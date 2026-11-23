घर बैठे होगी जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई, बिहार के सभी 900 राजस्व न्यायालय बने वर्चुअल कोर्ट
Bihar Virtual Revenue Court: बिहार के सभी 900 राजस्व न्यायालयों को वर्चुअल कोर्ट में बदल दिया गया है. अब रैयत घर सुनवाई होगी. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 23, 2026 at 8:00 PM IST
पटना : बिहार में जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे और राजस्व मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के सभी 900 राजस्व न्यायालयों को वर्चुअल कोर्ट में तब्दील कर दिया गया है. अब रैयतों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन समेत अन्य राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए बार-बार न्यायालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. घर बैठे वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की सुविधा मिलेगी.
तारीख पर तारीख से मिलेगी राहत
सुनवाई के दौरान रैयतों की ओर से रखे गए पक्ष और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखी जाएगी. सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पहले राजस्व न्यायालयों में सुनवाई के लिए लोगों को अपना कामकाज छोड़कर उपस्थित होना पड़ता था. कई बार तारीख पर तारीख मिलने के कारण मामले वर्षों तक लंबित रहते थे.
"कुछ मामलों में चार साल तक सुनवाई पूरी नहीं हो पाती थी. अब तकनीक के इस्तेमाल से इस व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है, ताकि आम लोगों को समय पर न्याय मिल सके. वर्चुअल कोर्ट व्यवस्था के तहत पटना स्थित विभागीय मुख्यालय से राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों के कामकाज की सीधी निगरानी की जाएगी. किस मामले में कितनी बार तारीख दी गई, इस पर भी मुख्यालय की नजर रहेगी." -डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, राजस्व मंत्री
बिहार के सभी 900 राजस्व न्यायालय अब वर्चुअल कोर्ट में तब्दील, घर बैठे होगी मामलों की सुनवाई : डॉ.दिलीप कुमार जायसवाल @samrat4bjp @DilipJaiswalBJP @IPRDBihar #BiharBhumi #RCMS #VirtualHearing #DigitalBihar #BiharRevenueAndLandReformsDept https://t.co/EhwLryav9l— Revenue and Land Reforms Department (@BiharRevenue) November 23, 2026
ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे आवेदन, साक्ष्य और आदेश
किस रैयत को कितनी बार न्यायालय पहुंचना पड़ा और कितनी बार बिना सुनवाई के लौटना पड़ा, इन सभी पहलुओं पर मुख्यालय की नजर रहेगी. सुनवाई के दौरान रैयतों की ओर से रखे गए पक्ष को रिकॉर्ड कर सुरक्षित रखा जाएगा. इसके अलावा आवेदन, साक्ष्य, दस्तावेज और न्यायालयों की ओर से पारित आदेश भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे. इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी.
फैसलों की गुणवत्ता की होगी समीक्षा
मंत्री ने बताया कि केवल सुनवाई की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि राजस्व अधिकारियों के फैसलों की गुणवत्ता पर भी विभाग नजर रखेगा. अंचल अधिकारी (सीओ), भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) समेत अन्य सक्षम पदाधिकारियों की ओर से दिए जाने वाले निर्णयों की मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी. इसके लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की मदद ली जाएगी. किसी पदाधिकारी के फैसले में गुणवत्ता की कमी मिलने या रैयतों को अनावश्यक परेशानी होने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी.
एआई से होगी दलालों की पहचान
राजस्व कार्यालयों में दलालों की सक्रियता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों में लगे सीसीटीवी कैमरों को एआई मॉड्यूल से जोड़ने की योजना है. इसके माध्यम से कार्यालयों की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी और दलालों की पहचान करने में मदद मिलेगी. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कर्मचारियों और अमीनों को जीपीएस युक्त लैपटॉप
राजस्व कर्मचारियों को दिए गए लैपटॉप में जीपीएस लगाया गया है. अमीनों को भी जीपीएस युक्त लैपटॉप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनके कार्यों की निगरानी आसान होगी. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि 27 मई को कार्यभार संभालने के बाद से विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है. पिछले छह महीने में 144 पदाधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की गई है.
प्रेस विज्ञप्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 23.11.2026 बिहार के सभी 900 राजस्व न्यायालय अब वर्चुअल कोर्ट में तब्दील, घर बैठे होगी मामलों की सुनवाई : डॉ.दिलीप कुमार जायसवाल @samrat4bjp @DilipJaiswalBJP @IPRDBihar #BiharBhumi #RCMS #BiharRevenueAndLandReformsDept https://t.co/fOaz5afruu— Revenue and Land Reforms Department (@BiharRevenue) November 23, 2026
अतरी और बोधगया के अंचल अधिकारियों पर गिरी गाज
सोमवार को भी दो अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई. गया जिले के अतरी अंचल के अंचल अधिकारी दिलीप कुमार के खिलाफ जमीन के दाखिल-खारिज पर रोक लगाने के लिए 70 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद विभागीय कार्रवाई की गई है. वहीं, बोधगया के पूर्व अंचल अधिकारी कमल नयन कश्यप के खिलाफ दो वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है.
20 जिलों के 1,617 मौजों में भूमि सर्वे का प्रकाशन
बोधगया के पूर्व अंचल अधिकारी पर भू-हदबंदी अधिनियम की जमीन का दाखिल-खारिज करने के मामले में कार्रवाई हुई है. मंत्री ने राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 20 जिलों के 1,617 मौजों में सर्वे का प्रकाशन किया जा चुका है. अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित होने के बाद रैयतों को स्वामित्व कार्ड यानी पासबुक उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है.
अपील का मिलेगा अधिकार
उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक सात दिन पर अलग-अलग मौजों में प्रपत्र-25 का प्रकाशन किया जाएगा. इसके प्रकाशन के बाद भी रैयतों को तीन महीने के भीतर अपर समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार होगा. मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के विभिन्न चरणों में अपील की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही अभिलेखों का प्रकाशन किया जा रहा है, ताकि रैयतों के जमीन संबंधी अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके.
स्वामित्व कार्ड से कम होंगे जमीन से जुड़े विवाद
स्वामित्व कार्ड जारी होने से भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी. इससे भविष्य में जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने बिहार के लोगों से भूमि सर्वेक्षण में सक्रिय रूप से शामिल होने और विभाग को सहयोग देने की अपील की, ताकि निर्धारित समय में सर्वे का काम पूरा किया जा सके.
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