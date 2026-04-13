सम्राट चौधरी या निशांत कुमार..सीएम की रेस में कौन आगे? देखें लोगों की प्रतिक्रिया
बिहार में नीतीश के इस्तीफा देते ही सरकार बदल जाएगी. ऐसे में बिहार का अगला सीएम फेस कौन होगा इसको लेकर जनता की प्रतिक्रिया देखें-
Published : April 13, 2026 at 6:06 PM IST
पटना : बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजरती दिख रही है. लंबे समय बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उनका इस्तीफा चंद दिनों में होने वाला है. नई सरकार की रूपरेखा को लेकर जहां एनडीए के भीतर मंथन की चर्चा है, वहीं आम लोगों के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर है कि आखिर बिहार की कमान किसे सौंपी जाएगी.
बिहार में सीएम पद के दो नामों पर चर्चा : मुख्यमंत्री पद के लिए फिलहाल दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. पहला नाम भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है, जबकि दूसरा नाम जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का सामने आ रहा है. हालांकि लोगों की राय में अनुभव के आधार पर सम्राट चौधरी का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है.
नीतीश के चेहरे पर मिले थे वोट : राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में लोगों से बातचीत में यह बात साफ तौर पर सामने आई कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने पिछला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया मानकर वोट किया था. दिलीप पटेल ने कहा कि 25 से 30 नारे के आधार पर लोग नीतीश कुमार के नाम पर वोट करते आए हैं. उनका मानना है कि लोकतंत्र में जनता का काम वोट देने तक होता है, उसके बाद गठबंधन तय करता है कि नेतृत्व किसके हाथ में होगा.
''मेरी पहली पसंद तो यही थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन यदि वह खुद पद छोड़ रहे हैं तो एनडीए जिस भी चेहरे को आगे करेगा, उसे स्वीकार करना ही होगा. चाहे वह सम्राट चौधरी हों या निशांत कुमार, जनता को गठबंधन के फैसले के साथ चलना पड़ेगा.''- दिलीप पटेल
'निशांत को बनाना चाहिए सीएम' : वहीं धर्मराज प्रसाद जैसे कुछ लोग बदलाव के साथ युवा नेतृत्व की वकालत करते दिखे. उन्होंने कहा कि अगर बदलाव होना ही है तो ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे पूरी सरकार की कार्यशैली में नयापन दिखाई दे. उनके मुताबिक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनका चेहरा नया है. इससे बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत का संदेश जाएगा. धर्मराज का मानना है कि युवा नेतृत्व आने से प्रशासनिक सोच और विकास की प्राथमिकताओं में भी नया दृष्टिकोण देखने को मिल सकता है.
सम्राट चौधरी हों सीएम : दूसरी ओर साजिद ने साफ कहा कि जनता ने अपना जनादेश एनडीए को दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय करना गठबंधन का अधिकार है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में अब भाजपा को यह पद मिलना चाहिए. उनके मुताबिक भाजपा का चेहरा चाहे सम्राट चौधरी हों या कोई और नेता, जनता उसे स्वीकार कर लेगी क्योंकि गठबंधन की एकता और स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है.
जो भी बीजेपी चेहरा तय करेगी वो होगा सीएम : बीजेपी दफ्तर के नजदीक चाय बेचने वाले दिलीप मंडल ने भी इसी तरह की राय रखी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यह आम आदमी तय नहीं करता. भाजपा अपने अप्रत्याशित और चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है. पार्टी जिस भी नाम पर मुहर लगाएगी, वही बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा. उन्होंने यहां तक कहा कि अगर भाजपा चाहे तो निशांत कुमार को भी मुख्यमंत्री बना सकती है. सभी उसे स्वीकार करेंगे. उन्होंने कहा कि व्यक्ति से बड़ा पद होता है और पद मिलने के बाद ही व्यक्ति उसे कैसे संभालता है, यह मायने रखता है.
''अगर केवल सम्राट चौधरी और निशांत कुमार में से किसी एक को चुनने की बात हो तो वह सम्राट चौधरी को प्राथमिकता देंगे. उनका तर्क है कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक अनुभव लंबा है. प्रशासनिक समझ भी बेहतर है. भाजपा के अंतिम फैसले का अंदाजा अंतिम समय तक किसी को नहीं होता. पार्टी चाहे तो किसी साधारण कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका सकती है, लेकिन मौजूदा चर्चा के दो नामों में अनुभव के कारण सम्राट ज्यादा मजबूत दावेदार लगते हैं.''- मोहम्मद शाहनवाज आलम
अनुभव के आधार पर सम्राट चौधरी बनेंगे सीएम : संतोष चंद्रवंशी ने भी कहा कि ''लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद एनडीए में जदयू के पास रहा है, इसलिए अब भाजपा को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार अभी राजनीति में नए हैं और उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हाल में ही हुई है, इसलिए उन्हें अभी कुछ समय संगठन और जनता के बीच काम करना चाहिए. वहीं सम्राट चौधरी पहले से उपमुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देना ज्यादा स्वाभाविक और व्यावहारिक फैसला होगा.''
एनडीए गठबंधन की बैठक पर नजर : कुल मिलाकर बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी चर्चा आम लोगों के बीच चरम पर है. अब सबकी नजरें एनडीए गठबंधन की बैठक और अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाती है. अनुभवी हाथों में सत्ता जाएगी या एक नए चेहरे को मौका मिलेगा, सभी इसका इंतजार कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें-