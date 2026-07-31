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बिहार में पुलिस वर्दी पहनकर ठगी! नोट डबल करने का झांसा देकर लूटते थे, मोतिहारी पुलिस ने 9 दबोचे

बिहार में पुलिस की वर्दी पहनकर नोट डबल करने का झांसा देकर लूटते थे, जिनके कारनामे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई. पढ़ें

Motihari Note Doubling Gang Busted
मोतिहारी में में नोट डबल गैंग का बड़ा खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 8:23 AM IST

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मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की मुफ्फसिल थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए जाली नोट के कारोबार और नोट डबल गैंग का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में बिहार पुलिस का एक बर्खास्त बीएमपी जवान और दो बर्खास्त होमगार्ड जवान भी शामिल हैं. कार्रवाई के दौरान जाली नोट, हथियार, पुलिस वर्दी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं.

मोतिहारी में नोट डबल गैंग का खुलासा : मुफ्फसिल थाना पुलिस के अनुसार 28 जुलाई 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार पुलिस से बर्खास्त सिपाही बिदुर सहनी इस पूरे गिरोह का मुख्य सरगना है. सहनी अपने साथियों के साथ जाली नोट के कारोबार, ठगी और हथियार के बल पर लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम देता है. सूचना के आधार पर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया.

9 गिरफ्तार, बर्खास्त जवान भी शामिल : सूचना के सत्यापन के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कुवांरी देवी चौक पर छापेमारी की. इस दौरान मुख्य आरोपी बिदुर सहनी को उसके दो सहयोगी आकाश कुमार और प्रदीप कुमार जयसवाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. तीनों के पास से जाली नोट और नकद राशि बरामद की गई.

बासमनपुर गांव में पुलिस की छापेमारी : पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बासमनपुर गांव में गिरोह के अन्य सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी की. यहां से पुलिस ने राम प्रवेश भगत, कुंदन कुमार और चंदेश्वर गिरी को गिरफ्तार किया. कुंदन कुमार के घर से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया, जबकि अमिरी पंडित के घर से पुलिस वर्दी के तीन पैंट, दो शर्ट और एक बेल्ट बरामद किए गए.

Motihari Note Doubling Gang Busted
9 गिरफ्तार, बर्खास्त जवान भी शामिल (ETV Bharat)

घर में छापे जा रहे थे जाली नोट : छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर से जाली नोट और सादे नोटों के बंडल बरामद किए. पुलिस ने गिरोह के पास से 34 हजार रुपये नकद, 'चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया'' अंकित 500 रुपये के नोट जैसे दिखने वाले चार लाख रुपये के जाली नोट, 200 और 100 रुपये के नोट के आकार में कटे सादे कागज, आठ मोबाइल फोन और तीन मोटरसाइकिल भी जब्त की हैं.

क्या बोली पुलिस? : मुफ्फसिल थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि, यह गिरोह लोगों को रुपये दोगुना या तीन गुना करने का लालच देकर जाली नोट थमाता था और कई मामलों में पुलिस की वर्दी में हथियार का भय दिखाकर ठगी और लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देता था. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार अन्य जिलों से भी जुड़े हो सकते हैं.

''इस संबंध में मुफ्फसिल थाना में मामला दर्ज कर सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों और इसके नेटवर्क की भी जांच में जुटी है.'' - अमित कुमार, मुफ्फसिल थाना प्रभारी

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