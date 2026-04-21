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7 वोटों से जीत गईं फूलकुमारी देवी, पैक्स चुनाव में जीत-हार का अंतर बेहद कम

मसौढ़ी में पैक्स चुनाव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना जिले में पैक्स चुनाव के परिणाम आ गए हैं. मसौढ़ी, धनरूआ और पुनपुन प्रखंड के पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान के बाद मतगणना प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई. कई सीटों पर बेहद कम अंतर से हार-जीत का फैसला हुआ. धनरूआ प्रखंड के बारीबिगहा में तो महज 7 वोटों से नतीजे घोषित हुए. 7 मतों से हार-जीत: फूलकुमारी देवी (पति गोवर्धन प्रसाद) को 286 वोट मिला, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी कृष्णा को 279 वोट मिले. इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच महज 7 वोटों का अंतर रहा. हालांकि दूसरे पक्ष के लोगों ने फिर से री-कांउटींग की मांग की. उसके बाद वहां असमंजस की स्थिति बन गई. हालांकि 11 बजे बजे तक फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया. इस तरह फूलकुमारी देवी विजेता घोषित हुईं. 84 वोट से हराया: मसौढ़ी के चरमा पैक्स से राकेश कुमार निरंजन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मंजू देवी (पति मुकेश कुमार) को 84 वोट से हराया. राकेश कुमार निरंजन को 476 वोट मिले, जबकि मंजू देवी को 393 वोट मिले. पैक्स चुनाव के नतीजे घोषित (ETV Bharat)