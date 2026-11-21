प्रधानमंत्री के दौरे पर विपक्ष का हमला, किसी ने पूछा बिहार को क्या मिला तो किसी ने याद दिलाए पुराने वादे
नीतीश सेतु के उद्घाटन पर विपक्ष ने उठाए सवाल, प्रशांत किशोर ने पुल का श्रेय नीतीश को दिया तो आरजेडी-कांग्रेस ने केंद्र को घेरा. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र
Published : November 21, 2026 at 8:59 PM IST
पटना/वैशाली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन कर बिहार को बड़ी सौगात दी. इसके साथ ही 21 विभागों की 227 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया, जिनकी कुल लागत 34 हजार 470 करोड़ रुपये से अधिक है.
1243 एकड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी गई. सरकार इन परियोजनाओं को बिहार के विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन इन सौगातों के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.
पुल के नामकरण पर आरजेडी के सवाल
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने को लेकर आरजेडी लगातार सवाल उठा रही है. पार्टी की ओर से 2016 के विधानसभा भाषण से लेकर पुराने पत्र और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पुल निर्माण की प्रक्रिया कब और किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी.
विपक्ष का आरोप है कि विकास परियोजनाओं के नामकरण और श्रेय को लेकर राजनीति की जा रही है. कांग्रेस भी विशेष राज्य के दर्जे समेत बिहार से जुड़े पुराने वादों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है.
नीतीश कुमार के विजन का प्रतीक है 'नीतीश सेतु'
नीतीश सेतु के नामकरण को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि उनके पिता के नाम पर पुल का नाम रखा जाना उनके विजन और बिहार के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
''बिहार की बीस वर्षों तक सेवा करने में नीतीश कुमार का जो योगदान रहा है, यह उसका सम्मान है. इस पुल से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होगा. राघोपुर सहित आसपास के इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी. पुल से उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास के रास्ते खुलेंगे.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को दिया पुल का श्रेय
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश सेतु को लेकर एक तरफ नीतीश कुमार की तारीफ की तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से बिहार के विकास पर जवाब मांगा. प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक इस पुल का टेंडर 2014 से पहले ही अवार्ड हो चुका था.
''2015 में महागठबंधन की सरकार बनने से पहले ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी. ऐसे में इस पुल का श्रेय कम से कम सौ फीसदी नीतीश कुमार को जाता है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कों और पुलों के निर्माण को हमेशा प्राथमिकता दी और यह पुल उसी सोच का उदाहरण है.''- प्रशांत कुमार, विधायक एवं संयोजक जन सुराज
बिहार की पिछड़ती अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री से मांगा जवाब
प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि बारह साल से केंद्र में सरकार होने के बावजूद बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले लगातार पीछे क्यों छूटता जा रहा है? उन्होंने प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, शिक्षा और राज्य की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले महज 33 प्रतिशत रह गई है.
पीके ने दावा किया कि आजादी के समय बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की करीब 70 प्रतिशत थी, जबकि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के बाद यह करीब 40 प्रतिशत थी. अब यह घटकर 33 प्रतिशत पर पहुंच गई है.
तीन सवालों का जवाब दें प्रधानमंत्री
प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री के सामने बिहार से जुड़े तीन बड़े सवाल रखे. उन्होंने पूछा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ता बिहार कब विकास के मामले में बराबरी पर खड़ा होगा? बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए सूरत, मोरबी, जामनगर और पोरबंदर जैसे दूसरे शहरों में पलायन कब बंद करना पड़ेगा? वहीं, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा?
''पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखने से ज्यादा अच्छा होता कि उनके कार्यकाल में शुरू की गई सात निश्चय जैसी योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाता. इससे नीतीश कुमार का सम्मान और बढ़ता.''- प्रशांत कुमार, विधायक एवं संयोजक जन सुराज
आरजेडी ने विशेष राज्य के दर्जे का वादा याद दिलाया
इधर, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते इस पुल का शिलान्यास और शुभारंभ हुआ था, लेकिन अब मुख्यमंत्री बदलने के बाद उनके नाम पर पुल का नामकरण किया गया है.
शक्ति सिंह यादव ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो पुराने वादों को भी याद रखें. शक्ति सिंह यादव ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के वादे का जिक्र किया.
गंगा मैया की शपथ देकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग
शक्ति सिंह यादव ने प्रधानमंत्री से कहा कि जिस गंगा नदी पर बने पुल का उद्घाटन करने वे आ रहे हैं, उसी गंगा मैया की शपथ लेकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान करें. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने एनडीए को जनादेश दिया है और अब डबल इंजन की सरकार है. ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की दिशा में फैसला होना चाहिए.
''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पैसे से बनी योजनाओं का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन राज्य की पुरानी मांगों और वादों पर कोई ठोस पहल नहीं कर रहे हैं.''- शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता, आरजेडी
'टूरिस्ट की तरह आते हैं प्रधानमंत्री'- कांग्रेस
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी प्रधानमंत्री के दौरे पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के अलग-अलग राज्यों में टूरिस्ट की तरह आते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन उनके आने से राज्य को क्या लाभ मिलता है, यह बड़ा सवाल है. राजेश राम ने नीतीश सेतु के निर्माण में केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया.
''इस पुल के निर्माण के लिए आईडीबीआई बैंक से कर्ज लिया गया है और इसमें केंद्र सरकार की कोई वित्तीय हिस्सेदारी नहीं है. बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की है, ऐसे में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए.''- राजेश राम, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस
पटना विश्वविद्यालय और चीनी मिलों का भी उठाया मुद्दा
राजेश राम ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग पूरी नहीं होने पर भी प्रधानमंत्री को घेरा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते इस मांग को उठाते रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री के पुराने चुनावी वादे की याद दिलाते हुए बिहार की बंद चीनी मिलों का मुद्दा उठाया.
''प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान कहा था कि बिहार की चीनी मिलों में बनी चीनी से चाय पिएंगे. ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो उन्हें उन चीनी मिलों की चीनी से चाय पीकर जाना चाहिए, जिनका वादा उन्होंने किया था.''-राजेश राम, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस
विकास की सौगातों के बीच पुराने वादों का हिसाब
दरअसल, प्रधानमंत्री के दौरे पर 34 हजार 470 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तथा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधारशिला रखे जाने के बावजूद विपक्ष संतुष्ट नहीं दिख रहा है. आरजेडी और कांग्रेस जहां विशेष राज्य के दर्जे, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने, बंद चीनी मिलों और पुल निर्माण के श्रेय जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही हैं.
श्रेय लेने की होड़ और सियासत
वहीं प्रशांत किशोर ने पुल का श्रेय नीतीश कुमार को देते हुए बिहार की आर्थिक स्थिति और पलायन पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है. यानी एक तरफ सरकार विकास परियोजनाओं को बिहार की बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इन परियोजनाओं के श्रेय और बिहार के अधिकारों को लेकर सवाल उठा रहा है. अब देखना होगा कि विकास की इन सौगातों का राजनीतिक लाभ किसे मिलता है.
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