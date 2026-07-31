ETV Bharat / state

बिहार में पुलिस वर्दी पहनकर ठगी! नोट डबल करने का झांसा देकर लूटते थे, मोतिहारी पुलिस ने 9 दबोचे

मोतिहारी में में नोट डबल गैंग का बड़ा खुलासा ( ETV Bharat )