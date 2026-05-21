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बिहार में PACS चुनाव हुआ दिलचस्प, पति के सामने मैदान में उतरी पत्नी

पिछले साल 2024 में ही पैक्स अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जितेंद्र प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की थी. हालांकि तीन सदस्यों के इस्तीफे के बाद फिर से चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की घोषणा की है. उसी सिलसिले में दोनों ने नोमिनेशन दाखिल किया है.

पत्नी मुखिया, पति पूर्व प्रमुख: खास बात ये है कि नामांकन करने वाली पत्नी कांति देवी वर्तमान में पंचायत की मुखिया हैं, जबकि उनके पति जितेंद्र प्रसाद यादव शेरघाटी प्रखंड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं. जितेंद्र इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

पति-पत्नी ने भरा पर्चा: पैक्स अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शेरघाटी प्रखंड में नामांकन हो रहा है. यहां नामांकन शुरू होते ही एक घर की राजनीति की कहानी चुनावी मैदान तक पहुंच गई है. पैक्स अध्यक्ष पद के लिए पति और पत्नी आमने-सामने चुनावी मैदान में उतर आए हैं. दोनों ने नामांकन का पर्चा भी भर दिया है. दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.

चुनावी रणनीति या फिर आपसी रंजिश?: पैक्स अध्यक्ष पद चुनाव में पति-पत्नी आमने सामने हैं, जिससे गांव की गलियों से लेकर शहर तक हर जगह इसी चुनाव की चर्चा हो रही है. कुछ लोग इसे पंचायत की राजनीति का सबसे दिलचस्प मुकाबला बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे चुनावी रणनीति भी बता रहे हैं.

क्या बोले पति-पत्नी?: नामांकन करने वाले पति जितेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है. हालांकि उनका कहना है कि परिवार की आपसी सहमति के बाद ही ये फैसला लिया गया है.

"मैने और मेरी पत्नी ने नामांकन कराया है. परिवार में विचार विमर्श करके किसी एक सदस्य का नामांकन वापिस हो सकता है. अभी नामांकन कर दिया है. आगे देखते हैं."- जितेंद्र प्रसाद यादव, पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार

पंचायत में 580 वोटर: पैक्स अध्यक्ष पद के चुनाव में आम वोटरों की भागीदारी नहीं होती है. इस में पैक्स पद के चुनाव में वोट करने वाले कम संख्या में वोटर होते हैं. इस पंचायत में अभी वर्तमान में 580 वोटर हैं, जो इन पति-पत्नी और अन्य प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे.

कब होगा मतदान?: पैक्स अध्यक्ष पद का चुनाव 3 जून को होगा और उसी दिन मतगणन होगी. पंचायत के साथ जिला और प्रखंड के लोगों की नजर अब 3 जून पर टिकी हुई है, क्योंकि कुछ लोग कांति देवी के विकास कार्यों को मुद्दा बना रहे हैं तो कुछ लोग जितेंद्र प्रसाद यादव के पुराने राजनीतिक अनुभव को उनके मजबूत पक्ष मान रहे हैं. कांति देवी महिलाओं और युवाओं को जोड़कर अपना समर्थन मजबूत करने में जुटी हैं, जबकि जितेंद्र यादव भी लगातार जनसंपर्क अभियान चला कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं.

पैक्स प्राथमिक कृषि खास सहयोग समिति यानी पैक्स आम लोगों को सुविधा मुहैया करता है. पैक्स एक सहकारी समिति है, ये किसानों को सस्ती ब्याज पर लोन, बीज, खाद और दवाइयां भी उपलब्ध करवाती है. इससे किसानों को बहुत लाभ होता है. पैक्स चुनाव में इसके सदस्य ही वोटिंग कर सकते हैं, इसका चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार करवाता है.

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