बिहार में परीक्षा नीति से 50 हजार नौकरियां खतरे में, मुश्किल में प्राइवेट एग्जाम सेंटर.. CM नीतीश से लगाई गुहार

बिहार में परीक्षा नीति से बिहार के 250 ऑनलाइन सेंटरों का अस्तित्व खतरे में आ गया है. एसोसिएशन ने सरकार से मदद की गुहार लगाई.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 13, 2026 at 5:49 PM IST

7 Min Read
पटना: बिहार ऑनलाइन सेंटर एसोसिएशन ने बिहार सरकार की वर्तमान परीक्षा नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पटना में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि इस नीति के कारण प्रदेश के करीब 250 निजी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटरों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है. इसके कारण सीधे तौर पर 50000 लोगों के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो गया है. उन्होंने बताया कि यह नीति वर्षों से कार्यरत स्थानीय परीक्षा केंद्रों को पूरी तरह बंद करने के लिए मजबूर कर रही है.

सरकारी केंद्रों में भारी निवेश: कन्हैया सिंह ने कहा कि बिहार सरकार और BSEB द्वारा बनाए गए बापू परीक्षा केंद्र और आदर्श परीक्षा केंद्रों में अब तक लगभग 11500 कंप्यूटर नोड्स लगाए जा चुके हैं. इसके अलावा हाल ही में 10000 नए कंप्यूटर लगाने के लिए निविदा भी जारी की गई है. उन्होंने बताया कि ये सभी परीक्षा केंद्र पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित हैं, जिनका संचालन बड़ी निजी कंपनियों के हाथों में है. ऊपर से हाल ही में बेल्ट्रॉन की परीक्षा में निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है.

पीपीपी मॉडल पर सवाल: एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि नाम भले ही सरकारी परीक्षा केंद्रों का हो, लेकिन वास्तव में ये भी निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं. ऐसे में संघ का प्रश्न है कि जब बड़ी निजी कंपनियों को पीपीपी मोड पर परीक्षा केंद्र चलाने का अवसर दिया जा सकता है तो बिहार के स्थानीय और योग्य निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों को क्यों पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है. कन्हैया सिंह ने कहा कि निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र अपने आप में एक परी इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हुई है और अब इस इंडस्ट्री को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है.

निजी केंद्रों का पुराना योगदान: कन्हैया सिंह ने कहा कि बिहार में लगभग 250 निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें करीब 15000 से अधिक कंप्यूटर नोड्स उपलब्ध हैं. इनमें से कई केंद्र वर्ष 2010-11 से लगातार परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं. उस दौर में जब बिहार में कोई सरकारी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र नहीं था, तब इन्हीं निजी केंद्रों ने अपने संसाधनों के बल पर राज्य में ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम को स्थापित किया.

उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए एजेंसी चयनित कर दी और एजेंसियों ने उद्यमियों के साथ बैठकर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने की मांग की. बाद में इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप होकर जब हजारों लोग इससे रोजगार से जुड़ गए हैं तो सरकार कह रही है कि राज्य में निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर कोई परीक्षा नहीं होगी.

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का अनुभव: कन्हैया सिंह ने बताया कि पिछले 14-15 वर्षों से बिहार के निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों ने आईबीपीएस, जेईई (मेन और एडवांस), एसएससी, रेलवे, नीट, गेट, डीआरडीओ सहित कई प्रतिष्ठित कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को सफलतापूर्वक आयोजित किया है. इन केंद्रों ने हमेशा पारदर्शिता, तकनीकी मजबूती और सुरक्षा मानकों का पालन किया है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को लाभ मिला है. बिहार के अलावा देश में कहीं भी ऐसा नहीं है कि सरकार अपने स्तर से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र चलाती है. सरकार अपना परीक्षा केंद्र चल रही है तो ठीक है लेकिन निजी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन पर रोक अनुचित है.

रोजगार पर मंडराता संकट: कन्हैया सिंह के अनुसार निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों से प्रत्यक्ष रूप से 50000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है. कई संचालकों ने जमीन बेचकर, कर्ज लेकर और जीवनभर की पूंजी लगाकर ये केंद्र स्थापित किए हैं. अब जब सरकारी परीक्षाएं पूरी तरह पीपीपी मोड के केंद्रों तक सीमित कर दी गई हैं तो इन निजी केंद्रों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

"इन केंद्रों से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका इसी सेक्टर पर निर्भर है. बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया और अन्य जरूरी खर्च इसी आमदनी से चलते हैं. यदि यह आमदनी बंद हो गई तो हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा. यह केवल व्यवसाय का नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय संकट का भी सवाल है. यदि समय रहते इस पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो पूरा सेक्टर बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा."- कन्हैया सिंह, अध्यक्ष, बिहार ऑनलाइन सेंटर एसोसिएशन

सरकार से की ये प्रमुख मांग: एसोसिएशन की ओर से सबसे प्रमुख मांग यह रखी गई कि जिस तरह पीपीपी मोड पर बड़ी निजी कंपनियों को परीक्षा केंद्र चलाने का अवसर दिया गया है, उसी तरह स्थानीय, योग्य और प्रमाणित निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों को भी समान अवसर दिया जाए. कन्हैया सिंह ने कहा कि इससे निष्पक्षता बनी रहेगी और हजारों परिवार बेरोजगार होने से बच सकेंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की.

सरकार पर लगाया आरोप: एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वर्तमान में बिहार सरकार की एक भी परीक्षा निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों को नहीं दी जा रही है. यह निर्णय छोटे और मध्यम स्तर के परीक्षा केंद्रों को खत्म करने की सुनियोजित मंशा को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस संबंध में ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, दोनों उपमुख्यमंत्री, आईटी मंत्री और उद्योग मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और आग्रह करेंगे की निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों को परीक्षा आयोजन से वंचित न किया जाए.

गहना बेचकर शुरू किया था ऑनलाइन परीक्षा केंद्र: इस मौके पर 50 से अधिक ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के संचालक मौजूद रहे और सभी ने एक सुर में सरकार से नीति में बदलाव की मांग की. निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की संचारी का वीणा कुमारी ने बताया कि आज सरकार महिलाओं को 10 हजार उद्योग लगाने के लिए दे रही है और फिर 2 लाख की मदद कर रही है लेकिन जब ऑनलाइन परीक्षा केंद्र नहीं थे, तब प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना गहना बेचकर कंप्यूटर खरीदे और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया.

"ऑनलाइन परीक्षा केंद्र स्थापित करके न सिर्फ खुद को उद्यमी बनाया बल्कि दर्जनों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ा. मुख्यमंत्री न्याय प्रिय व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं तो उनसे वह गुहार लगा रही हैं कि उनके उद्योग को बंद होने से बचाया जाए."- वीणा कुमारी, संचारी, निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र

ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के लिए बने नीति: वीणा कुमारी ने कहा कि सरकार से यह भी आग्रह करेंगी कि निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के लिए एक पॉलिसी सरकार अपने स्तर से बनाए, क्योंकि बिहार में अभी के समय एक बड़ा उद्योग बन चुका है. सरकार किसी बहाली को आयोजित करने के लिए एक परीक्षा एजेंसी को चयनित करती है और परीक्षा एजेंसी निविदा निकालती है. जो ऑनलाइन सेंटर उसके नियमों को फॉलो करते हैं, वह भाग लेते हैं और परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी लेते हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा एजेंसी अपने नीचे फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र को पैसा देती है. इसके कारण परीक्षा का उचित रेट भी नहीं मिलता है और कई बार परीक्षा आयोजन का पैसा फंस जाता है. साल 2023 में आयोजित हुई सक्षमता और एसटीइटी परीक्षा का अभी तक पैसा ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों को नहीं मिला है.

