ETV Bharat / state

बिहार में होली-रमजान पर हाई अलर्ट, 30 हजार पुलिस बल तैनात.. DGP बोले 'उपद्रवियों पर कड़ी नजर'

पटना: इस साल होली और रमजान एक साथ पड़ने से बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने बताया कि राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए लगभग 30 हजार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. होली 3 और 4 मार्च को मनाई जा रही है, जबकि रमजान फरवरी के मध्य से शुरू हो चुका है. इन त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

व्यापक सुरक्षा बल तैनात: पटना सहित सभी जिलों में करीब 30 हजार पुलिसकर्मियों, बीएसएपी, रेंज रिजर्व, सीएपीएफ, ट्रेनी कांस्टेबल और होमगार्ड्स की तैनाती की गई है. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां अतिरिक्त बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं. डीजीपी ने कहा कि यह तैनाती कानून-व्यवस्था बनाए रखने और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए की गई है.

बिहार डीजीपी विनय कुमार की अपील (ETV Bharat)

संवेदनशील क्षेत्रों पर फोकस: डीजीपी विनय कुमार ने निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और संयुक्त गश्ती अभियान चलाए जा रहे हैं. जिला स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों को लगातार गश्त करने और स्थिति पर पैनी नजर रखने का आदेश दिया गया है. क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई हो सके.

अफवाहों और सोशल मीडिया पर निगरानी: पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. भ्रामक, आपत्तिजनक या माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट्स पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों या अफवाह फैलाने की कोशिश पर सख्ती बरती जाए. पहले ही हजारों असामाजिक तत्वों से बॉन्ड भरवाए गए हैं.