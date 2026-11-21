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प्रधानमंत्री के दौरे पर विपक्ष का हमला, किसी ने पूछा बिहार को क्या मिला तो किसी ने याद दिलाए पुराने वादे

प्रधानमंत्री के दौरे पर विपक्ष का हमला ( ETV Bharat )

पटना/वैशाली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन कर बिहार को बड़ी सौगात दी. इसके साथ ही 21 विभागों की 227 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया, जिनकी कुल लागत 34 हजार 470 करोड़ रुपये से अधिक है.

1243 एकड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी गई. सरकार इन परियोजनाओं को बिहार के विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन इन सौगातों के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.