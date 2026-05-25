ETV Bharat / state

राष्ट्रपति भवन में बिहार की प्रतिभाओं का सम्मान, लोक कला से कृषि विज्ञान तक तीन हस्तियों को पद्मश्री

पटना: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर समारोह में बिहार से जुड़ी तीन प्रमुख हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत करेंगी. लोक कला, भोजपुरी लोक संगीत और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले इन तीनों व्यक्तियों को यह सम्मान उनके लंबे संघर्ष और समर्पण के लिए दिया जा रहा है. बिहार के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण है क्योंकि इन हस्तियों ने राज्य की सांस्कृतिक और कृषि विरासत को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से स्थापित किया है.

लोक कला के संरक्षक विश्वबंधु को सम्मान: लोक कला के क्षेत्र में दिवंगत विश्वबंधु को मरणोपरांत पद्मश्री प्रदान किया जाएगा. बिहार की पारंपरिक लोक संस्कृति और लोक नृत्य को नई पहचान दिलाने वाले विश्वबंधु दशकों तक गांव-गांव घूमकर लोक नृत्यों और परंपराओं के संरक्षण में जुटे रहे. उन्होंने हजारों मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से बिहार की लोक कला को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया और अनेक ग्रामीण कलाकारों व युवाओं को मंच प्रदान किया. सांस्कृतिक जगत में उनकी मिट्टी से जुड़ी यह पहचान हमेशा याद की जाएगी.

भोजपुरी लोक संगीत के संवाहक भारत सिंह भारती: भोजपुर जिले के भारत सिंह भारती को भोजपुरी लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन के लिए पद्मश्री सम्मान मिलेगा. पारंपरिक भोजपुरी लोकगीतों की विभिन्न विधाओं को बचाने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में उनके योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है. बदलते समय में आधुनिक संगीत के प्रभाव के बावजूद उन्होंने लोक धुनों और गांवों की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा. वर्षों तक लोकगीतों का संग्रह तथा ग्रामीण कलाकारों को मंच देने का कार्य उन्होंने निरंतर जारी रखा.

संगीत के संवाहक भारत सिंह भारती (ETV Bharat)

कृषि विज्ञान में गोपाल जी त्रिवेदी का अमूल्य योगदान: कृषि वैज्ञानिक गोपाल जी त्रिवेदी को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा. लंबे समय तक कृषि शिक्षा और वैज्ञानिक खेती से जुड़े रहे त्रिवेदी ने किसानों के बीच आधुनिक कृषि तकनीकों को पहुंचाने और अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की. बिहार सहित पूर्वी भारत में खेती की नई तकनीकों और कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका अग्रणी रही.