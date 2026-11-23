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घर बैठे होगी जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई, बिहार के सभी 900 राजस्व न्यायालय बने वर्चुअल कोर्ट

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे और राजस्व मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के सभी 900 राजस्व न्यायालयों को वर्चुअल कोर्ट में तब्दील कर दिया गया है. अब रैयतों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन समेत अन्य राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए बार-बार न्यायालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. घर बैठे वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की सुविधा मिलेगी.

तारीख पर तारीख से मिलेगी राहत

सुनवाई के दौरान रैयतों की ओर से रखे गए पक्ष और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखी जाएगी. सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पहले राजस्व न्यायालयों में सुनवाई के लिए लोगों को अपना कामकाज छोड़कर उपस्थित होना पड़ता था. कई बार तारीख पर तारीख मिलने के कारण मामले वर्षों तक लंबित रहते थे. "कुछ मामलों में चार साल तक सुनवाई पूरी नहीं हो पाती थी. अब तकनीक के इस्तेमाल से इस व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है, ताकि आम लोगों को समय पर न्याय मिल सके. वर्चुअल कोर्ट व्यवस्था के तहत पटना स्थित विभागीय मुख्यालय से राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों के कामकाज की सीधी निगरानी की जाएगी. किस मामले में कितनी बार तारीख दी गई, इस पर भी मुख्यालय की नजर रहेगी." -डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, राजस्व मंत्री ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे आवेदन, साक्ष्य और आदेश किस रैयत को कितनी बार न्यायालय पहुंचना पड़ा और कितनी बार बिना सुनवाई के लौटना पड़ा, इन सभी पहलुओं पर मुख्यालय की नजर रहेगी. सुनवाई के दौरान रैयतों की ओर से रखे गए पक्ष को रिकॉर्ड कर सुरक्षित रखा जाएगा. इसके अलावा आवेदन, साक्ष्य, दस्तावेज और न्यायालयों की ओर से पारित आदेश भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे. इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी. फैसलों की गुणवत्ता की होगी समीक्षा मंत्री ने बताया कि केवल सुनवाई की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि राजस्व अधिकारियों के फैसलों की गुणवत्ता पर भी विभाग नजर रखेगा. अंचल अधिकारी (सीओ), भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) समेत अन्य सक्षम पदाधिकारियों की ओर से दिए जाने वाले निर्णयों की मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी. इसके लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की मदद ली जाएगी. किसी पदाधिकारी के फैसले में गुणवत्ता की कमी मिलने या रैयतों को अनावश्यक परेशानी होने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी. एआई से होगी दलालों की पहचान राजस्व कार्यालयों में दलालों की सक्रियता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों में लगे सीसीटीवी कैमरों को एआई मॉड्यूल से जोड़ने की योजना है. इसके माध्यम से कार्यालयों की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी और दलालों की पहचान करने में मदद मिलेगी. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कर्मचारियों और अमीनों को जीपीएस युक्त लैपटॉप