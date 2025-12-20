ETV Bharat / state

बिहार में सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी, सिर्फ 33% शिक्षक पास, जानें कैसे चेक करें परिणाम

पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शनिवार को नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा (CTT) 2025 के चौथे चरण का परिणाम घोषित कर दिया है. यह परीक्षा कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 में कार्यरत शिक्षकों के लिए कराई गई थी.

परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध: बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा परिणाम समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. शिक्षक अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर परिणाम चेक कर सकते हैं. यह परिणाम पूरी तरह प्रोविजनल है.

कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 33.02: इस चरण की परीक्षा 24 से 27 सितंबर, 12 अक्टूबर और 22 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी. कुल 14,936 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 4,932 सफल घोषित किए गए. इस प्रकार कुल पास प्रतिशत 33.02 रहा.

वर्गवार परिणाम विवरण: कक्षा 1 से 5 के लिए 13,726 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 4,182 सफल हुए. पास प्रतिशत 30.47 रहा. कक्षा 6 से 8 में 387 अभ्यर्थियों में से 266 उत्तीर्ण हुए, पास प्रतिशत 68.73. कक्षा 9 से 10 में 592 में से 354 सफल, पास प्रतिशत 59.80. कक्षा 11 से 12 में 231 में से 130 उत्तीर्ण हुए, पास प्रतिशत 56.28 रहा.

महिलाओं की भागीदारी अधिक: परीक्षा में कुल 8,501 महिला शिक्षिकाएं और 6,435 पुरुष शिक्षक शामिल हुए. सफल अभ्यर्थियों में 2,725 महिलाएं और 2,207 पुरुष शामिल हैं.