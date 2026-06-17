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'सोशल मीडिया रील विवाद में हुआ खूनी खेल'..सीतामढ़ी में मुखिया की पत्नी हत्याकांड में 16 घंटे के अंदर खुलासा

सीतामढ़ी में रील बनाने के विवाद में महिला की हत्या का पुलिस ने 16 घंटे में खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

16 घंटे में आरोपी के गिरेबां तक पहुंची पुलिस
16 घंटे में आरोपी के गिरेबां तक पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 1:27 PM IST

4 Min Read
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सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी जिले के सहियारा थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गांव में हुई महिला मंतोरिया देवी की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने 16 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सिकंदर महतो और उसके सहयोगी प्रभास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

16 घंटे में आरोपी के गिरेबां तक पहुंची पुलिस : मामले का खुलासा करते हुए सदर एसडीपीओ-1 राजीव कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के पीछे सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने को लेकर चल रहा विवाद मुख्य कारण बनकर सामने आया है.

''पुलिस के अनुसार जांच के दौरान यह जानकारी मिली कि मृतका मंतोरिया देवी का पुत्र सत्येंद्र महतो, आरोपी सिकंदर महतो की पत्नी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो और रील बनाता था.''- राजीव कुमार सिंह, SDPO, सदर-1

दूसरे की पत्नी के साथ बनाता था रील : इस बात का सिकंदर महतो लगातार विरोध कर रहा था. उसने अपनी पत्नी और सत्येंद्र दोनों को वीडियो बनाने से मना भी किया था, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ. एसडीपीओ ने बताया कि इसी बात को लेकर सिकंदर महतो के मन में गहरी नाराजगी और बदले की भावना पैदा हो गई.

सत्येन्द्र को सबक सिखाने में हुई हत्या : वह सत्येंद्र महतो को सबक सिखाना चाहता था. इसी उद्देश्य से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक साजिश रची. योजना सत्येंद्र को निशाना बनाने की थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनीं कि अपराधियों ने उसकी मां मंतोरिया देवी को ही गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल : घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल था. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विशेष टीम का गठन किया और तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की.

''मुख्य आरोपी सिकंदर महतो का आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह पेशेवर अपराधी माना जाता है और हाल ही में जेल से सजा काटकर बाहर आया था. जेल से निकलने के कुछ समय बाद ही उसने इस वारदात को अंजाम देने की साजिश रच डाली.''- राजीव कुमार सिंह, SDPO, सदर-1

गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस कर रही है पूछताछ : पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है. इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य साक्ष्यों को लेकर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है.

रील बनाने के विवाद में रियल क्राइम : यह घटना एक बार फिर इस बात को उजागर करती है कि सोशल मीडिया को लेकर होने वाले छोटे-छोटे विवाद भी कभी-कभी खतरनाक रूप ले लेते हैं. एक रील और वीडियो बनाने के विवाद ने एक परिवार से उसकी मां को छीन लिया और पूरे गांव को शोक में डुबो दिया.

मंतोरिया देवी की मौत ने छोड़े सवाल : फिलहाल पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामले का खुलासा हो गया है, लेकिन मंतोरिया देवी की मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं. गांव के लोग भी इस बात से स्तब्ध हैं कि एक मामूली विवाद ने इतनी बड़ी वारदात का रूप ले लिया. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

सुलझी हत्या की गुत्थी : सीतामढ़ी पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने हत्या की गुत्थी सुलझा दी, लेकिन यह घटना समाज के लिए एक गंभीर संदेश भी छोड़ गई है कि सोशल मीडिया से जुड़े विवाद यदि समय रहते नहीं सुलझाए जाएं, तो उनके परिणाम बेहद दुखद और भयावह हो सकते हैं.

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