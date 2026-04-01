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बिहार के DGP से ज्यादा अमीर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पत्नी भी करोड़पति

बिहार सरकार के मुख्य सचिव डीजीपी सहित आला अधिकारियों ने संपत्ति की घोषणा की है. इसमें अधिकारी से ज्यादा उनकी पत्नियां अमीर है.

Bihar Officers Assets
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 10:17 AM IST

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पटना: बिहार में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों की संपत्ति की घोषणा के बाद अब बिहार सरकार के मुख्य सचिव डीजीपी सहित आला अधिकारियों ने 31 मार्च को अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी है. मुख्यमंत्री और सभी मंत्री 31 दिसंबर को ही अपनी संपत्ति की घोषणा कर चुके है. जारी की गई संपत्ति की घोषणा में ज्यादातर अधिकारियों से उनकी पत्नियां अमीर हैं.

प्रत्यय अमृत (मुख्य सचिव)

  • नकद: 15,400
  • बैंक जमा: 5.50 लाख
  • म्युचुअल फंड: 3.15 लाख
  • गुड़गांव में फ्लैट: 16.79 लाख
  • जेवर: 20 ग्राम सोना
  • कार: पुरानी मारुति एस्टीम
  • जमीन: मुजफ्फरपुर में 1.2 कट्ठा 14 धूर जमीन
  • कर्ज: 42 लाख

पत्नी की संपत्ति

  • नकद: 10,450
  • बैंक जमा: 51 लाख
  • PF खाता: 22 लाख
  • PPF खाता: 3.15 करोड़
  • जेवर: 970 ग्राम सोना और 3 किलो

विनय कुमार (DGP, बिहार) की संपत्ति का विवरण

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बिहार डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)
  • नकद राशि: शून्य
  • बैंक जमा: 32.55 लाख
  • अचल संपत्ति (फ्लैट): नोएडा में 44 लाख का फ्लैट
  • जेवर (सोना): 25 लाख
  • वाहन: हुंडई i10 कार

डॉ. एन. विजयलक्ष्मी (ACS)

  • नकद राशि: 15,000
  • बैंक जमा: 11.33 लाख
  • फिक्स्ड डिपॉजिट (FD): 88 लाख
  • निवेश (गोल्ड बॉन्ड): 13 लाख
  • फ्लैट: पटना और तमिलनाडु में
  • जेवर: 1250 ग्राम आभूषण

संतोष कुमार मल्ल (प्रधान सचिव)

  • नकद: 4,900
  • बैंक जमा: 16.50 लाख
  • निवेश (Mutual Funds): 1.32 करोड़

पत्नी (डॉक्टर)

  • नकद: 9 लाख
  • जेवर: 310 ग्राम सोना
  • अचल संपत्ति: उत्तर प्रदेश में 8.31 हेक्टेयर भूमि
  • मकान: गोवा में 3.37 करोड़ का मकान

डॉ. बी राजेंद्र (ACS) की संपत्ति

  • अचल संपत्ति: तेलंगाना में 3.52 एकड़ भूमि (कृषि योग्य)
  • जेवर: शून्य
  • पत्नी की संपत्ति
  • बैंक जमा: 21.08 लाख से अधिक
  • जेवर: 250 ग्राम सोना

अरविंद कुमार चौधरी (प्रधान सचिव, गृह विभाग)

  • नकद राशि: 52,000
  • बैंक जमा: 10.09 लाख
  • निवेश (बॉन्ड्स): 14.52 लाख
  • जेवर (सोना): 4.84 लाख

पत्नी की संपत्ति

  • आभूषण : 43.75 लाख
  • सोना: 37.25 लाख
  • हीरा: 6.50 लाख

कुंदन कृष्णन (डीजी, अभियान)

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कुंदन कृष्णन (डीजी, अभियान) (ETV Bharat)
  • नकद राशि: 40,000
  • बैंक जमा: 47.00 लाख
  • शेयर बाजार: 24.29 लाख निवेश
  • वाहन: कोई गाड़ी नहीं

पत्नी की संपत्ति

  • वाहन: मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर
  • फ्लैट: 3 BHK गुरुग्राम
  • भूमि: नालंदा में जमीन
  • आवास: पटना में पैतृक घर

राजकुमार (सचिव, परिवहन विभाग)

  • नकद राशि: 6,52,000
  • घर: पटना में एक अपार्टमेंट
  • लोन: 75 लाख

पत्नी की संपत्ति

  • नकद: 9 लाख 12000 हजार
  • आवास: पटना शिवपुरी में अपार्टमेंट
  • लोन: 75 लाख

मनोज कुमार सिंह (सचिव, ऊर्जा विभाग)

  • नकद: 25,000
  • बैंक में जमा 9,43,000
  • PPF : 18 लाख
  • जेवर: 150 ग्राम सोना

पत्नी की संपत्ति

  • जेवर: 1625 ग्राम सोना और कीमती पत्थर
  • जमीन: देहरादून में 1.85 करोड़ की जमीन
  • फ्लैट: दिल्ली (ओखला) में 1 करोड़ 85 लाख का संयुक्त फ्लैट

कुंदन कुमार (सचिव, उद्योग विभाग)

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कुंदन कुमार (सचिव, उद्योग विभाग) (ETV Bharat)
  • नकद राशि: 20,000
  • बैंक जमा: 1.08 करोड़
  • शेयर बाजार: 1.25 करोड़ का निवेश
  • म्युचुअल फंड: 60 लाख का निवेश
  • जेवर: 150 ग्राम आभूषण

पत्नी की संपत्ति

  • नकद राशि: 54,000
  • म्युचुअल फंड: 1.17 करोड़ का निवेश
  • जेवर: 500 ग्राम आभूषण

सचिव पंकज कुमार (ग्रामीण विकास विभाग प्रधान सचिव )

  • बैंक जमा: 96.00 लाख
  • पीएफ (PF) खाता: 26.00 लाख
  • जेवर : 3.00 लाख
  • वाहन: एक पुराना स्कूटर
  • लोन: 67.00 लाख

पत्नी की संपत्ति

  • फ्लैट: 30.00 लाख
  • जेवर: 37.00 लाख के गहने

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