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12 अप्रैल.. NDA विधानमंडल दल की बैठक लेंगे नीतीश कुमार, फिर देंगे CM पद से इस्तीफा?

नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे, उसके बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार फेसबुक हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 5, 2026 at 4:56 PM IST

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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद से ही बिहार में नई सरकार की गठन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा शुरू है. हालांकि आधिकारिक रूप से नई सरकार के गठन को लेकर कोई भी तिथि की घोषणा नहीं हुई है. जेडीयू के नेता जरूर कह रहे हैं कि 10 अप्रैल के बाद ही सरकार बनाने की प्रक्रिया, शुरू होगी.

दिल्ली से लौटकर देंगे इस्तीफा?: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे. जो जानकारी मिल रही है, उससे पहले 8 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक भी करेंगे. माना जा रहा है कि यह सीएम की अंतिम कैबिनेट हो सकती है, क्योंकि चर्चा है कि दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुर्सी छोड़े देंगे.

बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद (ETV Bharat)

12 को नीतीश लेंगे अहम बैठक: दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विधानमंडल दल की बैठक करेंगे. चर्चा है कि 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री विधानमंडल दल की बैठक कर सकते हैं. विधानमंडल दल की बैठक में ही नेता का चयन होगा. मुख्यमंत्री उसके बाद राज भवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और फिर नई सरकार के बनाने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी. संभव है कि खरमास के बाद नई सरकार बन जाए, यानी खरमास तक इंतजार करना पड़ सकता है.

कब होगा नई सरकार का गठन?: जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि नई सरकार को लेकर बहुत लोग बहुत तरह के कयास लगा रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार बिहार विधान मंडल दल के नेता हैं. पहले वह उस पद से इस्तीफा देंगे, फिर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे. विधानमंडल की बैठक में नया नेता का चुनाव भी होगा लेकिन यह सब 10 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री राजसभा की सदस्यता ले लेंगे, उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी.

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नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार फेसबुक हैंडल)

"नई सरकार के मुहूर्त और डेट की जानकारी यदि किसी को है तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को ही होगा. इसके अलावा जो भी जानकारी दी जा रही है, वह सब कयास है. एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय तीन के बुनियाद पर ही यहां नई सरकार चलेगी और यह बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी कही है."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

अतिम कैबिनेट बैठक में होगा बड़ा फैसला: मुख्यमंत्री दिल्ली जाने से पहले कैबिनेट की बैठक करेंगे. 20 फरवरी को अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके बाद कैबिनेट की एक भी बैठक नहीं हुई है. हालांकि सीएम लगातार एक्टिव हैं लेकिन इसके बावजूद मार्च में कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई. 43 दिन से कैबिनेट बैठक नहीं हुई है. ऐसे में 8 अप्रैल को नीतीश कुमार अंतिम कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं.

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पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार फेसबुक हैंडल)

कैबिनेट की बैठक कब होगी, यह तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है लेकिन सरकार चलाने के लिए कैबिनेट की बैठक तो होगी ही."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

कब नए सीएम का शपथ ग्रहण?: 14 अप्रैल के बाद कभी भी नई सरकार का शपथग्रहण हो सकता है. सुरक्षा और बंगला पर पहले ही फैसला हो चुका है. मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार साथ सर्कुलर रोड बंगाल में रहेंगे, यह भी तय है और बंगला भी पूरी तरह से तैयार है. नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद भी 'जेड प्लस' की सुरक्षा मिलेगी यह भी फैसला हो चुका है.

Nitish Kumar
राज्यपाल और डिप्टी सीएम के साथ नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार फेसबुक हैंडल)

बीजेपी का सीएम, जेडीयू का डिप्टी सीएम?: सीएम को लेकर कई नाम पर कयास लगाये जा रहे हैं. समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जनसभा में सम्राट चौधरी का हाथ आगे किया था और यह चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी को चाहते हैं. जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी ने बयान दिया की सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी हिट रहेगी.

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सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार फेसबुक हैंडल)

हालांकि जेडीयू विधायकों की तरफ से निशांत को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. कई नए नाम पर भी चर्चा हो रही है अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है. स्पष्ट केवल इतना है कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेंगे और उसके बाद ही नई सरकार के गठन को लेकर जो प्रक्रिया है शुरू होगी. नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मिल सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है.

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