती: बिहार की इन तीन हस्तियों का पद्मश्री से सम्मानित होना पूरे राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत है. इससे युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़कर काम करने का संदेश मिलेगा. राष्ट्रपति भवन में होने वाला यह समारोह बिहार की लोक संस्कृति, संगीत और कृषि विज्ञान की समृद्ध विरासत को और मजबूत करेगा.

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