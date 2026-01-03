ETV Bharat / state

नियोजित शिक्षकों के लिए अंतिम मौका, 6 दिन में नहीं भरा फॉर्म तो सरकारी कर्मी बनने का सपना होगा खत्म

पटना : बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए सरकारी कर्मी बनने की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. राज्य सरकार द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा के पांचवें और अंतिम चरण को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है.

9 जनवरी आवेदन की अंतिम तिथि : राज्य के करीब 53 हजार नियोजित शिक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक इस परीक्षा के लिए या तो आवेदन नहीं किया है और किया है तो क्वालिफाई नहीं किया है. शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि 9 जनवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है और इसके बाद किसी भी हाल में मौका नहीं दिया जाएगा.

राज्य कर्मी बनने का आखिरी मौका : ऐसे में अगर नियोजित शिक्षक 9 जनवरी तक आवेदन नहीं करते हैं, तो वे न केवल राज्य कर्मी बनने से वंचित रह जाएंगे, बल्कि सरकारी कर्मियों को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ भी नहीं ले पाएंगे. राज्य सरकार की ओर से यह स्पष्ट संदेश पूर्व में ही दिया जा चुका है कि सक्षमता परीक्षा पास करना नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिए अनिवार्य शर्त है.

तमाम शिक्षक संगठन पहले यह दावा कर रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट है. ऐसे में नियोजित शिक्षकों के पास सरकारी कर्मी बनने का यह अंतिम अवसर माना जा रहा है.

क्या है सक्षमता परीक्षा और क्यों है जरूरी? : सक्षमता परीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों की शैक्षणिक दक्षता जांचने के लिए आयोजित की जा रही है. विभिन्न निकायों से बाहर नियोजित शिक्षकों के गुणवत्ता पर कई बार प्रश्न खड़े हुए थे. दूसरी ओर नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी बनाने की मांग कर रहे थे. इन सबके बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सक्षमता परीक्षा जैसा मामूली परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक का राज्य कर्मी बन सकेंगे.

सरकार ने स्पष्ट किया कि समान कार्य के लिए समान सेवा शर्तें सुनिश्चित करने और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से यह परीक्षा जरूरी है. जो शिक्षक इस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा और वे नियमित शिक्षकों की तरह वेतन, पेंशन, इंश्योरेंस और अन्य सरकारी लाभ पाने के हकदार बनेंगे.

40 प्रतिशत अंक लाना है अनिवार्य : सक्षमता परीक्षा में सामान्य श्रेणी के शिक्षकों को न्यूनतम 40%, पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों को 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों को न्यूनतम 34% और अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग और महिला शिक्षकों को न्यूनतम 32% अंक लाना अनिवार्य है. शिक्षा विभाग के मुताबिक, परीक्षा का स्तर बहुत कठिन नहीं रखा गया है, ताकि योग्य शिक्षक आसानी से पास हो सकें. इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, और ऐसे शिक्षकों के लिए यह आखरी मौका है.

शिक्षकों की आपत्ति हो गई है दूर : सक्षमता परीक्षा का सिलेबस शिक्षकों के स्तर और विषय के अनुसार तय किया गया है. स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के अध्यक्ष पिंटू कुमार ने कहा कि जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनसे वह अनुरोध करेंगे कि इस परीक्षा में जरूर शामिल हो.

''सिलेबस जो शिक्षक बहाली के परीक्षा का है वही है लेकिन सक्षमता परीक्षा और शिक्षक बहाली परीक्षा कंडक्ट कराने वाली परीक्षा एजेंसी अलग-अलग है. ऐसे में प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड एक अलग विषय है. हालांकि पहले जो शिक्षक इस परीक्षा का विरोध कर रहे थे और जिन बिंदु पर आपत्ती जाता रहे थे वह सब सरकार ने दूर कर दिया है. जिस विद्यालय में पोस्टेड हैं उसी में उन्हें राज्य कर्मी बनाया जा रहा है और सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जा रहा है.''- पिंटू कुमार, अध्यक्ष, स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ

