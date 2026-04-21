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7 वोटों से जीत गईं फूलकुमारी देवी, पैक्स चुनाव में जीत-हार का अंतर बेहद कम

पैक्स चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए. मसौढ़ी में फूलकुमारी देवी महज 7 वोटों से जीती हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Masaurhi PACS Election
मसौढ़ी में पैक्स चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 8:47 PM IST

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पटना: बिहार के पटना जिले में पैक्स चुनाव के परिणाम आ गए हैं. मसौढ़ी, धनरूआ और पुनपुन प्रखंड के पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान के बाद मतगणना प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई. कई सीटों पर बेहद कम अंतर से हार-जीत का फैसला हुआ. धनरूआ प्रखंड के बारीबिगहा में तो महज 7 वोटों से नतीजे घोषित हुए.

7 मतों से हार-जीत: फूलकुमारी देवी (पति गोवर्धन प्रसाद) को 286 वोट मिला, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी कृष्णा को 279 वोट मिले. इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच महज 7 वोटों का अंतर रहा. हालांकि दूसरे पक्ष के लोगों ने फिर से री-कांउटींग की मांग की. उसके बाद वहां असमंजस की स्थिति बन गई. हालांकि 11 बजे बजे तक फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया. इस तरह फूलकुमारी देवी विजेता घोषित हुईं.

84 वोट से हराया: मसौढ़ी के चरमा पैक्स से राकेश कुमार निरंजन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मंजू देवी (पति मुकेश कुमार) को 84 वोट से हराया. राकेश कुमार निरंजन को 476 वोट मिले, जबकि मंजू देवी को 393 वोट मिले.

Masaurhi PACS Election
पैक्स चुनाव के नतीजे घोषित (ETV Bharat)

वहीं, सोनमई पंचायत में रून्ती देवी को 389 वोट मिले और निकटतम प्रतिद्वंदी कंचन कुमारी को 322 वोट मिले. जहां 67 वोट से रून्ती देवी विजय घोषित हुईं. पुनपुन प्रखंड के पैमार पैक्स में रामसेन कुमार सिंह 93 वोट से विजयी घोषित हुए.

शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न: इस चुनाव में कुल 1481 मतदाताओं में से लगभग 70 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. मतदान की तरह मतगणना भी पूरी तरह शांतिपूर्ण रही प्रशासन की कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच निष्पक्ष तरीके से मतों की गिनती पूरी की गई.

बिहार के 29 जिलों में 363 प्राथमिक कृषि साख समितियों का चुनाव 20 अप्रैल यानी सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ. पैक्स अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए मतगणना हुई. हालांकि मतदाता सूची में विसंगतियों के कारण 11 पैक्सों का चुनाव स्थगित कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: बिहार में आज PACS का चुनाव, पैक्स अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए वोटिंग जारी

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